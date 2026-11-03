Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron y confirmaron el acuerdo por el Congreso del PJ

En medio de la guerra que sacude al peronismo , este martes por la tarde-noche hubo un alto el fuego en La Plata. Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a verse las caras durante un encuentro en la Gobernación. Fue para ordenar la reunión del Consejo del PJ bonaerense convocada para este miércoles. Todo encaminado, por ahora.

Fuentes del kicillofismo y de La Cámpora coincidieron en el diagnóstico ante Letra P : calificaron el encuentro de positivo y remarcaron la necesidad de tener ordenado el partido con vistas a la batalla electoral de 2027.

Los sectores que protagonizan la grieta del peronismo bonaerense ratificaron el acuerdo por el cual el hijo de CFK presidirá el Congreso partidario. La cumbre abrió un canal de coordinación después de una nueva escalada de la interna por las candidaturas para el año próximo.

“Una reunión muy positiva de cara al encuentro de mañana”, dijeron a este medio fuentes cercanas al jefe de La Cámpora. Efectivamente, en esas mismas conversaciones dieron por confirmado a Kirchner como presidente del Congreso y señalaron que “se va avanzando positivamente de cara a las elecciones del año que viene”.

Del otro lado de la grieta, alguien del entorno de Kicillof aprovechó para despejar dudas: dijo que, pese a versiones periodísticas que decían lo contrario, nunca estuvo en duda el cumplimiento de lo pactado cuando el gobernador asumió la jefatura del partido respecto del lugar que ocuparía Kirchner.

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Junto al mandatario, en el edificio gubernamental de la calle 6 de la capital bonaerense estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario y el diputado bonaerense Mariano Cascallares. Kirchner participó acompañado por el jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli. También estuvo el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Todos son autoridades del partido.

Un Consejo en paz

El entendimiento apunta a que la reunión del Consejo, prevista para las 17 de este miércoles en la sede partidaria de La Plata, transcurra de manera ordenada. Allí se avanzará con la convocatoria al Congreso, que se busca reunir hacia fin de mes. La distribución de lugares mantiene a Kicillof al frente del partido y reserva para Kirchner la conducción del órgano congresal.

Pese a que la cumbre solo trascendió una vez celebrada, estaba pautada con bastante anterioridad. Fuentes del Ejecutivo informaron que Magario, Tignanelli y Cascallares se habían juntado para coordinar la reunión de Consejo y en ese diálogo previo habían acodado que antes de la reunión se haría un encuentro entre todas las autoridades.

Sobre el reencuentro de los dos principales dirigentes, en ambos campamentos describieron el momento como “natural”. “Como si nada hubiera pasado”, bromeó alguien que conoce el espesor de las diferencias entre ambos. “Todos fingen demencia”.

Mar de fondo en el peronismo

Ese acuerdo de funcionamiento convive con la pelea por el rumbo electoral del peronismo. Como contó Macarena Ramírez en Letra P, el Consejo surgido de la lista de unidad quedó dividido en partes iguales entre el kicillofismo y el kirchnerismo. La convocatoria incluye el análisis de la situación política, económica y social del país, un temario que abre espacio para las diferencias internas.

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La tensión se había recalentado con la insistencia del gobernador y su entorno en resolver las candidaturas presidenciales mediante internas en las PASO. La Cámpora respondió con críticas públicas. Después de que Cristina Fernández de Kirchner dejara abierta la posibilidad de competir en caso de recuperar sus derechos políticos, Carlos Bianco ratificó que cada sector podrá presentar postulantes para que el pueblo peronista defina quién lo representará como candidato.

Las reelecciones de los intendentes también integran la negociación bonaerense. Kicillof impulsa esa discusión mientras el kirchnerismo busca abordarla junto con otros asuntos legislativos y electorales. En ese tablero se inscriben, además, el presupuesto, la ley fiscal y el pedido de endeudamiento que el Ejecutivo debe enviar a la Legislatura.

La reunión de este martes dejó una coincidencia concreta sobre la organización del PJ. El alcance político de ese acercamiento tendrá una primera prueba este miércoles: ordenar la vida partidaria mientras sigue abierta la pulseada por quién conducirá la oferta electoral de 2027.