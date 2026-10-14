Carlos Sadir descarta una alianza con LLA en Jujuy y empieza a diseñar la campaña para su reelección

El operativo reelección está en marcha. Carlos Sadir ya tiene en su escritorio encuestas y una serie de recomendaciones hechas por el consultor Mario Riorda con el objetivo de volver a gobernar Jujuy a partir de 2027. En ellas, se descarta una alianza electoral con La Libertad Avanza . Mientras, Gerardo Morales presiona para acelerar las definiciones electorales de la UCR .

La estrategia combina decisiones de gestión, vínculos directos con intendentes y una mayor exposición del gobernador en el interior provincial. En ese escenario se inscribe el trabajo de Riorda, quien presentó ante distintos sectores del oficialismo un diagnóstico político y una propuesta de comunicación electoral para 2027, según pudo reconstruir Letra P.

El diagnóstico presentado por Riorda reúne relevamientos de las consultoras Zuban Córdoba y Choice realizados en agosto. Según las mediciones incorporadas al documento, alrededor de nueve de cada diez consultados no consiguen ahorrar. El desempleo y la pobreza aparecen entre las principales preocupaciones.

En los escenarios de intención de voto analizados, Sadir se ubica por encima de cada uno de los demás dirigentes evaluados individualmente, aunque las encuestas presentan diferencias importantes y porcentajes relevantes de indecisos. El gobernador conserva un balance de imagen favorable, mientras ambos relevamientos registran un diferencial negativo para Morales.

El trabajo propone reforzar la comunicación de la gestión provincial, con especial atención al empleo, los ingresos familiares, los servicios públicos y las obras de impacto cotidiano. También recomienda mantener una identidad electoral provincial frente a los libertarios, sin abandonar la cooperación institucional con el gobierno de Javier Milei .

Javier Milei y la relación con La Libertad Avanza

En ese sentido, la relación con la Casa Rosada combina necesidades de gestión y competencia política. Sadir manifestó disposición a acompañar la suspensión de las PASO para 2027, propuesta impulsada por el Gobierno. Mientras, en Jujuy proyectan separar las elecciones provinciales de las nacionales.

Carlos Sadir y Javier Milei.

La cooperación tiene una expresión concreta en las negociaciones para conseguir los votos que permitan financiar la obra de la Ruta 9. El gobierno provincial necesita construir una mayoría legislativa para autorizar un crédito de U$S 85 millones y los libertarios son decisivos.

Sin embargo, las encuestas incorporadas al diagnóstico de Riorda registran un rechazo mayoritario a una alianza electoral. Así, decidida a jugar, La Libertad Avanza prepara su propio armado electoral. La disputa entre Ezequiel Atauche y Manuel Quintar por el posicionamiento libertario en la capital forma parte de esa construcción.

Carlos Sadir construye autonomía desde la gestión

El plan ya empezó a mostrar sus primeros avances. Por ejemplo, en uno de los movimientos institucionales más relevantes del gobernador, que fue la creación del Ministerio de Minería en enero de 2026 y absorbió dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, conducido por Juan Carlos Abud Robles, identificado políticamente con Morales.

La reorganización trasladó la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, la Dirección Provincial de Minería y el Juzgado Administrativo de Minas. Entre las atribuciones históricas de esas áreas figuran intervenciones en la distribución de regalías mineras, aunque el circuito de aprobación de proyectos también involucra a otras dependencias. El cambio modificó responsabilidades administrativas, sin que pueda afirmarse un traspaso completo del manejo de esos fondos.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

En paralelo, Sadir intensificó su relación directa con intendentes y comisionados municipales. Los convenios para obras, la entrega de maquinaria y los proyectos de infraestructura constituyen herramientas de articulación con los gobiernos locales. El ministro de Hacienda, Federico Cardozo, también mantuvo reuniones con autoridades municipales para abordar proyectos vinculados con regalías.

La interlocución territorial adquiere relevancia de cara a 2027, cuando el oficialismo deberá negociar candidaturas provinciales y municipales. Ese escenario incluye las tensiones por la municipalización de Alto Comedero y la ampliación del Gran Jujuy, donde confluyen intereses de distintos sectores radicales.

La presión de Gerardo Morales

Con ese panorama, la rosca por las candidaturas ya empezó. Durante un encuentro con dirigentes y militantes en el Comité Provincial de la UCR realizado a principios de la semana pasada, Morales reclamó acelerar los acuerdos electorales y resolver las principales candidaturas antes de fin de año, según revelaron fuentes al tanto de la conversación.

El exgobernador ratificó su respaldo a Adriano Morone para la intendencia de San Salvador de Jujuy, aunque también reivindicó la trayectoria del actual jefe comunal, Raúl "Chuli" Jorge. También advirtió que las disputas internas pueden favorecer a los libertarios y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos entre los principales sectores radicales.

Carlos Sadir junto a Raúl "Chuli" Jorge.

El reclamo reabre la discusión sobre cómo se definirán las candidaturas y qué participación tendrá cada sector del oficialismo. Sadir sostiene que todavía no es momento de hablar de postulaciones. De hecho, ni siquiera confirmó la continuidad de Alberto Bernis en la vicegobernación luego de que él mismo se postule públicamente.

El intendente Jorge también pidió postergar las discusiones electorales y concentrarse en la gestión municipal. “Yo no salgo a hablar mal de nadie, ni de opositores, ni de algunos posicionamientos dentro de mi partido, y les recomiendo que no lo hagan, porque eso nos lleva para atrás”, afirmó, sin mencionar a Morales.