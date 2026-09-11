Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
UNA BATALLA TRAS OTRA

Javier Milei se mete en la histórica pelea por el Atuel: un favor para Cornejo y cero regalías para Ziliotto

Mediante un decreto modificó un esquema vigente durante décadas y permitió que la totalidad de esos recursos quedara en manos de la provincia cuyana.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
Javier Milei se mete en la histórica pelea por el Atuel: un favor para Cornejo y cero regalías para Ziliotto

Javier Milei se mete en la histórica pelea por el Atuel: un favor para Cornejo y cero regalías para Ziliotto

El presidente Javier Milei resolvió que La Pampa dejara de percibir el 6% de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo Los Nihuiles y, mediante un decreto que lleva la firma del ministro de Economía, Toto Caputo, modificó un esquema vigente desde 1973. El principal beneficado es el gobernador Alfredo Cornejo, que celebró la medida.

Notas Relacionadas
La intendenta de General Pico Fernanda junto al senador del peronismo de La Pampa, Paly Bensusán y la ministra de Educación Marcela Feuerschvenger.
LA GUERRA DE LAS FOTOS

Interna del PJ de La Pampa: los soldados de Ziliotto se acercan a Alonso y el vernismo posa con Di Nápoli

Por 
Letra P | Juan Pablo Gavazza
Juan Pablo Gavazza

"Mendoza recupera el 100% de las regalías... Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para los mendocinos", dijo. Sergio Ziliotto, directamente volvió a la carga denunciando "un robo". Evitó apuntar contra su par cuyano pero apuntó a Mendoza y a Milei. "No nos quedaremos quietos. El Río Atuel también es pampeano", avisó.

La batalla entre las provincias por el río no es nueva, pero la decisión de Milei clausuró el flujo financiero que había ingresado durante más de medio siglo a las arcas pampeanas. El nuevo criterio estableció que la totalidad de las regalías quedara en la jurisdicción donde se encontraban emplazadas las instalaciones del sistema hidroeléctrico.

El cambio en el esquema de regalías que cuestionan en La Pampa

La normativa derogó el histórico Decreto 1560/73, que había establecido un mecanismo de distribución vinculado con la energía generada por el complejo del Atuel. Bajo ese régimen, La Pampa percibía el 6% de la facturación correspondiente a la energía vendida.

El esquema había surgido a partir de una decisión nacional adoptada en 1973. En ese momento, la Nación había reconocido que la riqueza generada por el río Atuel debía generar una compensación económica para la provincia mediante la liquidación por mitades del 12% de las regalías.

Ese criterio había sido ratificado en 1992 mediante un acuerdo tripartito con fuerza de ley, según el texto difundido sobre la medida. El entendimiento también había sido homologado por la Corte Suprema de Justicia, lo que había consolidado el mecanismo de distribución entre las jurisdicciones involucradas.

Con la nueva resolución, el porcentaje que correspondía a La Pampa dejó de formar parte de la distribución. Los recursos pasaron a quedar absorbidos por el Tesoro de Mendoza.

Los argumentos de Javier Milei y Toto Caputo

La fundamentación oficial separó la condición interjurisdiccional del río Atuel de la ubicación física de las turbinas. El criterio adoptado por Milei y Toto Caputo sostiene que el derecho a percibir el tributo no corresponde a la cuenca hídrica.

Según esa interpretación, el elemento determinante es el lugar donde se encuentran instaladas la pared del dique y la sala de máquinas. Como el complejo Los Nihuiles está situado en territorio de Mendoza, la Nación concluyó que la totalidad de la masa monetaria debe permanecer en esa jurisdicción.

Toto Caputo y Javier Milei.

Toto Caputo y Javier Milei.

El cambio genera una modificación sustancial en el destino de los fondos asociados con la generación hidroeléctrica. Para La Pampa, la medida implica la pérdida de un ingreso que había formado parte de sus recursos durante más de cinco décadas. Cornejo, uno de los gobernadores aliados a la Casa Rosada, festeja.

El impacto sobre La Pampa y Mendoza

El esquema anterior contemplaba una participación pampeana sobre los ingresos derivados de la energía, mientras que la nueva disposición deja la totalidad de las regalías en territorio mendocino. La discusión también quedó atravesada por la naturaleza interjurisdiccional del Atuel. El planteo pampeano sostiene que la distribución económica se vincula con la utilización de un recurso hídrico compartido, mientras que la nueva interpretación nacional prioriza la localización física de la infraestructura.

La resolución representa un cambio respecto del mecanismo que había regido desde 1973. Para La Pampa, el efecto central es la interrupción de una fuente de recursos con más de medio siglo de continuidad. Para Mendoza, en cambio, la decisión significa el acceso al 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles. Cornejo asoció ese incremento con mayores posibilidades de inversión, infraestructura y desarrollo dentro de la provincia.

Sergio Ziliotto contraataca

El aviso del gobernador tendrá una inmediata acción judicial que, por el momento, también congela la discusión en el peronismo pampeano. Uno de los primeros en salir a apoyar el movimiento fue el intendente de la capital, Luciano di Nápoli. "El presidente de la Nación y su ministro de economía acaban de quitarle a La Pampa las regalías por la represa El Nihuil, un recurso económico que le corresponde geográfica, histórica y legalmente a nuestra provincia".

"Acompañaremos el reclamo judicial y político de nuestro gobierno provincial en este sentido para recuperar lo que nos pertenece", escribió y lanzó un reclamo que busca tener algún rebote en el pampeano más cercano a la Casa Rosada, Adrian Ravier. "Esperamos que todos los partidos y dirigentes se expresen de igual modo; en especial, al vocero presidencial a quien si le queda algo de dignidad tiene que renunciar inmediatamente a este gobierno que despoja a los pampeanos y pampeanas", lanzó el intendente.

Temas
Notas Relacionadas
Carlos Verna, exgobernador de La Pampa, en la cumbre con Luciano di Nápoli. En el retrato: Alicia Mayoral.
LA GUERRA DE LAS FOTOS II

La Pampa: Verna y Di Nápoli hicieron una demostración de fuerza que desafía el poder de Ziliotto en el PJ

Arde la interna peronista. La pelea a dos bandas se juega en Santa Rosa y en General Pico. El retrato de Mayoral y el rol de Alonso. La réplica del gobernador.
Cara a cara, Berhongaray y Kroneberger este sábado en la Convención de la UCR de La Pampa: ambos sectores manejan la mesa negociadora.
ECOS DE LA CONVENCIÓN

UCR de La Pampa: Berhongaray blinda la mesa chica que negociará con La Libertad Avanza

El éxito de la estrategia superó lo esperado por la conducción. Rosca, pactos y expectativas. Durísimas advertencias de los sectores críticos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Alberto Rodríguez Saá. 
DISCUSIÓN 2027

San Luis: Alberto Rodríguez Saá le quitó un diputado a Unión por la Patria y pide ser candidato único del PJ

Por  Mauricio Cantando
La foto oficial de la última sesión del Parlamento del Norte Grande.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los vicegobernadores del Norte Grande firmaron un duro comunicado contra la economía de Milei

Por  Letra P | Periodismo Político
El único intendente libertario de Río Negro zafó de la destitucion pero continúa la pelea con la oposición. 
SED DE VENGANZA

Río Negro: Marcelo Román contrataca en Allen, pero la oposición insiste con otro intento de revocatoria

Por  Ayelén Bonino
Neuquén se planta contra Nación por el PAMI y denuncia un drenaje de $3.000 millones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Neuquén se planta contra la Nación por el PAMI y denuncia un drenaje de $3000 millones

Por  Laura Loncopan Berti