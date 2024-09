El jefe de la SIDE dijo que no gastó los fondos reservados y negó la conducción de Santiago Caputo

"Puedo probar con recibos de estratos bancarios que no se gastó dinero y devolverlo", aseguró el titular del organismo de inteligencia, que asumió hace dos meses en reemplazo de Silvestre Sívori , quien abandonó el cargo tras la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.

El jefe de la SIDE no supo explicar el destino de los 100 mil millones de pesos que le asignaron por DNU, aun cuando el proyecto de Presupuesto de 2025 garantiza un desembolso similar, a lo que se suman los aportes para espionaje de Defensa y Seguridad.

El funcionario, que no tiene experiencia en el área, pareció sorprenderse cuando le explicaron que los fondos debían ser supervisados por la bicameral para su uso posterior. En el Congreso reconocen que hay un limbo jurídico y no saben bien qué pasa si gastó dinero por un DNU que luego se derogó. Neiffert no quiere ser un experimento jurídico y se comprometió a mostrar las cuentas.