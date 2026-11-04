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MAR DE FONDO

Pullaro explotó por la visita de Sain a la Universidad de Rosario y el ruido político llegó hasta Bartolacci

El gobernador cuestionó la invitación al exministro a un congreso sobre la Democracia. El cruce en redes y el trasfondo.

Letra P | Ramiro Porchietti

Por Letra P | Periodismo Político y Ramiro Porchietti

Maximiliano Pullaro criticó duramente a Marcelo Saín y a la UNR por invitar al exministro de seguridad.

Maximiliano Pullaro criticó duramente a Marcelo Saín y a la UNR por invitar al exministro de seguridad.

La presencia de Marcelo Sain en la Universidad Nacional de Rosario abrió un inesperado chispazo político en Unidos. Maximiliano Pullaro cuestionó con dureza la invitación al exministro de Seguridad durante el gobierno de Omar Perotti para participar del Congreso sobre Democracia y sus críticas terminaron salpicando a Franco Bartolacci, rector de la casa de estudios y aliado en la coalición.

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El cruce se produjo este miércoles durante la ExpoSeguridad Rosario, realizada en el Salón Metropolitano, donde el gobierno provincial, la Municipalidad y la Fundación Rosario confluyeron para exhibir los avances en materia de seguridad mientras la Legislatura discute el paquete de leyes. Sin embargo, el apellido Sain se coló en la agenda y terminó abriendo una discusión inesperada. Pullaro cuestionó a las autoridades universitarias por permitir la participación del exfuncionario, mientras que Pablo Javkin también cargó contra él. El exministro recogió el guante y respondió con dureza en las redes sociales.

El episodio tuvo un destinatario indirecto: Bartolacci. El rector es uno de los principales referentes del radicalismo reformista, mantiene una relación política estrecha con el intendente y tiene peso propio dentro del esquema de Unidos. Aunque desde el entorno de Pullaro buscaron bajarle el tono al desencuentro, las declaraciones dejaron flotando una pregunta sobre el vínculo entre la Casa Gris y la conducción universitaria. En el entorno de Pullaro niegan cualquier enfrentamiento, pero deslizan una interpretación filosa sobre el episodio: "Parece una provocación a la política de seguridad", soslayan.

Maximiliano Pullaro, contra Marcelo Sain y la UNR

El gobernador aprovechó una consulta sobre el paquete de leyes de seguridad que impulsa su administración para cuestionar la presencia de Sain en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde él mismo se formó. "Me avergüenza que en la universidad y en la Facultad de Ciencia Política en este momento esté hablando Marcelo Sain, la persona que a nosotros nos hizo tanto daño", disparó el mandatario.

Pullaro fue más allá y apuntó directamente a los responsables académicos. "Está dando una clase de seguridad en mi facultad. Quiero decirles a las autoridades que me avergüenza como gobernador que traigan a una persona que está procesada en diferentes delitos en la provincia de Santa Fe", sostuvo.

No fue el único que salió al cruce. Javkin había abierto la jornada con fuertes cuestionamientos al exfuncionario, a quien calificó como "un payaso" que comandó la seguridad provincial "batiendo récords de asesinatos". También lo acusó de haber terminado "fascinado por los criminales" y volvió sobre las investigaciones judiciales por presunto espionaje ilegal.

Franco Bartolacci, salpicado por las críticas de Pullaro

La ofensiva del gobernador tuvo una particularidad: las críticas no quedaron limitadas a Sain, sino que alcanzaron a las autoridades de una universidad conducida por un aliado político.

En el gobierno provincial buscan despejar cualquier interpretación de ruptura con Bartolacci. Según pudo saber Letra P, en el entorno de Pullaro descartan que exista un enojo personal con el rector. Sin embargo, deslizan una lectura que invierte los términos de la discusión: si hay algún malestar político, quizás provenga de la propia conducción universitaria. "Traer a un tipo procesado por espionaje y corrupción parece una provocación", fundamental. Javkin había evitado señalar a quienes convocaron a Saín.

Las tropas que responden a Maximiliano Pullaro y Franco Bartolacci empiezan a rumiar la unidad en la UCR Rosario.

Las tropas que responden a Maximiliano Pullaro y Franco Bartolacci empiezan a rumiar la unidad en la UCR Rosario.

La lectura no implica necesariamente que el gobierno atribuya a Bartolacci una intervención directa en la convocatoria. La actividad se desarrolló en la Facultad de Ciencia Política, conducida por Cintia Pinillos, dirigente del mismo espacio universitario que el rector. Sin embargo, el peso político de Bartolacci y su condición de máxima autoridad de la UNR lo dejaron inevitablemente en el centro de la discusión.

Marcelo Sain respondió: "Faraón", espionaje y acusaciones de amenazas

Sain no dejó pasar las declaraciones y utilizó su cuenta de X para responder especialmente al gobernador. "Como Milei, @maxipullaro detracta a la vida académica. Cree que la UNR debe impedir que un investigador de 40 años de antigüedad participe de un congreso académico", escribió el exministro.

En otra publicación, Sain calificó las declaraciones como una amenaza de un gobernador hacia un académico y sostuvo que no había viajado a Rosario en representación de ningún espacio político. También aseguró que su exposición estaba vinculada al gobierno nacional y no a la situación de Santa Fe.

El trasfondo electoral de Unidos

La escena en el Metropolitano tuvo otro condimento político. En primera fila, mientras Pullaro y Javkin cuestionaban la invitación a Sain, estaba María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, esposa de Bartolacci y una de las principales aliadas políticas del intendente.

La presencia de Schmuck sintetizó las relaciones que atraviesan el episodio. La dirigente integra el núcleo político del javkinismo y aparece entre los nombres que podrían competir por la intendencia de Rosario en 2027. Esa discusión será parte de una negociación más amplia dentro de Unidos, donde distintos sectores ya comenzaron a mover sus fichas.

Bartolacci también tiene su propio horizonte político. Con el final de su etapa al frente de la UNR en el año venidero, su nombre circula entre las alternativas del oficialismo para ocupar alguna candidatura provincial o nacional el año próximo.

El rector, además, atraviesa una discusión interna por su sucesión universitaria. Como contó Letra P, su apuesta por Pinillos encuentra resistencias dentro del radicalismo reformista, donde el decano de Humanidades y Artes, Alejandro Vila, también comenzó a construir apoyos.

En ese escenario, el cruce por Sain encontró a Bartolacci en un momento particularmente sensible, entre la necesidad de ordenar su sucesión en la universidad y las conversaciones sobre su futuro político fuera de ella.

Las leyes, en medio de la discusión

El episodio se produjo mientras el gobierno provincial busca avanzar con un paquete de reformas legislativas en materia de seguridad. La iniciativa incluye modificaciones al Código Procesal Penal, al funcionamiento policial y al sistema penitenciario, entre otras herramientas que el Ejecutivo considera necesarias para profundizar su estrategia.

"En verdad quieren tapar un hecho: mañana la legislatura santafecina va a introducirse en los manuales del derecho penal autoritario de la mano del Faraón", escribió Saín en otro tramo. Pullaro defendió en la ExpoSeguridad el paquete de leyes que entra por estas horas en etapa definitoria dentro de la Legislatura. "Confío en que gran parte de las leyes saldrán este jueves", dijo sobre el escenario el gobernador.

La discusión también atraviesa al propio frente Unidos, donde existen diferencias sobre algunos de los alcances de las reformas. En ese marco, Pullaro utilizó la ExpoSeguridad para defender el rumbo de su administración y reivindicar los resultados alcanzados en Rosario.

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