Juicio por jurados: Javier Milei acordó con todas las fuerzas que el juez use toga y martillo

Se trata de un requisito incluido en la redacción original de la Ley Bases que no llegó a ser tratado porque el Gobierno decidió eliminar el capítulo jurídico. Fue incorporado al dictamen que tuvo 89 firmas en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto.

Sólo se negaron a suscribir Juan Brügge y Alejandra Torres , de Córdoba, e integrantes del bloque Encuentro Federal. No fue un problema de indumentaria: reclaman que el juzgado intercale jueces y civiles, como en su provincia.

El consenso alcanzado incluye que haya un juzgado de 12 civiles, con dos suplentes, con paridad de género. Actuarán en casos con cinco años de prisión o reclusión. El veredicto deberá determinar la “culpabilidad” o “no culpabilidad” y será por unanimidad: con que un solo miembro esté en disidencia, no habrá resolución.

El proceso será dirigido por un juez técnico. Los jurados surgirán de un sorteo del padrón electoral a cargo de una oficina que controlará la Cámara de Casación Penal. En el recinto, UP pedirá que haya un control parlamentario.

Quienes definan la culpabilidad o no de los acusados deberán tener entre 18 y 70 años, dos años de residencia en la jurisdicción del hecho y saber leer y escribir. Nada más. Quedan excluidos funcionarios, como también condenados por delitos de lesa humanidad, deudores morosos o quienes no tengan aptitud física y psíquica.

Si bien la participación será una carga pública, habrá motivos para excusarse (salud, lactancia materna, etc.), mientras que el juez y las partes podrán recusar a los jueces si no los consideran idóneos.

El dictamen de Javier Milei

El dictamen se firmó en el último plenario de comisiones, presidido por el libertario Manuel Quintar, quien logró un texto con retazos de los diez proyectos presentados por todos los bloques. “Si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, sostuvo el jujeño.

El juicio por jurados es una deuda de dos siglos que tiene el Congreso. La Constitución de 1853 instruyó al parlamento a crear una ley sobre juicios por jurados, un texto que se mantuvo en todas las reformas de la carta magna.

Sin embargo, la norma nunca llegó, pese a que hubo proyectos de ley de todos los colores políticos. Influyó y mucho la presión de asociaciones de magistrados, que también hicieron sonar los teléfonos del Congreso este año, pero no fueron tenidos en cuenta.

El PRO fue el bloque que menos proyectos presentó sobre el tema: sólo hay uno de Gerardo Milman. Unión por la Patria tiene cuatro (Roberto Mirabella, Juan Pedrini, Mónica Litza, Gustavo Bordet y Vanesa Siley), la UCR tiene dos (Fernando Carbajal y Carla Carrizo) y la misma cantidad, Encuentro Federal (Brügge y Margarita Stolbzier).

El sistema ya funciona en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut y Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con toga y martillo

El artículo 49 del proyecto se robará varios minutos de los debates. Sostiene que el juez que dirija el juicio “vestirá toga negra” y usará “martillo para abrir o cerrar las sesiones, o cuando haya incidencias”.

El atuendo es una obsesión de Milei, fanatizado con las películas estadounidenses, pero fue desechado por la oposición al inicio de los debates de la ley Bases.

En su primera exposición, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aceptó eliminarlo para continuar con la negociación del régimen jurídico, que finalmente no prosperó. Este miércoles no hubo objeciones de ninguna fuerza política.

“Me llamaron tantos jueces para pedirme que no incluya la toga que me entusiasmé y la deje”, confesó a Letra P un diputado de Unión por la Patria que firmó el despacho y no habló del tema.

El texto tendrá algunas modificaciones en el recinto, pedidas por UP, como la de un control legislativo a la oficina que harán los sorteos, o la posibilidad de que los tribunales por casos de corrupción no sean siempre en la Ciudad de Buenos Aires, cuando los delitos suelen afectar a otras regiones. Será otro de los debates en el recinto.