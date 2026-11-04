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ELECCIÓN GREMIAL

Roberto Baradel arrasó en la CTA-T y sucederá a Hugo Yasky con más del 95% de los votos

En Buenos Aires, Raúl Calamante se impuso con el 93% y será nuevo titular de la central bonaerense. La Multicolor de la diputada Romina Del Plá, lejos del 5%.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Roberto Baradel festeja junto a Hugo Yasky el resultado en la elección de la CTA-T

Roberto Baradel festeja junto a Hugo Yasky el resultado en la elección de la CTA-T

El dirigente docente Roberto Baradel ganó las elecciones de la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y sucederá a Hugo Yasky, al frente de la central desde 2006. Según los datos oficiales de la central sindical, la Lista 10 superó el 95%. La lista Multicolor, encabezada por la diputada nacional Romina Del Plá, quedó lejos del 5%.

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Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Baradel tendrá como secretarios generales adjuntos a Daniel Catalano, de ATE Capital, y a Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), para el período 2026-2030. Dijo que llega por el voto directo de los trabajadores y que buscará “ampliar la unidad del movimiento obrero”. Planteó además que la central aportará a construir una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Elecciones en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la Lista 10 del oficialismo encabezada por el dirigente de SUTEBA Raúl Calamante, obtuvo el 93% de los votos. Calamante, que releva a Baradel al frente de la central en el distrito, se impuso a la Multicolor de Olga Ortigoza, dirigente de la oposición de SUTEBA La Matanza. Junto a Silvana Scali, de CICOP, y Hugo Russo, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), como adjuntos, sostuvo que el resultado es un mensaje de la militancia “para continuar por el camino de la unidad, fortalecer la resistencia al gobierno de Milei y construir una alternativa política para 2027”.

El triunfo de Baradel consagra su ascenso en la central y la reafirmación de la alianza política de ese armado sindical con el gobernador Axel Kicillof, dentro de la pata sindical del Movimiento Derecho al Futuro. La izquierda llegaba con impulso al territorio bonaerense, después de recuperar en mayo la seccional La Matanza de SUTEBA, pero no logró plasmar ese crecimiento en la elección nacional de autoridades.

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