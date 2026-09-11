Javier Milei se mete en la histórica pelea por el Atuel: un favor para Cornejo y cero regalías para Ziliotto

El presidente Javier Milei resolvió que La Pampa dejara de percibir el 6% de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo Los Nihuiles y, mediante un decreto que lleva la firma del ministro de Economía, Toto Caputo , modificó un esquema vigente desde 1973. El principal beneficado es el gobernador Alfredo Cornejo , que celebró la medida.

"Mendoza recupera el 100% de las regalías... Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para los mendocinos", dijo. Sergio Ziliotto , directamente volvió a la carga denunciando "un robo". Evitó apuntar contra su par cuyano pero apuntó a Mendoza y a Milei. "No nos quedaremos quietos. El Río Atuel también es pampeano", avisó.

La batalla entre las provincias por el río no es nueva , pero la decisión de Milei clausuró el flujo financiero que había ingresado durante más de medio siglo a las arcas pampeanas. El nuevo criterio estableció que la totalidad de las regalías quedara en la jurisdicción donde se encontraban emplazadas las instalaciones del sistema hidroeléctrico.

La normativa derogó el histórico Decreto 1560/73, que había establecido un mecanismo de distribución vinculado con la energía generada por el complejo del Atuel. Bajo ese régimen, La Pampa percibía el 6% de la facturación correspondiente a la energía vendida.

El esquema había surgido a partir de una decisión nacional adoptada en 1973. En ese momento, la Nación había reconocido que la riqueza generada por el río Atuel debía generar una compensación económica para la provincia mediante la liquidación por mitades del 12% de las regalías.

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



+info https://t.co/hQn91esVXU pic.twitter.com/ZORkeXUIXH — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 11, 2026

Ese criterio había sido ratificado en 1992 mediante un acuerdo tripartito con fuerza de ley, según el texto difundido sobre la medida. El entendimiento también había sido homologado por la Corte Suprema de Justicia, lo que había consolidado el mecanismo de distribución entre las jurisdicciones involucradas.

Con la nueva resolución, el porcentaje que correspondía a La Pampa dejó de formar parte de la distribución. Los recursos pasaron a quedar absorbidos por el Tesoro de Mendoza.

Los argumentos de Javier Milei y Toto Caputo

La fundamentación oficial separó la condición interjurisdiccional del río Atuel de la ubicación física de las turbinas. El criterio adoptado por Milei y Toto Caputo sostiene que el derecho a percibir el tributo no corresponde a la cuenca hídrica.

Según esa interpretación, el elemento determinante es el lugar donde se encuentran instaladas la pared del dique y la sala de máquinas. Como el complejo Los Nihuiles está situado en territorio de Mendoza, la Nación concluyó que la totalidad de la masa monetaria debe permanecer en esa jurisdicción.

Toto Caputo y Javier Milei.

El cambio genera una modificación sustancial en el destino de los fondos asociados con la generación hidroeléctrica. Para La Pampa, la medida implica la pérdida de un ingreso que había formado parte de sus recursos durante más de cinco décadas. Cornejo, uno de los gobernadores aliados a la Casa Rosada, festeja.

El impacto sobre La Pampa y Mendoza

El esquema anterior contemplaba una participación pampeana sobre los ingresos derivados de la energía, mientras que la nueva disposición deja la totalidad de las regalías en territorio mendocino. La discusión también quedó atravesada por la naturaleza interjurisdiccional del Atuel. El planteo pampeano sostiene que la distribución económica se vincula con la utilización de un recurso hídrico compartido, mientras que la nueva interpretación nacional prioriza la localización física de la infraestructura.

Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.



El Decreto 689/2026 pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 11, 2026

La resolución representa un cambio respecto del mecanismo que había regido desde 1973. Para La Pampa, el efecto central es la interrupción de una fuente de recursos con más de medio siglo de continuidad. Para Mendoza, en cambio, la decisión significa el acceso al 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles. Cornejo asoció ese incremento con mayores posibilidades de inversión, infraestructura y desarrollo dentro de la provincia.

Sergio Ziliotto contraataca

El aviso del gobernador tendrá una inmediata acción judicial que, por el momento, también congela la discusión en el peronismo pampeano. Uno de los primeros en salir a apoyar el movimiento fue el intendente de la capital, Luciano di Nápoli. "El presidente de la Nación y su ministro de economía acaban de quitarle a La Pampa las regalías por la represa El Nihuil, un recurso económico que le corresponde geográfica, histórica y legalmente a nuestra provincia".

"Acompañaremos el reclamo judicial y político de nuestro gobierno provincial en este sentido para recuperar lo que nos pertenece", escribió y lanzó un reclamo que busca tener algún rebote en el pampeano más cercano a la Casa Rosada, Adrian Ravier. "Esperamos que todos los partidos y dirigentes se expresen de igual modo; en especial, al vocero presidencial a quien si le queda algo de dignidad tiene que renunciar inmediatamente a este gobierno que despoja a los pampeanos y pampeanas", lanzó el intendente.