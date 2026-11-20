Paso a paso, pero sin pausa, los gestos de distensión entre el gobernador Sergio Ziliotto y su mentor y enemigo íntimo Carlos Verna tienden a la concordia del peronismo de La Pampa. Este jueves hubo una pequeña fiesta de la unidad: se aprobó el presupuesto a partir de que el PJ no tuvo fisuras.

La oposición multicolor se paró de manos en la vereda de enfrente y negó sus manos alzadas. Esa jugada dejó en el centro de la escena a la ultravernista Alicia Mayoral , una de las preferidas del exgobernador Carlos Verna , y anotada en la carrera por la sucesión de Ziliotto. Mayoral tuvo que desempatar el 15 a 15. El propio jefe del Ejecutivo destacó en su celebración que la vice “y nuestro bloque legislativo” permitieron la sanción de la “ley de leyes” que reivindica “el modelo de provincia”.

Desde su propia designación como vice, "La Flaca" Mayoral tuvo ese rol: unir las partes. Quedó en el cargo por decisión de Verna, en el pacto que hizo con Ziliotto en versión 2023. Oriunda de General Pico , la segunda ciudad de la provincia, ahora está presta para lo que defina el PJ, que ya mira de reojo la competencia electoral 2027. En todo este tiempo fue articuladora central del vínculo siempre complicado entre el gobernador y el líder de la Plural de Pico.

En 2027 tendremos otro Presupuesto que consolida nuestro histórico Modelo de Provincia. Con equilibrio fiscal, como hace 44 años. Sin endeudamiento. La inversión pública continúa, financiada con recursos presupuestarios. 25 % destinado a Inversión en Educación. 17… pic.twitter.com/VCJkq0Uayw

Aunque todavía no hubo cumbre pública, Verna y Ziliotto aparentan un acercamiento. El peronismo de La Pampa fogonea en estas horas su idea de una unidad hasta que duela. La tercera pata de esa historia es el intendente Luciano di Nápoli , que atiende su propio juego y se hace valer. La polarización que se ve venir, entre "modelo pampeano" y rejunte opositor, puede ser una complicación para la tercera vía por fuera del PJ que imagina "Copete" como alternativa .

El oficialismo completó la jornada del jueves, en que se sancionó el presupuesto, con un acuerdo en la paritaria: todos los gremios estatales aceptaron la oferta oficial. La fumata garantiza paz social hasta fin de año, aunque un tironeo queda atado a un reclamo sindical: que se pague el tradicional bono de Navidad, una suma fija que es un clásico en la administración pública pampeana. Ziliotto prometió sacar cuentas para confirmar si la caja provincia puede hacer el esfuerzo.

El PJ, unido; la oposición, también

La sesión en la Legislatura expuso el tiempo que viene para la política pampeana. Parece cantado que habrá una réplica en el escenario preelectoral: la unidad del peronismo para sostenerse en el gobierno y la oposición amuchada para ponerle obstáculos que le quiten el invicto que tiene en la provincia desde 1983 en comicios ejecutivos.

La sesión de este jueves: se alzan las manos del peronismo, no las de la oposición. Fue 15 a 15 y desempató la vicegobernadora.

Como adelantó Letra P, el PJ garantizó sus 15 votos bajo la batuta de la Línea Plural vernista que maneja el bloque con el presidente Daniel Lovera y con Hernán Pérez Araujo como segundo hombre fuerte. Además, Ziliotto contó de entrada con las manos alzadas de las referencias de los otros sectores internos: el marinismo que conduce Espartaco Marín, el Nuevo Espacio de Participación de Liliana Robledo, La Cámpora de María Luz Alonso, Federico Ortiz desde Compromiso Peronista y el sector Identidad Peronista de Patricia George.

Esa unidad multicolor también se gestó del otro lado. Los 15 votos negativos se nutrieron del radicalismo que comanda Poli Altolaguirre, el bloque del PRO que lidera María Laura Trapaglia, el diputado del MID Matías Traba y la bancada de Sandra Fonseca que responde a Juan Carlos Tierno.

Alicia Mayoral, figura estelar

La igualdad puso en el centro de la escena a la vicegobernadora. Mayoral tuvo en sus manos el desempate e hizo lo que se esperaba. Ziliotto la reconoció personalmente, del mismo modo que mencionó agradecido el comportamiento del bloque del PJ en pleno.

Una circunstancia casi a pedir del relato que pinta en las últimas semanas: un acuerdo que se aceita paso a paso entre Ziliotto y Verna para llegar sin grietas a la elección del año que viene. Esos pactos se extendieron a otros temas centrales en las últimas semanas: el cambio del cronograma electoral y el proyecto para cobrar un peaje a los vehículos que usan rutas provinciales para ir a Vaca Muerta.

En los dos campamentos de la Plural marcan diferencias entre esos ejes de gestión que consideran prioritarios y algunos chisporroteos en otros ámbitos. La presencia de Máximo Kirchner, con Ziliotto jugando fuerte y en ausencia del vernismo, es señalada como parte del “folclore” y no impediría que haya paz, sobre todo porque hubo conversaciones previas. Y el que avisa no traiciona.

El gobernador Sergio Ziliotto junto a la vice Alicia Mayoral, ultravernista. FOTO: www.radiokermes.com

Mayoral está anotada como una posible candidata a gobernadora, en una lista que también integran la vernista intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el senador ziliottista Daniel Bensusán y el intendente de Santa Rosa. La unidad de los sectores de la mayoritaria Plural empuja al jefe comunal de la capital provincial a conquistar otros respaldos y a coquetear con el nuevo sello Fuerza Pampa como posible alternativa por afuera del PJ.

En esa discusión, una candidatura de Mayoral atenúa relativamente, en el mediano plazo, la puja por el liderazgo del peronismo, que es una de las batallas más intensas y más difíciles de saldar. Porque si fuera gobernadora en 2027-2031 no tendría chance de otro periodo, por ser parte de la fórmula actual.

El modelo del peronismo de La Pampa

La sanción del Presupuesto le permitió a Ziliotto plantear que el PJ es “la única garantía de continuidad de un modelo de provincia basado en la producción y el trabajo como eje de crecimiento e inclusión”.

El Presupuesto, como ya es habitual en la provincia, es equilibrado y no implica deuda. Garantiza inversión pública, destina el 25% de los recursos a Educación, el 17% al desarrollo de la Economía y el 16% a la Salud Pública.

“En las antípodas del modelo de especulación financiera y exclusión social que otros sueñan aplicar”, dijo el gobernador. En la misma línea, el oficialismo inscribió el pronto acuerdo con los sindicatos estatales en la paritaria, aunque quedan pendientes algunas discusiones por el bono de fin de año.

Este jueves se cerró la negociación que arrancó esta misma semana con gremios de todos los ámbitos, incluyendo a la docencia. Se pagará un aumento del 4% en los salarios de noviembre y se comprometió una cláusula gatillo en enero. Los sueldos tendrán un incremento del 3% por encima de la inflación del año 2027.