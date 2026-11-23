El gobierno de Jorge Macri apuesta a reforzar el sistema de limpieza del espacio público de la ciudad de Buenos Aires . Por eso, ya activó un proceso para endurecer las condiciones de la prestación y volver a licitar el servicio de higiene urbana en el distrito. En ese proceso, se pondrá en juego la continuidad de las empresas que hoy se encargan de la recolección de residuos para el período 2028-2038.

Este viernes, el gobierno porteño determinó que destinará un presupuesto total de $12,3 billones para el nuevo contrato que se extenderá por diez años. Además, designó a los ocho integrantes de las comisiones que evaluarán las ofertas de las compañías que participen de la licitación convocada para el próximo 18 de diciembre.

Actualmente, la capital está dividida en siete zonas, cuya limpieza está a cargo, casi en su totalidad, de firmas privadas. Solo el sector que nuclea a los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo corresponde al Estado local, que gestiona el servicio a través del Ente de Higiene Urbana. En el resto del distrito, operan seis compañías privadas, que tienen contrato desde 2014, cuando Mauricio Macri todavía fungía en la Jefatura de Gobierno y aspiraba a llegar a la Casa Rosada.

El pliego que rige desde hace 12 años originalmente vencía en 2022, cuando el exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta , jaqueado por el recorte de los fondos coparticipables dispuesto por Alberto Fernández y amparado en la ley de Emergencia Económica y Financiera en el distrito, decidió postergar un nuevo llamado a licitación y prorrogó los contratos vigentes hasta 2028. Así, se extendía por otros cuatro años la prestación de las seis compañías que ya venían gestionando la recolección de residuos en el terruño de los Macri.

Algunas de estas firmas contratistas cuentan, además, con otros contratos en el sector público de la ciudad y han participado, con distinto grado de éxito, de procesos licitatorios en otros niveles de gobierno.

Los nombres y firmas detrás de la recolección

En la comuna 1, el servicio está a cargo de la empresa Aseo y Ecología S.A. (AESA), perteneciente al grupo Veolia de origen francés. Además del servicio de higiene urbana en los barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, Puerto Madero, San Telmo y Constitución, la firma también prestó servicios para el gobierno nacional durante las administraciones kirchneristas en obras de una planta para la gestión de residuos sólidos urbanos en el Parque Nacional Iguazú.

En la segunda zona, constituida por las comunas 2, 13 y 14 de la ciudad, talla CLIBA, que desde 2004 pertenece al grupo empresarial de Benito Roggio. Según consigna en su página web, la compañía presta servicios de higiene urbana no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el partido bonaerense de San Isidro, la zona este de la capital de Santa Fe y las ciudades de Centenario y Neuquén en la región patagónica.

Cliba, la empresa que presta servicios de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires, también opera en San Isidro, el este de Santa Fe capital; Centenario y la ciudad de Neuquén en la Patagonia

En el terruño de los primos Macri, el grupo Roggio -que participó sin éxito del reciente proceso para concesionar AYSA- también cuenta con otros contratos vigentes. Participa de Emova Movilidad y Metrovías, que se ocupa del servicio de operación y mantenimiento del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneos.

Las comunas 11, 12 y 15 conforman la zona 3 y está a cargo de la empresa Solbayres, encabezada desde abril por Juan José Mare. La compañía Nittida, por su lado, mantiene bajo su órbita el servicio de recolección de residuos y barrido de las comunas 10 y 11.

Jorge Macri inició el proceso de renovación de los servicios de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires y quiere aplicar más controles de calidad a las empresas.

En tanto, la región centro que nuclea a las comunas 5, 6 y 7 está a cargo de la unión empresarial Ashira Martín & Martín UTE, que reúne a las empresas de Eduardo García y Jorge Martín. Por último, las comunas 3 y 4 (zona 7) están a cargo de la empresa Urbasur, una firma multinacional española dedicada a la higiene urbana y que opera en el país mediante uniones transitorias de empresas.

Según confirmaron en la administración local, todas las empresas que prestan funciones en el distrito podrán presentarse para la nueva concesión, pese a que algunas cuentan -según registros del Boletín Oficial porteño- con sanciones por parte del Ente Regulador de Servicios Públicos por incumplimientos en sus tareas.

El contrato que viene

Pese a que todos los contratistas actuales pueden volver a presentarse, el pliego 2028-2038 podría suponer cambios en la distribución de estas empresas, dado que contempla una rezonificación de la ciudad. La propuesta es volver a subdividir el terruño de los Macri y llevar el número de zonas de siete a ocho, a fin de descomprimir la carga de algunas firmas y permitir una atención más focalizada en las necesidades de cada barrio.

Además, la nueva licitación que buscará impulsar el gobierno porteño incluye condiciones más duras respecto de la prestación y los desembolsos a empresas. En particular, la iniciativa de la administración macrista plantea que una parte de los pagos a los privados quede sujeta a la calidad del servicio de limpieza. Apuestan a darle prioridad al grado de satisfacción de los vecinos con el servicio y promover, mediante incentivos económicos, que las firmas contratistas diseñen planes para mejorar la higiene en los espacios públicos.

La propuesta del PRO también prevé profundizar el monitoreo de los vehículos y trabajadores que intervienen en el servicio con la incorporación de sistemas de telemetría y seguimiento satelital a los camiones a fin de garantizar que cumplan con el circuito acordado e imponer sanciones ante desvíos en el recorrido.