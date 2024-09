Los radicales violetas se atrincheran en el bloque y se van a cenar con Javier Milei

Esa es la agenda que tienen Mariano Campero , Martín Arjol , Pablo Cervi , Luis Picat y Federico Tournier , quienes la semana pasada se convirtieron en los "radiales violetas", luego de reunirse con Milei y votar con La Libertad Avanza (LLA) para que no aumenten las jubilaciones. Tournier, en realidad, no está afiliado a la UCR, por lo que evitó la sanción partidaria.

El destino de los radicales libertarios es incierto, porque en el bloque no hay número para echarlos. La semana pasada se presentó una nota con 11 firmas para pedir que sean apartados, pero como son 33 miembros, faltarían seis para que prospere la decisión.

De Loredo y su segunda, Karina Banfi, no están de acuerdo con la expulsión y este lunes se sumó a esa posición Pamela Versay, quien responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

"Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta", le dedicó la diputada al titular del Comité, Martín Lousteau.

Cornejo fue más duro. "La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción".

Sin votos para la expulsión

El formoseño Fernando Carbajal es el más decidido a avanzar con la expulsión, pero hasta ahora sólo lo acompañan los cercanos al economista y el grupo rebelde que lidera Facundo Manes. Necesita del apoyo de las autoridades de bancada, los referentes de provincias que gobiernan como Mendoza y Santa Fe.

Adhirieron el correntino Manuel Aguirre y el chaqueño Juan Carlos Polini, porque no son cercanos a los mandatarios Gustavo Valdés y Leandro Zdero. El otro representante de Chaco, Gerardo Cipolini, ayudó con su ausencia a sostener el veto a la reforma previsional, igual que la santacruceña Roxana Reyes.

El grupo violeta tiene otros adherentes, entre los que se cuenta al catamarqueño Francisco Monti y, de perfil bajo, la cordobesa Soledad Carrizo. Cornejo está dispuesto a frenar esa embestida, con Verasay y Lisandro Nieri como voces en el bloque. En la UCR creen que hasta podría suspenderse la reunión para evitar una discusión de final incierto en el Congreso.

La suspensión

La suspensión del cuarteto radical fue dispuesta por la mesa directiva de la Convención Nacional, liderada por Gastón Manes y Hernán Rossi. La votación fue 11 a 1 y el único rechazo fue el del mendocino Andrés Lombardi, cercano a Cornejo.

“Al tratarse el veto presidencial, cuatro diputados nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido", se lee en la resolución de la Convención.

"Aún más graves -prosigue la resolución- fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”.

Los diputados deberán declarar ante el Tribunal de Ética del partido, que integran Alicia Tate (Santa Fe), Juan Pedro Tunessi (Buenos Aires) y Ricardo Barrios Arrechea (Misiones), quienes definirán si pueden permanecer como afiliados.