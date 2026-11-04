Javier Milei no tomó nota del tsunami anti-Donald Trump y viajó a España a hacer campaña por VOX

Cuando Javier Milei se subió al ARG-01 con destino a España, el martes por la noche, el tsunami demócrata estaba tiñendo el mapa de los Estados Unidos y en la Casa Rosada ya se descontaba que la derrota de Donald Trump sería peor de lo que temían en la previa.

Flávio Bolsonaro , Benjamín Netanyahu y ahora el republicano, tres golpes para una derecha internacional que el libertario, por ahora, evita relacionar con su gestión de cara a buscar la reelección en 2027.

El presidente argentino no modificó su hoja de ruta y viajó a España por cuarta vez en el año para hacer campaña por VOX, que medirá a fines de noviembre sus fuerzas con el PSOE. Para evitar tener que ver a Pedro Sánchez , a quien acusó de corrupto, entre varias otras cosas, otra vez Milei se quedó sin una foto con el rey Felipe VI. El mandatario no estuvo en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana y también faltó a la gala de apertura y a la foto de familia. En su lugar asistió el canciller Pablo Quirno .

En rigor, esa actividad nunca figuró en la agenda presidencial difundida por la Casa Rosada. A cambio, el libertario se reunió con el líder del partido VOX, Santiago Abascal , su candidato para los comicios españoles del 29 de noviembre, quien esta vez lo vio en persona y no por videochat, como en el reciente paso de Milei por la capital española. Ya con el Presidente en suelo español, la Casa Rosada sumó una cita para el jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , la segunda en dos semanas.

TSUNAMI DEMÓCRATA Y DESPUÉS Los mercados se preguntan: ¿Trump será un garante confiable para Milei? Dolarización de carteras, bonos a la baja y riesgo país por encima de los 800 puntos: cómo impacta el revés republicano en la City porteña @marcelofalak https://t.co/9ijnXNQ3B4 pic.twitter.com/wIYBPBnPQL

De acuerdo con información oficial, el jefe de Estado aterrizó a las 16.28, horario local, en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz y se trasladó a un hotel, donde recibió a Abascal, su amigo y socio de la ultraderecha mundial. Milei estuvo en España a fines del mes pasado, pero no había logrado concretar un encuentro personal con el líder del partido VOX.

En aquella oportunidad, se especuló con que Abascal evitó mostrarse con Milei en plena campaña electoral. De hecho, la única dirigente española que recibió al primer mandatario fue Díaz Ayuso, un encuentro que fue confirmado a último momento por la alcaldía de Madrid. Todavía Bolsonaro no había sido derrotado en Brasil por Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta ni Trump había sufrido el revés en las elecciones de medio término.

En la previa del martes negro del Partido Republicano, en la Casa Rosada buscaban quitarle dramatismo a una esperada caída de Trump: “Todos los oficialismos pierden en las midterms, salvo casos aislados”. Eso sí, en la cúpula libertaria descontaban que el mandatario norteamericano lograría retener el Senado. Pero ni siquiera el resultado contrario los inmutó, aun sumado a la derrota de Bolsonaro y al traspié de Netanyahu en Israel. “Decían que en la región perdían los oficialismos y por eso debíamos tomar nota; y ahora van a decir que pierde la derecha”, desestimó una fuente libertaria que analiza el plano internacional.

Nunca nadie estuvo mejor posicionado para alterar el curso de la Historia en favor de la causa de Occidente que el Presidente @realDonaldTrump. Es una oportunidad de oro para aquellos que defendemos las ideas de la libertad. — Santi C. (@slcaputo) November 4, 2026

En un despacho, no obstante, se encendió una alarma amarilla ante una pregunta: ¿qué votante perdió Trump entre 2024 y 2026? En el Gobierno esperan todos los datos de la elección para elaborar una estadística que permita dilucidar esa incógnita. La hipótesis es que hay republicanos de su base electoral (que está radicalizada) que, este martes, le dieron la espalda. En La Libertad Avanza temen que el año que viene se refleje en las urnas una pérdida del voto joven que Milei supo conquistar en 2023. “Los hijos convencieron a los padres de votar a Javier. Ahora los viejos se quejan del Gobierno y ellos no saben qué responderles, están desmovilizados”, se lamentó un dirigente libertario.

Javier Milei visitó España ocho veces desde que asumió

Por ahora, además de las visitas a Abascal y Díaz Ayuso, la otra actividad oficial de Milei en agenda será la de este jueves a las 17: participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y Gobierno, en la Galería de las Colecciones Reales. Se espera que de ahí salga la tradicional foto familiar del rey y todos los mandatarios, quienes luego participarán por la noche de una ceremonia de inauguración en el Teatro Real.

En la cúpula de la Casa Rosada no confirmaron la presencia de Milei en el evento, como tampoco un encuentro bilateral privado con Sánchez. El argentino y el español mantienen desde hace tiempo una fuerte enemistad política, que creció en las vísperas de los comicios españoles, por lo que, más allá de las instantáneas generales, ambos evitarán el diálogo. Diarios locales como El Mundo informaron que el jefe de La Libertad Avanza, a través de la Cancillería, pidió una audiencia con el rey, pero hasta ahora no había recibido respuesta.

De todos modos, Milei tuvo encuentros con Felipe VI en otras oportunidades. Ambos se conocieron en Buenos Aires, cuando el monarca viajó para la asunción presidencial en diciembre de 2023, y volvieron a juntarse en agosto de este año, a instancias del traspaso de mando en Colombia entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Javier Milei con el rey de España apenas asumió la Presidencia

Sin embargo, el Presidente no tuvo éxito en su anterior visita a Madrid. Hace tan sólo unos días, cuando se reunió con Díaz Ayuso, Milei también quiso ver al rey, pero desde el Palacio de Oriente indicaron que para recibirlo debía estar en una visita de Estado, un estatus que Milei evitó en casi todos sus viajes al exterior. De hecho, el principal objetivo del primer mandatario en este viaje fue verse con Abascal y hacer campaña a favor de la derecha.

El faro libertario del mundo

Pese a la derrota de los republicanos, Milei todavía sueña con convertirse en el principal referente del trumpismo en América Latina. Al cierre de esta nota, el mandatario no había realizado ningún comentario sobre el revés del republicano, como tampoco opinó del batacazo de Lula en Brasil. El único integrante del oficialismo que habló fue el ministro de Economía, Toto Caputo, que en una charla admitió que la derrota de Trump era esperada por el Gobierno, si bien no esperaban una victoria tan contundente del Partido Demócrata, que recuperó el control no sólo de la Cámara de Representantes, sino también del Senado.

Sin un triunfo republicano que celebrar y sin un encuentro reservado con el rey de España que mostrar a la comunidad internacional, Milei volará de regreso a Buenos Aires el jueves por la noche para aterrizar en nuestro país el viernes por la mañana, dos días antes de la visita oficial del papa León XIV.