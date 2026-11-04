Julio Zamora y Gisela Zamora se acercan a Kicillof mientras preparan la sucesión familiar en Tigre

Julio Zamora, intendente de Tigre, tiene vedada la posibilidad de reelegir en 2027, pero busca extender el control sobre el distrito con la candidatura de su esposa, Gisela Zamora.

El intendente de Tigre , Julio Zamora, se acercó a Axel Kicillof : después de subirse al palco en el acto del Movimiento Derecho al Futuro del 17 de octubre, en las últimas horas defendió al gobernador frente a Sergio Massa y el kirchnerismo y dijo que como votante peronista lo elegiría en una interna, aunque aclaró que no integra su espacio.

Los movimientos del jefe comunal de Tigre parecen ir en dirección a una posible confluencia con Kicillof en 2027. El año próximo, Zamora buscará extender el control político sobre su distrito: aunque él no pueda ir por una segunda reelección, su esposa Gisela Zamora ya camina con traje de candidata.

“Creo que Kicillof expresa lo nuevo”, afirmó Zamora , que lo describió como “una persona muy honesta” con una visión de la política “muy austera”. Consultado sobre una eventual interna entre el gobernador y Massa , respondió que no forma parte del espacio de Kicillof y que no fue convocado, pero que como votante del peronismo lo elige: “Lo expresa mejor Axel que otros dirigentes”.

El intendente también habló de la suerte del gobernador. Según su lectura, la imposibilidad de acordar dentro del peronismo le trabó la gestión desde la derrota de 2023, y la estrategia del kirchnerismo y el massismo es dejarlo aislado. No se privó de las críticas: dijo que tiene reparos con el gobierno provincial y que no los va a esconder.

Los elogios al gobernador llegan después de un gesto de Zamora que hizo mucho ruido en la interna peronista. El sábado 17 de octubre, compartió el palco del acto por el Día de la Lealtad que Kicillof encabezó en La Matanza, junto a la vicegobernadora Verónica Magario . Días después explicó que lo había invitado Magario y que no existía “ninguna definición” sobre un alineamiento. Al conocerse la foto, aclaró que no implicaba un apoyo al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) .

Axel Kicillof en el palco y el giro de Zamora

El giro es notorio. En septiembre de 2025, Zamora encabezó la lista de Somos Buenos Aires en la Primera sección, un intento de tercera posición que terminó con un resultado muy magro: quedó tercero en Tigre, por debajo del 20%. En su cierre de campaña, había cuestionado a Kicillof por aparecer en el distrito “de la noche a la mañana” y había dicho que los candidatos de Fuerza Patria eran todos del Frente Renovador.

La relación con el massismo explica buena parte del recorrido. Zamora llegó a la intendencia como reemplazo de Massa y fue electo por primera vez en 2015, pero desde entonces tomó distancia de a poco hasta enfrentarse abiertamente. Hoy, son enemigos declarados. En 2023, la Justicia electoral le impidió compartir boleta con Massa y tuvo que ir en la de Juan Grabois. Aun así, le ganó la interna a Malena Galmarini y se reafirmó como jefe político de Tigre. Hoy el PJ local está en manos del massismo, que apunta a recuperar el distrito en 2027 con Sebastián Rovira.

Tigre y el peronismo: la puerta abierta de Zamora

En ese escenario, el acercamiento a Kicillof le abre una puerta que hasta ahora no tenía: competir dentro del peronismo, incluso con el MDF como paraguas, sin quedar atado a una boleta impuesta.

#BuenosAires El mapa legislativo que enfrenta Kicillof para intentar reflotar las reelecciones indefinidas ante el rechazo de la oposición



Conquistar al kirchnerismo y a los bloques dialoguistas, el desafío del gobernador



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La sucesión corre en paralelo. Gisela Zamora, secretaria de Educación y Promoción Social de Tigre, dijo que el desafío es “que este proyecto que hoy conduce Julio tenga una continuidad” y que no ve “otra propuesta que supere todo lo que nuestro intendente viene realizando”.



Por estas horas, el peronismo bonaerense debate con dureza la reelección de intendentes y el escenario para voltear la ley asoma complicado, por los rechazos opositores y el clima enrarecido dentro del espacio. Si es así, Gisela sería la solución que encontró Zamora para conservar el control político de Tigre.