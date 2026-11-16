El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral: acuerdo con el vernismo para una modificación de las reglas electorales.

El peronismo de La Pampa envió este lunes a la Legislatura un proyecto que modifica el cronograma electoral y le permite ganar tiempo para contener sus disputas y negociar. La propuesta del gobernador Sergio Ziliotto es otro acuerdo con los soldados legislativos de su antecesor Carlos Verna , co-conductor de la mayoritaria Línea Plural .

La propuesta le permite al PJ un verano más tranquilo. Cuando se apruebe, Ziliotto tendrá más tiempo para usar la lapicera porque la primera convocatoria electoral, la que larga la campaña, puede demorarse un poco más. Con el nuevo esquema, que aún tiene que atravesar la Legislatura , Ziliotto y el peronismo pueden otear más al detalle el panorama nacional. La temporada de rosca también se le extiende a la oposición, que no dio a conocer un posicionamiento sobre la propuesta, pero le puede sacar provecho para atenuar su interna feroz.

La ley actual prevé que las internas se hagan entre 90 y 120 días antes que la general. La modificación reduce ese período a entre 45 y 60 días. A su vez, las internas tienen que llamarse con 60 días de antelación. Para votar en febrero, pensando en las generales de mayo, como ocurrió en 2019 y 2023, Ziliotto hubiera tenido que convocar en las próximas semanas y definir listas y precandidaturas en diciembre. Ahora tendrá un más conveniente manejo de los tiempos: hará cuando considere necesario ese primer llamado del cronograma, 105 días antes de la elección general.

Dentro del peronismo, la novedad le pone un remanso a una situación que atraviesa su pico de tensión. Aunque en las últimas semanas se huele algún acuerdo entre los popes de la Plural, el PJ se sacude al ritmo de sus internas y sus actores están a la expectativa de un cónclave entre Ziliotto y Verna.

En el gobierno dejan en claro que nunca estuvo roto el diálogo entre los dos líderes. Si se activa ese encuentro ordenador es posible que se apresuren otros acontecimientos, incluyendo fecha de elecciones, alineamientos y decisión de candidaturas. La reunión puede ser secreta, pero si es pública seguro será para anunciar coincidencias.

Cuando esas definiciones se disparen, también quedará a cielo abierto la apuesta del intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, muy decidido a ser candidato a gobernador, en nombre del peronismo o con la camiseta de Fuerza Pampa.

El trío más mentado del PJ de La Pampa: Luciano di Nápoli, Sergio Ziliotto, Carlos Verna. Tensiones, treguas y desconfianzas. FOTO: www.radiokermes.com

En ese marco, este martes llega a La Pampa Máximo Kirchner. Desembarca por invitación de La Cámpora, en el Día de la Militancia, para inaugurar un espacio partidario en la localidad oesteña de Telén. En las próximas horas se definirá si Ziliotto quiere estar en esa foto o prefiere hacer una gambeta.

La vigilia del PJ de La Pampa

Como contó Letra P, Ziliotto deshojaba la margarita para determinar la fecha de elecciones. El nuevo paso que dio le permite ganar tiempo también en ese sentido. El gobierno insistió siempre en que no pondría fecha de elecciones provinciales hasta que no haya definición formal sobre las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).

Mientras tanto, el PJ pampeano está en vigilia. Para llegar relativamente unido a las elecciones necesita del acuerdo Ziliotto-Verna. Enemigos íntimos, están acostumbrados a tirar de la cuerda hasta el instante final antes de fumar la pipa de la paz. La tregua legislativa que hubo con el presupuesto fue un aperitivo del plato fuerte.

Este lunes, al enviar el proyecto a la Legislatura, el gobierno hizo un comunicado donde destacó que "la propuesta fue consensuada con el bloque oficialista" para "evitar la saturación del electorado" y "disminuir costos derivados de la campaña". Aunque no sean temas de fondo, asomó una buena onda entre el vernismo y el ziliottismo.

El senador Daniel Bensusán y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto.

A la hora de los bifes, el gran dilema es qué acuerdan y qué le imponen uno al otro. Ziliotto se siente fortalecido. La historia reciente demuestra que tampoco se le ha parado de manos a su viejo líder, sino que más bien han logrado consensos. La figura de Verna como caudillo sigue siendo clave, sobre todo en el norte provincial. Y como ya lo ha demostrado, es indudable su poder de daño.

Aunque el sucesor deseado por el gobernador es el senador Daniel Bensusán, no es que se juegue a todo o nada para imponerlo. Verna no muestra las cartas: insinúa que apadrinará a la vicegobernadora Alicia Mayoral, tiene en la manga la opción de la intendenta de General Pico Fernanda Alonso y nunca dejó de coquetear con dar la sorpresa y bendecir a Di Nápoli.

Luciano di Nápoli, decidido a jugar

El intendente de Santa Rosa está a la expectativa, pero por lo bajo jura a propios y extraños que el año que viene será candidato a gobernador, con la camiseta del PJ y sus aliados o con la de Fuerza Pampa, el peronismo blue que armaron intendentes de su palo y funcionarios de su riñón. En las semanas previas, como contó Letra P, había planteado la necesidad de una "charla" con el gobernador.

La puja Di Nápoli - Ziliotto se arrastra desde el año pasado, cuando el intendente quiso desafiar al gobernador por la presidencia del PJ, pero quedó fuera de carrera por decisión de la Junta Electoral. A partir de esa experiencia, Di Nápoli también decidió que no irá a una interna por las candidaturas.

Si la fractura del peronismo ocurre, y si se arma una alianza opositora con todos los sellos no justicialistas, el PJ corre serio riesgo de perder el invicto que ostenta en la provincia desde 1983. Di Nápoli luce dispuesto a jugar incluso pagando costos. Tiene clara noción de que en esas condiciones él tampoco puede ganar y sabe que algunos sectores le pasarán factura como responsable de una hipotética victoria antiperonista.

Fernanda Alonso y Luciano di Nápoli, intendentes de las principales ciudades de La Pampa, General Pico y Santa Rosa.

Especula con su juventud (tiene 46 años) y se deja llevar por una de sus características políticas, la audacia. Llegó a la Intendencia peleando contra el caballo del comisario en 2019, después rompió con La Cámpora. Ahora cree que un delfín suyo podría ganar la elección en Santa Rosa, aún por fuera del peronismo, y calcula que en ese escenario sumaría bancas legislativas.

Peronismo, Fuerza Pampa y PRO

La gestión de Di Nápoli tiene reconocimiento general y sabe que puede cosechar adhesiones incluso por fuera de la base tradicional del PJ. Santa Rosa, además, se ha convertido en bastión de las victorias peronistas en las últimas elecciones. Por eso en su entorno no dejan de ilusionarse con la idea de que sea el elegido para una unidad hasta que duela.

Si no es así, el sello Fuerza Pampa está a su disposición, bajo la formal comandancia del intendente de Lonquimay, Manuel Feito. El nuevo partido ha hecho pie en una veintena de localidades. No es competitivo para pelear la provincia, pero puede ganar en algunas comunas, nutriéndose de dirigentes y militantes no peronistas.

Di Nápoli levantó polvareda con un encuentro que tuvo con Carlos Javier Mac Allister, líder del PRO en la provincia. Fue el miércoles, sin foto pero sin secretos. La explicación institucional es que conversaron sobre un torneo de fútbol que organiza en la ciudad el exjugador de Boca. Pero el impacto político de una cumbre con el referente local de Mauricio Macri derramó con fuerza.

El PRO ya lanzó la candidatura a la gobernación de María Alejandra Mac Allister, hermana de “El Colo”. Di Nápoli y los Mac Allister tienen vínculo cordial. El bloque del PRO en el municipio respaldó iniciativas clave de la gestión de “Copete”. Esa sola reunión disparó otra profunda grieta en la alianza antiperonista. El clima de internas es tan potente en ambos campamentos que dispara fantasías que no estaban en el radar, e interrogantes a modo de hipótesis: ¿y si el año que viene finalmente aparecen compitiendo cuatro fuerzas y no dos grandes frentes? La política es el arte de lo posible.