La rebeldía de Bullrich derrama en La Pampa y Matzkin asoma la cabeza en el armado opositor

Adrián Ravier junto a Martín Matzkin, cuando estaban en campaña en La Pampa: relación tensa y para las fotos.

La movida que la senadora Patricia Bullrich comanda a nivel nacional para diferenciarse del gobierno de Javier Milei derramó de inmediato en La Pampa , donde el diputado Martín Matzkin , mano derecha de la exministra de Seguridad , asomó la cabeza tras la cumbre que legisladores de ese su bloque hicieron visible en los últimos días .

El vocero presidencial, Adrián Ravier , que es el candidato a gobernador preferido del Presidente para convertirse en el líder de una alianza opositora antiperonista en 2027, se topa cada vez con más obstáculos. La UCR lo confronta para imponer a Martín Berhongaray , en el PRO María Alejandra Mac Allister no se baja y al nuevo empoderamiento de Matzkin se le suman hasta las chicanas de quien parecía su aliado supuestamente más seguro, Juan Carlos Tierno , referente de Comunidad Organizada .

Matzkin desembarcó a mitad de esta semana en territorio pampeano, hizo una recorrida mediática en la provincia como nunca antes y se contacta con dirigentes de todos los palos. En la misma clave que Bullrich a nivel nacional, la consigna es no romper con La Libertad Avanza , pero sí estar preparados para lo que el escenario demande .

Paradójicamente, Matzkin llegó a su banca en el Congreso a partir de que Ravier dio el salto hacia la vocería presidencial. Aunque integraron la misma lista en las legislativas del año pasado, el académico de la Fundación Faro hizo todo lo posible para esconder a “El Facha” Matzkin durante toda la campaña. Por decisión de Ravier, ese vínculo fue frío y distante. Así se mantuvo en todo este tiempo. Ahora se exacerban las tensiones y tironeos.

"El año que viene, no sabemos en qué momento, los pampeanos vamos a votar y nos estamos preparando para que haya un cambio”, dijo Matzkin a Letra P . “Después de tantos años de un mismo signo político, es legítimo plantearle a la ciudadanía algo distinto, superador al gobierno justicialista", completó.

Aunque sostuvo desde siempre un bajo perfil, Matzkin ahora decidió hacerse visible y se colocó en la agenda provincial. En La Pampa ya se proyecta como figura de peso y obviamente no descarta jugar en las elecciones del año que viene, además con la garantía de que tiene banca asegurada por dos años más.

Patricia Bullrich pateó el tablero

Matzkin es uno de los 15 diputados de la tropa que pateó el tablero con una foto que confirmó la ofensiva autonomista de Bullrich. El pampeano fue su mano derecha en la gestión del Ministerio de Seguridad, encargado de articular con el Congreso y con las provincias. En esta nueva era, ya apareció como uno de los soldados que la acompañó en el coloquio de Idea.

En primer plano, el diputado pampeano Martín Matzkin, junto a los legisladores de Patricia Bullrich.

Como contó Letra P, Matzkin, abogado de 53 años, pasó por el peronismo y luego cruzó hacia la vereda del PRO. Estuvo largos años fuera de la política, pero tiene un apellido de peso. Es sobrino de Jorge "El Toto" Matzkin, que fue diputado durante el menemismo y ministro del Interior de Eduardo Duhalde. "El Facha" se quedó con un activo político singular: la agenda de Ramón Hernández, el histórico secretario privado de Carlos Menem mientras era presidente.

El legislador ya dijo que Bullrich “va a ser presidenta después de Milei, y a él le queda una reelección”. Admitió que una de las decisiones de la exministra es “marcarle al gobierno algunas cuestiones con las que ella no coincide o no está de acuerdo". "Y si no fuera así, el candidato el año pasado en la provincia de Buenos Aires hubiese sido José Luis Espert, Manuel Adorni quizás todavía estaría en el gobierno. Siempre que uno gobierna se desgasta la imagen”, advirtió.

Por las dudas, Matzkin apuntó que “sabemos que no podemos ser tan irresponsables para que vuelva el kirchnerismo". "Mi pasado es público, vengo del justicialismo, lo que no tengo es un minuto de kirchnerismo. Nunca quise saber nada con el kirchnerismo”, completó.

Tierno al cruce de la Karina y el Lule

El otro ruido que la apareció en las últimas horas a Ravier también dispara interpretaciones sugestivas. La alianza con el Comunidad Organizada, el partido de la familia Tierno, tuvo su primer ruido fuerte. El condenado Juan Carlos Tierno, que también viene del peronismo y tuvo gestiones fracasadas como intendente de Santa Rosa y como ministro de Seguridad, fue el primero en arrimarse a Ravier, después de que se frustrara su acuerdo con las huestes de Juan Schiaretti.

Juan Carlos Tierno y Adrián Ravier el día en que anunciaron su "entendimiento". Ahora, ruidos.

Hasta la semana pasada, era una alianza color de rosa y se extendía la luna de miel. Pero Tierno no pudo con su naturaleza. "Yo le dije a Adrián, con toda sinceridad: vos no te creas que sos el jefe de la locomotora”, le marcó la cancha. Ravier lo desmintió. “Todo falso. Nunca ocurrió tal cosa”, escribió en sus cuentas en las redes sociales.

El cruce entre Ravier y Tierno no es el único que sacude a la alianza opositora. El protagonismo que el condenado exintendente se ha dado a sí mismo en el armado opositor, tratando de monopolizar el discurso, genera molestias cada vez más activas en la dirigencia de los otros partidos.

No es un secreto que hay referencias del radicalismo que no lo quieren cerca, pero la conducción del PRO también desconfía. Y para confirmar esas grietas, Tierno le apuntó en las últimas horas a Marita Mac Allister, cuando aludió a quienes "buscan cómo pueden conchabarse como candidatos; hacen su precalentamiento fuera de las reuniones, presentándose como si fueran estadistas consumados”.

Tierno cuestionó a Ravier por su “poca experiencia” y dijo que confía en él “siempre y cuando no lo manejen desde Buenos Aires”. En declaraciones públicas Tierno también apuntó contra “la Karina y el Lule”. Tierno, de 72 años, reveló que le recomendó a Ravier que “no hable tanto del peronismo, si el asesor de la Karina es peronista". "¿O el Menem éste qué se hizo ahora? No se habrá transfigurado… Al frente lo vamos a hacer nosotros acá, no con la Karina y el Lule”, desafió.

Adrián Ravier participó del acto contra la movida de Bullrich que organizaron Martín Menem, Nadia Márquez y Karina Milei.

Vale recordar que, en su sinuoso recorrido político, Tierno también tuvo serios coqueteos con Bullrich.

Con todo, el presidente de La Libertad Avanza en La Pampa también rompió lanzas en su momento con los soldados de Karina Milei y Lule Menem, a quienes apartó del armado y la constitución del partido provincial. Ese también es un ruido que acompaña el devenir de las ambiciones del economista, aunque el presidente lo lanzó como su figura preferida cuando días atrás lo posicionó en un discurso que hizo desde Neuquén. Ravier también fue orador en el acto secreto que armó Karina. y que alimentó suspicacias respecto a la convivencia del oficialismo violeta en el Senado.