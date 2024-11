Victoria Villarruel cierra el Senado y le blinda el DNU del canje de deuda a Javier Milei

La medida no pudo ser tratada en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados y mientras ambos recintos no la rechacen, seguirá vigente. Como el sábado culminan las sesiones ordinarias, la oposición no podrá debatir los decretos presidenciales hasta marzo, tiempo suficiente para que Milei pueda canjear bonos sin restricciones.

Villarruel no tenía una decisión tomada hasta el martes, a la espera del resultado de la sesión de la cámara baja, que finalmente no tuvo cuórum. La vice tenía citada a una reunión de labor parlamentaria para este miércoles por la mañana, con el objetivo de definir un temario de sesión y reabrir el recinto, que está paralizado desde hace dos meses.

Su plan, hasta ese momento, era contar con el respaldo de la UCR durante la reunión de labor parlamentaria para no incluir el DNU 846 en el temario. Pero en la Casa Rosada no tenían confianza en la tropa radical, con el reciente antecedente de la caída del decreto que amentaba los fondos reservados de la SIDE.

Victoria Villarruel, sin sesión

La decisión de suspender la actividad legislativa fue parte del diálogo que tuvo Villarruel en su despacho con Guillermo Francos, durante un cuarto intermedio que hubo durante la exposición del jefe de Gabinete, según fuentes al tanto de la reunión.

El encuentro duró media hora y no trascendieron mayores detalles, aunque algunas fuentes aseguran que la vicepresidenta intentó tener certezas del temario de extraordinarias, que aún no está definido. Este martes circuló un rumor no confirmado de que se incluiría el Presupuesto 2025.

Tal vez el temario incluya algunos dictámenes que no llegaron a tratarse en el Senado, como el proyecto para combatir el crimen organizado, conocido como la ley antimafia. Tiene dictamen y mayoría para ser sancionado, pero no fue posible organizar una sesión.

No pudo dictaminarse este jueves el proyecto "antibloqueos", promovido por la radical Carolina Losada. Faltó una firma porque nunca aparecieron Edgardo Kueider (Provincias Unidas) ni la santacruceña Natalia Gadano. UP no está de acuerdo y trató de boicotearlo.

El peronismo también logró congelar algunos proyectos del Gobierno como la esencialidad educativa, que restringe las huelgas en los colegios. El Gobierno debe definir además si envió pliegos judiciales para tratar en diciembre. Hay 150 vacantes.