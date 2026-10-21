Milei largó la campaña en La Pampa: ungió a Ravier como candidato e incomodó a Berhongaray

Adrián Ravier se apoya en su relación con Milei y deja en off side el deseo de la UCR de liderar la lista de la alianza opositora en La Pampa.

El presidente Javier Milei decidió jugar fuerte en La Pampa y, a los gritos, lanzó de modo casi formal, la campaña electoral para el año que viene. Prometió pintar de violeta la provincia y bendijo a su vocero Adrián Ravier como su candidato a la gobernador, en el contexto de la disputa contra el radical Martín Berhongaray .

En el mismo movimiento, se abrió el libro de pases y el espacio libertario tendió alfombra roja para nuevas incorporaciones de peso. Sumó a sus filas al presidente de la Asociación Agrícola Ganadera , Ignacio de la Iglesia , y al intendente de Colonia 25 de Mayo , Leonel Monsalve , que había llegado a ese puesto en nombre de Juntos por el Cambio .

El peronismo reaccionó al tono de barricada con el que Milei desde Neuquén se metió en La Pampa, en cambio los hipotéticos socios de la alianza opositora hicieron silencio, pero en el radicalismo no disimulan su preocupación por la renovada ofensiva libertaria para quedarse con el puesto mayor.

Milei no conoce La Pampa, pero se metió en la provincia desde su atril en la RIGIpalooza de Neuquén . Le apuntó de lleno al gobierno del peronista Sergio Ziliotto e hizo una metáfora según la cual pasar desde la provincia donde Vaca Muerta es un boom hacia La Pampa es “como cruzar el muro de Berlín ”.

El gobernador pampeano ha mostrado resistencia a las políticas públicas libertarias, hizo planteos judiciales, pero lejos está la provincia de funcionar como un soviet. Ziliotto se sentó varias veces a negociar con funcionarios nacionales, en especial con el jefe de Gabinete Diego Santilli . Y también le abrió la puerta de su despacho al propio Ravier cuando se convirtió en legislador nacional.

Adrián Ravier junto a Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa: el presidente dijo que llegar a la provincia es como cruzar el muro de Berlín.

El presidente completó su diatriba en la Patagonia con el posicionamiento de Ravier: “Pero bueno, digamos… le pondremos un buen candidato y pintaremos a La Pampa también de violeta. No se olviden que mi vocero no solo es economista de la escuela austriaca, sino que además es de La Pampa".

Aunque no definió de modo explícito que el economista electo diputado nacional el año pasado es su postulante, lo ubicó en primera fila y le dio altísima exposición.

Adrián Ravier se la cree, pero no tanto

Ravier viene jugando de modo ambiguo esa partida. Algunas semanas se para como candidato y provincializa su discurso, y en otros momentos se corre y dice que está dispuesto a lo que le toque. A veces va a fondo y dice que la Casa Rosada lo va a elegir a dedo, pero después hace retranca.

Sí mostró en la previa del discurso de Milei, como si hubiera estado preparado por la cúpula de La Libertad Avanza, un documento de los partidos que quieren conformar el frente de oposición, en el que testimoniaron públicamente y de modo formal su intención de trabajar para el armado de “una alternativa”. Como contó Letra P, ese acuerdo básico tuvo algo de cumbre fantasma, porque ni siquiera hubo una foto que graficara el encuentro.

Ahora, con el diario del lunes, se percibe que hubo una movida libertaria para generar ese efecto de entusiasmo en forma de dominó, que consiste en el lanzamiento de su campaña en La Pampa. En concordancia con otras medidas nacionales en que, como contó Adrián D’Amore, La Libertad Avanza le muestra los dientes incluso a los gobernadores dialoguistas.

Preocupación en la UCR

En la UCR pampeana también generó una sigilosa inquietud semejante aparición de Milei. Hasta ahora, la tribu de Poli Altolaguirre que busca imponer a Martín Berhongaray como candidato del frente opositor, venía barajando la teoría de que la propia Casa Rosada permitiría a ese candidato boinablanca como líder porque es el que mejor mide y el que más recorrido tiene.

Poli Altolaguirre y Martín Berhongaray creen que la UCR debe liderar la alianza opositora, pero la aparición de Milei les hace tambalear esa estrategia.

El radicalismo recostó su optimismo, en ese sentido, en la falta de estructura de La Libertad Avanza, en la interna violeta feroz que a veces genera mirada de reojo entre el propio Ravier con Karina Milei y Lule Menem y en los patinazos que el vocero presidencial viene protagonizando en el ejercicio de su cargo.

Altolaguirre fue contundente días atrás, cuando le salió al cruce a Ravier, que dijo que el candidato a gobernador lo ponía su partido. El jefe legislativo de la UCR reprochó: “Los candidatos de La Pampa los tenemos que decidir en La Pampa, nadie tiene que venir a imponernos nada. Los que conocemos, los que vivimos acá, los que tenemos nuestras familias acá, los que trabajamos acá, los que andamos en la calle acá somos los que tenemos que elegir quiénes nos van a gobernar”.

Ahora parece abrirse un nuevo panorama. La cúpula del PRO, que postula a María Alejandra Mac Allister como gobernadora, tiene una buena relación, y de largo recorrido, con la UCR, pero el año pasado pactó con La Libertad Avanza para las legislativas. Atado a Ravier aparece el espacio Comunidad Organizada, de la familia Tierno.

Nuevos jugadores en el equipo violeta

En ese clima de campaña libertaria, dos nuevas incorporaciones pampeanas al espacio sacudieron un poco el tablero. Por un lado, el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, que ya venía coqueteando, volvió fanatizado del Argentina Oil&Gas, jugado a fondo con La Libertad Avanza.

Monsalve llegó a la Intendencia con la camiseta de Juntos por el Cambio, pero siempre se dijo “independiente”, aunque el PRO lo ubicó en ese lugar. El jefe comunal, evangélico, se arrimó al peronismo en las legislativas del año pasado y desde entonces protagonizó incesantes vaivenes. También se arrimó al partido del sindicalista Marcelo Rucci. Ahora se pone la camiseta violeta.

Leonel Monsalve y su viceintendenta Marina Álvarez tienen identidad política inestable: ahora se arriman a La Libertad Avanza de Adrián Ravier.

“La Pampa ha quedado afuera de muchos negocios y posibilidades por no adherir al RIGI”, se quejó, comprando el discurso del gobierno nacional. 25 de Mayo es una ciudad de peso: es una de las cinco más pobladas de la provincia y allí radica el negocio petrolero.

José Ignacio de la Iglesia, el presidente de la Agrícola Ganadera que en La Pampa es la Sociedad Rural Argentina, es ahora otro soldado de La Libertad Avanza. Como contó Letra P, Ravier ya había ido a buscar al nicho de las patronales agropecuarias cuando armó el sello partidario provincial y le hizo un lugar preponderante a Federico Luis Cobreros.

De la Iglesia se pidió licencia en la organización gremial, donde había asumido en febrero de 2024, para meterse en política. Había sido funcionario del gobierno provincial peronista en 2014, cuando ocupó el cargo de director de Niñez en la gobernación de Oscar Mario Jorge, rabiosamente alineado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.