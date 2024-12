Diputados: Martín Menem fue reelecto sin el voto del peronismo y el PRO le ganó una vice a la UCR

Martín Menem logró la reelección como presidente de la Cámara de Diputados sin el respaldo de Unión por la Patria (UP), que recién definió al mediodía ayudar con el cuórum pero se negó a votar al riojano, a quien acusó de robar lugares en comisiones. En la batalla de bloques chicos, el PRO le ganó a la UCR una vicepresidencia.

La posición de UP había sido anunciada por el jefe de bloque, Germán Martínez , quien provocó la reacción de los invitados que coparon las tres bandejas de la cámara baja. En el palco central se ubicó una comitiva de la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei , Manuel Adorni , Lule Menem y José Rolandi . El resto de las sillas las ocupó militancia e invitados especiales, que se mantuvieron en silencio: sólo se escuchó algún silbido y un grito de "kuka".

Karina y Adorni fueron aplaudidos durante la sesión, que se inició con menos de 200 presentes. Recién después ingresó otro puñado de representantes, en el que estuvo Máximo Kirchner , Luana Volnovich (UP), Emilio Monzó y Nicolás Massot . Hubo un intento para dejarla sin cuórum que no prosperó y hasta se especuló con posponerla a febrero.

UP decidió bajar al recinto después de la reunión de bloque del mediodía que continuó la de la noche del martes, cuando la bancada había estallado en críticas contra riojano, quien se convirtió en el primer presidente de la cámara baja en mucho tiempo que no fue votado por unanimidad. En 2022, Cecilia Moreau no logró cuórum en la sesión preparatoria y fue reelecta en forma automática, como se prevé en estos casos.