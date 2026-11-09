Un intendente de la UCR amigo de Verna va por otra reelección y rompe la paz con La Libertad Avanza

Con la UCR, José Luis Gallotti gobierna la localidad de Bernardo Larroudé, en La Pampa. A sus espaldas, el cuadro de su amigo y padrino, el peronista Carlos Verna.

José Luis Gallotti es intendente de Bernardo Larroudé , en el norte de La Pampa , y no está acostumbrado a pedir permiso. Por eso fue el que, en un clima de cautela extrema y moderación al mango, eligió dar el paso y se convirtió en el primer intendente de la UCR que confirma que irá por otra reelección.

A contramano de correligionarios y compañeros que ocultan sus ambiciones o demoran lanzamientos, no anduvo con vueltas: dijo que irá por su cuarto mandato. Gobierna desde 2015, después de darle un batacazo al PJ , que en su localidad sostenía el invicto desde el regreso de la democracia. Tampoco tiene pelos en la lengua para chicanear al presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier , después de que el presidente Javier Milei lo bendijera como candidato.

“Bora” Gallotti es un personaje, que pese a su trayectoria boinablanca disfruta más de las amistades compañeras que correligionarias. Es muy amigo del exgobernador Carlos Verna y de la actual vicegobernadora Alicia Mayoral . Se lleva bien con el gobernador Sergio Ziliotto y aunque sabe que a la oposición no le queda otra que armar un frente amplio opositor para ganar el año que viene, mira muy de reojo un vínculo con el espacio libertario.

Cada tanto, el correligionario Gallotti y el compañero Verna hacen una foto para mover el avispero.

Gallotti afronta un período de especial sensibilidad porque las contingencias climáticas del fenómeno de El Super Niño podrían golpear en su zona, que desde lo productivo es relativamente rica en comparación con otros sectores de la provincia, pero guarda en su memoria colectiva una inundación angustiante en 2017.

El intendente sabe además que no puede contar con el gobierno nacional. Es híper crítico del abandono de la gestión libertaria a los pueblos del interior. Políticamente incorrecto, suelta que al vocero presidencial lo conoce “por fotos” . Ravier afronta cuestionamientos generales por lo poco que conoce la provincia. Él mismo dice que no la ha recorrido toda porque “tiene demasiados pueblos”. Desde que Milei lo ungió virtualmente como su candidato, suenan más voces radicales que le tiran reproches.

El intendente de Bernardo Larroudé, "Bora" Galotti, dice que no queda otra que una alianza opositora, pero patalea contra LLA.

“De La Libertad Avanza no conozco a nadie, no podemos tener diálogo con nadie. Nunca tuve un llamado, nunca una visita. Tampoco es lo que busco. Si me invitás a tu cumpleaños, voy; si no me invitás, no voy”, compara Gallotti.

Bora la vio en la campaña de 2023 y aseguró que a las intendencias les convenía que la presidencial la ganara Sergio Massa. Ahora no para con sus cuestionamientos. Lamenta a cuatro voces que “las rutas nacionales están hechas un desastre y son impresentables” y les advierte a los dirigentes libertarios que “para liderar la provincia primero hay que conocerla”.

Amigos son los amigos

Gallotti es, con algunas retrancas, parte del grupo de intendencias, cerca de una treintena, que impulsa un frente opositor para vencer al PJ, con Martín Berhongaray como candidato a gobernador. No queda otra, dice. Es respetado y considerado en el partido. En 2023, ganó con el 75% de los votos.

Pero sostiene con la dirigencia peronista un vínculo que va mucho más allá del respeto. “Es mi padrino y mi amigo personal”, dice de Verna. Tiene acceso directo, se visitan y hablan periódicamente. Esa amistad creció entre enfermedades: Verna contrajo un cáncer en 2018, después Gallotti cayó con COVID durante la pandemia. “Me ayudó en la política y en lo personal”, cuenta el intendente. Lo mismo dice de la vicegobernadora Mayoral, mano derecha de Verna.

Con Ziliotto la relación es más institucional, pero la define como cordial. “Siempre hemos llegado a buenos acuerdos, siempre me atiende, me responde y es una persona a la que aprecio. En La Pampa vivimos un país distinto”, sintetiza.

José Luis Gallotti, intendente de la UCR, con el gobernador peronista Sergio Ziliotto.

En la provincia es un clásico el vínculo entre jefes comunales del radicalismo y popes provinciales del PJ, que ganó todas las elecciones provinciales desde 1983. No es ningún secreto que esos puentes a veces amistosos o que parecen personales se trasladan a lo político y presupuestario y los liderazgos de distintos colores se retroalimentan.

En 2019, concejales opositores al peronismo votaron en el Concejo una ordenanza para modificarle el nombre a la avenida principal del pueblo: la normativa establecía que se quitase el nombre de Juan Domingo Perón y se lo reemplazara por el de René Favaloro. Gallotti vetó la ordenanza para no enemistarse con el peronismo.

En el norte de La Pampa

Larroudé es parte del departamento Chapaleufú, contiguo a Maracó, el que encabeza General Pico, segunda ciudad de la provincia. Por eso Gallotti también tiene vínculo con la intendenta Fernanda Alonso. La localidad tiene unos 2.000 habitantes y está ubicada sobre la neurálgica Ruta nacional 188.

El intendente Gallotti y más amistades vernistas del norte pampeano: la intendenta Fernanda Alonso, la vicegobernadora Alicia Mayoral, la diputada Silvia Larreta.

Dedicada fundamentalmente al negocio agropecuario, es una localidad que no la pasa mal porque tiene recursos a mano, hay circulante y también es un punto turístico gracias a sus aguas termales. Las plazas de alojamiento se cuadruplicaron durante la gestión de Gallotti.

Es oriundo de la bonaerense Banderaló. Irá ahora por una nueva reelección porque “me siento más fuerte que nunca”, según define, a sus 54 años. La localidad tiene en el radar la pelea para prevenirse del fenómeno de El Super Niño. Provincia garantizó inversiones y obras. “Estamos muy preparados”, define el intendente.

La inundación de 2017 dejó una marca. Fue traumática para todo el pueblo. “Estuvimos tres meses con las rutas cortadas, fue algo tremendo. Pero hoy estamos mucho mejor acomodados y también tenemos la seguridad de un trabajo solidario de todo el pueblo”, dice el intendente que tiene actividad particular vinculada con las actividades agropecuarias y la comercialización de maquinaria agrícola.