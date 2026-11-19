En la coreografía peronista montada este martes con libreto de Sergio Massa en el teatro Otamendi de San Fernando se puede rastrear una ambición en cada butaca . Hombres y mujeres que aspiran a lugares en las listas, puestos ejecutivos, bancas parlamentarias y más allá. Entre todas, una de las más llamativas fue la presencia de Luciano di Nápoli .

El intendente de Santa Rosa quiere ser candidato a gobernador de La Pampa el año próximo, pero la interna en el PJ provincial está dura. Tanto, que hace rato amaga con romper y jugar por afuera.

Por eso, cuando el gobernador Sergio Ziliotto y el cacique Carlos Verna parecen acercar posiciones para consensuar cuál será el nombre que llevará la bandera del peronismo, Di Nápoli viajó en busca de ayuda al conurbano bonaerense para subirse a la foto del Día de la Militancia y tratar de conseguir el apoyo que no encuentra en su pago.

Di Nápoli no estaba en los planes de muchos asistentes a la juntada en San Fernando. Básicamente porque no pertenece a ninguna de las fuerzas que convocaron el encuentro del martes: el Frente Renovador y el peronismo federal que tiene como caras visibles al porteño Juan Manuel Olmos y al entrerriano Guillermo Michel .

Mucho menos a La Cámpora , organización de la que se fue alejando después de llegar a la oficina principal de la capital de La Pampa en 2019 y con la que rompió en 2024.

El intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli y el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto: relación tirante.

De familia radical (su abuelo, su madre y su padre, de quien heredó el apodo “Copete”, fueron dirigentes importantes de la UCR pampeana), Di Nápoli queda ahora bajo los reflectores porque quiere ser candidato a gobernador el año próximo en una provincia que el peronismo gobierna desde 1983. Dicho de otro modo: sin espacio para liderar la oferta del PJ, jugar por afuera y dividir al peronismo sería casi igual a entregarle el poder y el invicto a La Libertad Avanza.

Tal vez porque no es tan fácil quedar como el padre de una derrota histórica, el intendente de Santa Rosa viajó a San Fernando en busca de una mano que lo meta de nuevo en partido. Se sabe que el massismo suele tener siempre la ambulancia en marcha.

Lo notable es que Di Nápoli no solo se encontró en el Teatro Otamendi con Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, figuras de primera línea de La Cámpora con la que ahora tan mal se lleva, sino que el jefe de esa organización, Máximo Kirchner, aterrizó al mismo tiempo en Telén, La Pampa, donde inauguró una unidad básica con Ziliotto.

Un juego de pinzas en Buenos Aires y La Pampa

La jugada se pareció mucho a un juego de pinzas de la sociedad M&M que Massa y Kirchner cultivan desde hace rato. Mientras Di Nápoli ocupaba un asiento en la primera fila de la foto del 17-N, Kirchner se sacaba una selfie con Ziliotto y Rubén Funes, el candidato a intendente de La Cámpora en Santa Rosa.

Detalle: el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pisó Santa Rosa. Tampoco destrató a Copete en sus declaraciones a los medios. Dijo que Di Nápoli “administra y administra bien”, pero dejó sentada su postura respecto de cualquier intento de ruptura al afirmar al Diario de La Pampa que “se está trabajando para construir una lista de unidad”.

Con todo, dejó un aviso: “No siempre se participa teniendo un cargo”.

La interna grande del peronismo

El juego de fotos cruzadas en que quedó envuelto Di Nápoli incluyó reaseguros a varias puntas en Buenos Aires, para no agitar aún más la interna grande del peronismo.

En La Plata, aseguran que Axel Kicillof habló con Ziliotto antes de la reunión del mandatario pampeano con Kirchner. La intención de Massa de ordenar la interna pampeana también estaba en conocimiento del gobernador bonaerense.

Aunque parezca mentira, todos los actores buscaron dejar claro que ni en Telén ni en San Fernando se escenificaba un desplante o un mensaje al otro sector de la puja por la candidatura presidencial del panperonismo.

En otras palabras, Di Nápoli viajó en busca de una soga para subir sus acciones en la mesa de negociaciones de La Pampa, pero en principio sólo encontró señales que conducen a la unidad en la provincia.

El día después, operadores del peronismo vaticinaban con malicia el futuro de Copete amparados en los símbolos que dejó la platea peronista del 17-N. En la fila 4, justo arriba de Massa, sentaron a tres candidatos a gobernador: Pedro Pesatti(Río Negro), Juan Manuel Urtubey(Salta) y Diego Giuliano(Santa Fe). A Di Nápoli le tocó la fila uno, entre el cegetista Cristian Jerónimo y la diputada bonaerense Sofía Vannelli.

“Como te ven, te tratan”, tiró el más chicanero, citando a Mirtha Legrand.