El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, convocó a las urnas el 21 de marzo

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , metió quinta a fondo y definió desdoblar las elecciones de su provincia de los comicios nacionales. Con la misma firma, aceleró el calendario y marcó el debut de la reforma electoral que impulsó en su distrito: se votará el 21 de marzo de 2027 .

Nacho Torres irá por la reelección con el frente Despierta Chubut , el armado que supo construir y consolidar en este tiempo, y con la expectativa de un acuerdo con La Libertad Avanza que no le complique la carrera. La negociación involucrará a la Casa Rosada y al diputado César Treffinger , la cara más potente del espacio libertario.

En la otra vereda anida un peronismo en debate, que irá por la revancha, después de que en julio de 2023 una elección parejísima lo sacara del poder. En ese campamento las fichas se están reacomodando y hay por lo menos tres referencias en las gateras: Juan Pablo Luque , que cayó en 2023; el también diputado José Glinski y el intendente de Dolavon , Dante Bowen .

En el caso de Chubut, no habrá tanto tiempo para digerir la sidra y el pan dulce, porque las candidaturas tienen que estar cerradas el 15 de enero, pero hay otra fecha clave: el 21 de diciembre, el primer día del verano, es el plazo para la presentación de las alianzas y en esa jornada estará claro qué acuerdos hubo y qué pingos se verán en la cancha.

Rolo Figueroa, Nacho Torres y Alberto Weretilneck: gobernadores de la Patagonia que deciden que se vote en verano.

El día anterior, 20 de diciembre, es la fecha tope que tienen los municipios para adherir a la convocatoria electoral, para que en la misma jornada se elijan las autoridades locales. Es clave si la intendencia más poblada, Comodoro Rivadavia, gobernada por el peronismo, adhiere al calendario electoral o patea sus definiciones de pago chico para octubre.

La fecha que decidió Torres, además, acelera la puja peronista, donde hay planteos para definir candidaturas en una elección interna en plena época de vacaciones.

Ignacio Torres, provincialista

Tras su histórica victoria en 2023, cuando terminó con 20 años sucesivos de peronismo, Nacho Torres logró conducir a su alianza hacia una suerte de provincialización. Había llegado a la gobernación con la camiseta del PRO y un fuerte vínculo con el radicalismo. En gestión, construyó otros puentes, se arrimó incluso a algunos peronismos y trabó alianzas con intendencias.

A esa coalición heterogénea se sumaron partidos locales, dirigentes vecinales, aliados territoriales. Asoman en ese armado el vicegobernador radical Gustavo Menna; y el intendente de Trelew, Gerardo Merino, titular de la UCR y aliado de fierro del gobernador. Otro radical, el jefe comunal de Rawson, Damián Biss; no tiene reelección ni la misma sintonía con Fontana 50, pero en las últimas semanas bajaron las tensiones y se mostró repetidas veces junto a Nacho.

El gran aliado de origen peronista es Gustavo Sastre, el intendente de Puerto Madryn. Buscará sucederlo quien fue su antecesor, su hermano mellizo Ricardo Sastre. Los votos de la ciudad del aluminio y las ballenas pueden ser decisivos para contrarrestar la habitual cosecha del PJ en Comodoro.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto al jefe de Gabinete Diego Santilli.

Torres tuvo un tiempo de choques furiosos con el gobierno de Javier Milei. Después algunos bultos se acomodaron en el viaje. El gobernador espera que finalmente el diálogo aceitado con la Casa Rosada Nación le facilite la carrera. Será clave en esa trama el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El tironeo con La Libertad Avanza

Las legislativas del año pasado fueron una alarma: ganó La Libertad Avanza, fue segundo el peronismo y el oficialismo provincial quedó relegado en una elección que polarizó posicionamientos nacionales. Torres se abrazó al fallido sello de Provincias Unidas y no consiguió bancas.

En el sistema político chubutense reina la generalizada sensación de que las elecciones ejecutivas provinciales son otra historia. De ahí, también, la estrategia del desdoblamiento. “En Chubut vamos a discutir Chubut”, define Torres. En la provincia hay quienes hablan de que la misma fórmula competirá el 21 de marzo, aunque también suena como posibilidad que la candidata a vice sea Mariel Peralta, intendenta de Rada Tilly.

La Casa Rosada y el diputado nacional César Treffinger tienen que definir a qué juega La Libertad Avanza en Chubut.

En ese panorama, la figura de Treffinger aparece como un hueso duro de roer. Después de su éxito violeta del año pasado, en su entorno lo animan a que juegue por la gobernación. La definición con Karina Milei será a los tirones, pero Buenos Aires, se sabe, manda.

En su momento, el legislador había anunciado que la fuerza presentaría candidatos para todos los niveles de gobierno. Entre dirigentes del PRO y la Casa Rosada circula la posibilidad de un acuerdo que evite la competencia y en el que LLA de Chubut salga bien pagada.

El peronismo que pide internas

En el peronismo hay tres dirigentes claramente lanzados. El discurso común es la búsqueda de la unidad, pero los métodos también están en el centro de la escena.

José Glinski pide una interna rápida en el peronismo. Lo respalda Máximo Kirchner.

Glinski le dijo este sábado a Letra P que la fecha no provoca grandes cambios en la estrategia, pero advirtió: “El camino tiene que ser la unidad, pero solo es posible con reglas transparentes de competencia interna”.

Advirtió respecto de un temor concreto: que si los liderazgos no se definen con esas reglas claras, a la hora de los bifes aparezca por afuera una opción panperonista que rompa. Glinski juega con el respaldo de Máximo Kirchner.

Bowen, en cambio, considera que la fecha que puso Torres es para sacar ventajas. El líder de Chubut Futuro asegura que con el cronograma electoral "quiere inclinar la cancha a su favor".

Dante Bowen está alineado con Axel Kicillof: pide una "renovación" del peronismo.

Alineado con Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro, sostiene la necesidad de una interna del peronismo, y que además sea abierta.

“No voy a esperar que cuatro dirigentes encerrados en una oficina decidan el futuro del peronismo. Si queremos cambiar Chubut, primero tenemos que animarnos a cambiar nuestro propio partido”, azuzó.

El factor Comodoro Rivadavia

Luque, en cambio, explora otros caminos para un acuerdo. Todavía cree en un pacto dirigencial. En gran medida, la definición dependerá del presidente del PJ, el diputado provincial Gustavo Fita. Él mismo es proclive a convocar a una interna, que tendría que llamarse formalmente en unos 15 o 20 días.

Además, hay un asunto clave a resolver: Glinski y Bowen esperan que las elecciones en Comodoro se celebren también el 21 de marzo. En esa ciudad petrolera y populosa, bastión del PJ, esperan una victoria que arrastre votos, pero esa no es, por ahora, la postura del intendente Othar Macharashvili, que sostiene la idea de que en su municipio se vote en octubre. El intendente del sombrero no tiene reelección y tensa para asegurarse un destino después de 2027.

Othar Macharashvili y Juan Pablo Luque, fuertes en Comodoro Rivadavia: ¿se vota en la misma fecha que en la provincia?

Glinski y Bowen empujan para que se vote todo en la misma fecha y sostienen que Luque sería el mejor candidato a intendente en Comodoro, pero Luque lo descarta y en todo caso abre el paraguas ante la posibilidad de tener opciones a mano. Mientras tanto el viceintendente comodorense, Maximiliano Sampaoli, ya hace su juego para ser el próximo jefe comunal.

Reglas electorales debutantes

La votación del 21 de marzo en Chubut será, además, el debut del nuevo Código Electoral, sancionado en noviembre de 2024 por impulso de Torres. Regirá, por ejemplo, la Boleta Única de Papel.

La reforma establece procedimientos propios para la organización de los comicios y modificó algunas cuestiones centrales de la competencia entre partidos. Al no haber primarias, cada partido tiene que definir a su modo las candidaturas. Ese debate cruza especialmente al peronismo.

También se aplica a partir de ahora el mecanismo de Ficha limpia, que impide candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos cuando exista una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia. También establece que las listas deben tener paridad de género y vuelve obligatorio un debate entre candidatos, que será entre el 1 y el 14 de marzo.

En las elecciones se elegirán gobernador y vicegobernador, los 27 diputados provinciales, representantes ante el Consejo de la Magistratura y autoridades municipales donde se convoque a las urnas. En la Legislatura continúa el sistema de lista incompleta: 16 bancas corresponden a la fuerza más votada y las otras 11 se distribuyen entre las restantes listas mediante el método D'Hondt.