Entre Ríos: el vecinalismo apunta a Concordia, Victoria y Villaguay y sueña con la Legislatura

La Confederación Vecinalista ya trabaja con serias pretensiones de ser alternativa en Entre Ríos en 2027 . Con candidatos lanzados en Concordia, Victoria, Villaguay, Diamante, Feliciano y San Salvador , sigue apuntando dirigentes para intendencias y anota nombres que tendrán como objetivo llegar a la Legislatura para representar al movimiento.

Con esa misión es que Alberto Olivetti -periodista de Paraná de amplia trayectoria y dirigente del sector con más de 20 años de recorrido- ya está lanzado como candidato a gobernador y trabaja para que una mujer de la costa del Uruguay sea su compañera de fórmula. Mientras tanto, apuntala candidatos en diversas localidades y dialoga con intendentes emparentados con su movimiento, hoy reunidos en una liga aliada a la gestión de Rogelio Frigerio .

Tras el lanzamiento en Concordia de Maximiliano Navarro Jáurena , en un acto que el 31 de octubre reunió -según lo informado por el espacio- a unas 800 personas en el Club Estudiantes , la Confederación trabaja para hacer lo propio con otros referentes territoriales que irán por las intendencias en sus localidades.

Mientras se siguen puliendo otros nombres, se sabe que en Villaguay el elegido del vecinalismo es Gabriel Puede ; en Victoria pica en punta Fernanda Sanzberro , de origen socialista; en Gualeguay el apuntado es Cristian Etulain ; en Diamante hará lo propio Pablo Sireix ; en Feliciano se lanzó a Marcelo Pereyra y en San Salvador el postulante será Jesús Beade . En Paraná , si bien todavía no está confirmado, suena con fuerza el nombre de Claudio Franco .

“Tenemos definición en casi todos los departamentos. Algunos nombres no están del todo confirmados, pero nuestra representación es amplia y vamos avanzar con nuestra estructura todo lo que podamos”, indicó Olivetti a LetraP .

La Legislatura, el gran anhelo

El vecinalismo supo tener bancas en la Legislatura de la mano del arribo de acuerdos con grandes fuerzas políticas, debido a que nunca se pudo consolidar un espacio que represente al movimiento en su conjunto de forma provincial. Así fue como Gaspar Carlino, referente histórico, fue diputado con la Alianza que encabezaba la UCR, entre 1999 y 2003. Entre 2019 y 2023 fue el turno de Pablo Canali, esta vez en alianza con el justicialismo.

Confederación Vecinalista de Entre Ríos.

Si bien la Confederación compitió en otras ocasiones, no logró porcentajes que lo lleven a ocupar bancas. Ahora, ese es un objetivo clave. Con eso en la mira, el partido ya postula a Raúl Sayas, de Gualeguaychú; a Liliana Tamai, de Chajarí, y a Luis Cuevas, de Victoria, como candidatos a diputados provinciales. Sin un lugar aún establecido en la boleta, se sabe que son al menos tres de los que buscarán revertir el antecedente para el espacio.

La búsqueda de la unidad

El vecinalismo ostenta intendencias en Entre Ríos. Algunas de esas experiencias llegaron de la mano de una de las dos grandes estructuras que fueron a las urnas en 2023, como José Luis Walser en Colón, gracias a Juntos. Otros, en cambio, apelaron a la localía pidiendo el corte de boleta, como en Oro Verde, donde se impuso César Clement. A ellos se les suman Ulises Tomassi, de Cerrito (cuna del vecinalismo provincial); Mario Sokolovski, de Valle María; Vanina Perini de Villa del Rosario; Andrea Imoberdorff de Los Charrúas; Darío Heinze de Libertador General San Martín y Oscar Francou de Caseros.

Nacido hace más de 40 años, el movimiento puede mostrar gestiones eficientes, ordenadas y exitosas en pequeñas localidades de la provincia, pero nunca exhibió una propuesta que trascienda lo local. La Confederación Vecinalista ahora busca reforzar el diálogo con los jefes comunales a los efectos de sellar una propuesta que mire más allá de las fronteras de cada comuna.

“Nosotros sabemos cómo hacerlo, ya demostramos. Ahora necesitamos una definición provincial, ir por más y llegar a un espacio importante de poder. Es muy necesario”, resaltó Olivetti.

Atados a la necesidad de recursos provinciales, en ocasiones los intendentes vecinalistas han sido “válvulas” de los gobiernos de turno. Entre 2015 y 2023 estuvieron más cerca del exgobernador justicialista Gustavo Bordet; desde 2023, en cambio, se muestran en sintonía con el actual mandatario del PRO.

“Queremos ser la tercera fuerza”

En un escenario que se proyecta otra vez polarizado, el vecinalismo intentará jugar en las urnas como una tercera opción que canalice la disconformidad de los que no apoyarán a una casi segura alianza Juntos-LLA, y de los que tampoco confían en la receta del peronismo. Lo que está claro es que, teniendo en cuenta el perfil histórico del votante del espacio, el que tiene más para perder es el primero.

Liga de Intendentes Vecinalistas de Entre Ríos.

“No somos la motosierra, somos lo contrario. Nos caracteriza ser pluralistas, transversales y humanistas. El Estado debe bajar y apuntar al bien común, con federalismo y autonomía”, apuntó Olivetti.

En 2019 la Confederación Vecinalista fue la tercera fuerza más votada en la provincia, con más de 14 mil apoyos, aunque muy lejos del peronismo y de Juntos. No obstante, cosechó más que otras fuerzas con recorrido, como el socialismo y la izquierda. En 2023, en tanto, quedó en cuarto lugar, con poco más de 5 mil acompañamientos, detrás de la alianza PRO-UCR; el justicialismo y La Libertad Avanza.