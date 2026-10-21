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DISCUSIÓN 2027

Arde la UCR en Jujuy: Gerardo Morales apura a Carlos Sadir para definir las candidaturas

El gobernador administra los tiempos y el exmandatario advierte sobre la aparición de otros postulantes. Pelea en la Legislatura y la batalla por la capital.

Letra P | Enrique Gebauer
Por Enrique Gebauer
Carlos Sadir y Gerardo Morales animan la interna de la UCR de Jujuy.

Carlos Sadir y Gerardo Morales animan la interna de la UCR de Jujuy.

Gerardo Morales decidió escalar la interna de la UCR de Jujuy. En un encuentro partidario, le reclamó a Carlos Sadir que ordene las candidaturas del oficialismo y advirtió sobre la aparición de otros postulantes para competir por la gobernación si las definiciones no aparecen. El planteo expone cambios en los equilibrios de poder del oficialismo.

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Letra P | Enrique Gebauer
Enrique Gebauer

En 2023, Morales condujo la sucesión provincial y eligió a Sadir como candidato. Ahora, tres años después, le reclama públicamente que resuelva las diferencias electorales. La negociación comprende la intendencia de San Salvador de Jujuy, la vicegobernación y las listas legislativas.

Las candidaturas que dividen a Jujuy Crece

La primera discusión es la intendencia de la capital. El diputado provincial Adriano Morone, respaldado por Morales, comenzó a construir su candidatura. Su aparición abrió una competencia con Raúl "Chuli" Jorge, intendente desde 2007, quien no descarta buscar otro mandato. “Yo tengo ganas y los chequeos, por si la gente decide que siga", afirmó a El Expreso de Jujuy. También dijo que los pedidos de renovación del exgobernador son "solo una opinión más".

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La segunda discusión es la fórmula provincial. El vicegobernador Alberto Bernis expresó públicamente su intención de volver a acompañar a Sadir en 2027, pero el gobernador no lo confirmó. La negociación convive con tensiones entre el Ejecutivo y sectores legislativos del oficialismo. El gobernador y Morales se reunieron el 9 de octubre, después de la advertencia, sin anunciar acuerdos sobre las candidaturas.

La tercera discusión es legislativa, y tiene que ver con la integración de las listas de diputados provinciales. Esa disputa determinará la representación de los distintos sectores en el bloque oficialista, donde hoy hay una mayoría de legisladores que responde a Morales. La negociación adquiere relevancia ante las diferencias que ya se manifiestan entre el Ejecutivo y la Legislatura.

Federico Posadas y la contradicción del bloque oficialista

Las tensiones quedaron expuestas con la interpelación al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, respaldada por diputados oficialistas. Después de comparecer ante la Cámara, el funcionario denunció un supuesto "doble comando" y cuestionó a legisladores de su propio espacio. Sadir lo respaldó públicamente.

El 19 de octubre, la cuenta Prensa UCR Jujuy difundió un comunicado atribuido al bloque de diputados de Jujuy Crece, presidido por Santiago Jubert. El pronunciamiento rechazó las acusaciones de Posadas, cuestionó al funcionario y reivindicó una mesa de conducción política integrada, entre otros, por Sadir, Morales y Bernis.

Carlos Sadir con su vicegobernador, Alberto Bernis.

Carlos Sadir con su vicegobernador, Alberto Bernis.

La respuesta expone una contradicción porque mientras Morales reclama que Sadir asuma la responsabilidad de ordenar las candidaturas, el bloque reivindica una conducción compartida y cuestiona a un ministro respaldado por el gobernador. Las diferencias sobre el armado electoral alcanzan así al funcionamiento de la conducción oficialista.

El episodio tiene otro antecedente significativo: fue el propio Morales quien incorporó a Posadas como consultor en 2015 y posteriormente lo designó ministro. El funcionario que integró su esquema gubernamental recibe ahora el respaldo de Sadir frente a cuestionamientos de legisladores oficialistas.

Carlos Sadir, los tiempos electorales y Javier Milei

Morales reclama definiciones, pero Sadir sostiene que todavía no es momento de discutir candidaturas y que su prioridad es la gestión. Las elecciones provinciales se proyectan para mayo de 2027, aunque no tienen fecha oficial. El gobernador conserva la facultad de convocarlas con al menos 90 días de anticipación.

Carlos Sadir y Diego Santilli.

Carlos Sadir y Diego Santilli.

En el plano nacional, Sadir mantiene una interlocución institucional con el gobierno de Javier Milei y respaldó la suspensión de las PASO nacionales. Sin embargo, plantea sostener la cooperación con la Casa Rosada sin avanzar hacia una alianza provincial con La Libertad Avanza.

La disputa encuentra a Sadir con mejores indicadores de imagen. Según los relevamientos de agosto de las consultoras Zuban Córdoba y Choice, incluidos en el diagnóstico electoral presentado por el consultor Mario Riorda, el gobernador registró alrededor del 50% de imagen positiva y entre el 41% y el 45% de negativa. Morales obtuvo entre el 21% y el 39% de positiva y entre el 57% y el 70% de negativa.

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