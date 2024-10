Boleta única: las cinco claves del nuevo sistema de votación

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1841207928868540432&partner=&hide_thread=false #Diputados Con 143 votos afirmativos y 87 negativos, quedó aprobada la ley de Boleta Única pic.twitter.com/xHrwxCemlr — LETRA P (@Letra_P) October 1, 2024

La boleta única y la fiscalización

En esencia, el reclamo por la boleta única se debe a que permite mayor transparencia en los comicios, porque elimina para siempre la posibilidad de que una fuerza política no pueda ser votada por falta de presencia en el cuarto oscuro. El robo de boletas es una denuncia recurrente de los partidos con menos estructura territorial.

En las provincias que hay boleta única -Córdoba, Santa Fe y Mendoza-, los fiscales no requieren igual atención durante la jornada, pero sí deben poner el ojo fino al momento escrutinio, donde una simple marca extra en el papel puede impugnar un voto.

En los comicios legislativos se sabrá qué tanto más se sienten protegidas las fuerzas chicas con este sistema. O sea, si las denuncias por impugnaciones son mayores que las habituales por el robo de boletas.

Fragmentación

El principal argumento de los miembros de Unión por la Patria que rechazaron la boleta única es la promoción del voto cruzado entre las categorías, lo que incita a una fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso.

Ese riesgo, de todos modos, tampoco está exento con el sistema actual, porque la ciudadanía cambia sus preferencias cada dos años. La diferencia es que, con la boleta única y sin el casillero de lista completa, la gente deberá poner el ojo en cada categoría a elegir, una invitación a mixturar los recintos con varias fuerzas políticas.

Por caso, en Santa Fe, donde el sistema de boleta única tiene una papeleta y urna por cada categoría, figuras famosas encabezan las listas legislativas para traccionar.

En la boleta única las caras de las cabezas de lista estarán visibles, como en el sistema actual. En las provincias grandes tendrán una responsabilidad extra porque sólo podrán publicarse los primeros cinco nombres de la lista.

Elecciones primarias

En su contacto con la oposición dialoguista, hace dos meses, Guillermo Francos sostuvo que no era posible implementar la boleta única papel durante las elecciones primarias.

Fue una presión extra para eliminar esos comicios que no logró ablandar al PRO y la UCR, decididos a sostenerlo. El jefe de Gabinete finalmente aceptó que coexistan la boleta única y las primarias, pero adelantó las fechas.

Se votarán precandidatos una semana antes (el primer domingo de agosto) y la campaña empezará a comienzos de junio. Para que el sistema sea aplicable en la provincia de Buenos Aires se incorporó el modelo mendocino, con las categorías en las franjas horizontales y las agrupaciones políticas en las verticales.

El diseño apaisado permitiría que entren todas las opciones, aunque el elector deberá mirar con atención para poner las cruces en el lugar correcto.

Dilema bonaerense

La provincia de Buenos Aires es la más sacudida por el nuevo sistema electoral, porque es la única que, por ley, tiene comicios simultáneos con la nación.

La cultura electoral bonaerense es tomar las boletas desde las puntas para elegir presidente o intendente. Esa práctica no existirá más, al margen de la decisión que tome el gobernador Axel Kicillof y la Legislatura sobre el modelo de votación local.

“La elección bonaerense y la nacional se desdoblan de hecho”, era la definición de referentes de LLA. De continuar con la simultaneidad, sería necesario el sistema concurrente (dos boletas, dos urnas), que en la Ciudad de Buenos Aires funcionó mal.

En la oposición no peronista creen que la autonomía de la elección bonaerense fortalecería a intendentes y hasta fortalecería a las secciones electorales. Y perjudica por igual a Javier Milei y a Cristina Fernández de Kirchner, quienes no podrán arrastrar con sus figuras. No entienden cómo el presidente no la vio.

Lista completa

Fue el gran debate este año, cuando estaban los votos para implementar la boleta única, pero los partidos provinciales lo condicionaron a la eliminación, expresa, de la opción de votar lista completa. De esta manera, dejarían de sufrir la ausencia de candidatos presidenciales en las elecciones ejecutivas.

La mayor parte del Congreso no está de acuerdo con esta restricción. Se oponen una gran parte de la UCR, el PRO, Encuentro Federal y Unión por la Patria, quienes no pudieron coordinar para cambiar el texto pero sí lo intentarían en los próximos meses.

Hay quienes quieren cambiarlo rápido y quienes prefieren esperar hasta las presidenciales. Piden poner la lupa en las ocho provincias que comparten boleta para Senado y Diputados en 2025.

Dirigentes de la UCR de Mendoza explican que el 80% de los votantes usó la opción de lista completa el año pasado. Hay argumento jurídico para incorporar esa opción en otra ley: la votación a lista completa es un derecho que los ciudadanos pierden con esta modalidad de boleta única. Tal vez un juez lo advierta.