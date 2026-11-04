Dónde debe buscar Axel Kicillof los votos para restablecer las reelecciones indefinidas de intendentes

El gobernador debe concentrarse en lograr el acompañamiento del kirchnerismo y de un grupo de bloques aliados, ante el rechazo categórico a discutir el tema por parte de La Libertad Avanza , el PRO y el Frente Renovador , autor de la normativa en 2016. Los cambios tampoco cuentan con aceptación de bloques minoritarios en la Legislatura bonaerense , aunque hay sectores que no descartan discutirlos.

Se trata del cristinismo, que viene pidiendo debatir las reelecciones en el marco de un paquete que incluya otros puntos para una reforma, y de bancadas dialoguistas, que no necesariamente tienen posturas comunes hacia dentro de sus espacios. En números, Kicillof necesita 46 manos para aprobar el cambio en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado .

No obstante, a menos de dos meses del cierre del año, el letargo del parlamento hace pensar que será difícil el recorrido por las comisiones correspondientes y que el gobernador necesitará sacar el proyecto en el recinto, para lo que el desafío será aún mayor: precisará una mayoría de dos tercios en cada cámara.

Axel Kicillof, junto a los intendentes Secco y Cagliardi, dos de los que no podrían ir por la reelección en 2027

La Cámara de Diputados es un terreno hostil para el kicillofismo. Allí el gobernador cuenta con nueve bancas sobre las 39 que tiene Fuerza Patria . El resto del peronismo se reparte en 10 escaños del FR, que rechaza el cambio; una de Patria Grande , que podría acompañar, y las 19 restantes se dividen entre La Cámpora y el sector de los intendentes .

El cristinismo advierte que no se opone a las reelecciones indefinidas, pero que es un tema que debe discutirse junto a otros, como el desdoblamiento electoral, el sostenimiento de las PASO y las designaciones para los lugares vacantes en la Suprema Corte de Justicia. El intendentismo viene empujando el cambio en la ley.

Alejandro Dichiara, Mayra Mendoza, Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli, representantes del peronismo en la Legislatura bonaerense.

Kicillof podría encontrar un guiño en sectores dialoguistas como los bloques de Nuevos Aires (tres bancas) y Unión y Libertad (cinco bancas). Tampoco se descarta que los bloques de la UCR, divididos en dos de tres escaños cada uno, puedan votar divididos ante el pedido de un sector de los 27 jefes comunales radicales que gobiernan municipios en Buenos Aires.

Los que ya manifestaron su rechazo a la modificación de la ley son La Libertad Avanza (19 bancas), el PRO (11), la Coalición Cívica (tres), Hechos (dos), la Izquierda (dos) y Derecha Popular (dos). Así, Kicillof no llegaría a los 46 votos que se precisan para la mayoría en la cámara baja, y quedaría mucho más lejos de los 61 que se requieren para lograr los dos tercios -siempre que se encuentren todos los legisladores presentes-.

Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos.



Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la… https://t.co/DGCYvmVGeO — Sebastián Pareja (@SPareja_) November 3, 2026

Los números en el Senado

A pesar de que cuenta con mayoría propia en la cámara alta, al peronismo se le hace imposible sacar los proyectos que impulsa cada sector como consecuencia de su propia interna. Fuerza Patria se divide en 14 kirchneristas, cinco MDF, tres massistas, un representante de Juan Grabois y un senador sin terminal política definida. Es decir, en el mejor de los escenarios, Kicillof reuniría 20 votos en el oficialismo y le faltarían cuatro para lograr la mayoría simple.

Malena Galmarini y Fernanda Raverta, del bloque peronista en el Senado.

Acaso podría encontrar algo en los tres escaños del bloque dialoguista Unión y Libertad, y como mucho en el radicalismo (1), pero chocaría con la pared opositora: LLA (11), el PRO (cuatro) y Hechos (3) rechazan la iniciativa. Es decir, no sólo no llegaría a la mayoría de 24, sino que quedaría muy lejos de los 31 necesarios para alcanzar los dos tercios en el voto sobre tablas.

TODO ROTO Mario Secco cruzó con dureza a Massa por la reelección de intendentes bonaerenses: “¿Quién sos? ¿Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes y ahora decís que no tienen que ser reelectos. Qué hermoso mamarracho”, disparó el jefe comunal de Ensenada pic.twitter.com/K9Qh6Q31xJ — LETRA P (@Letra_P) November 3, 2026

El escenario de la mayoría especial en ambas cámaras asoma con fuerza debido al poco tiempo que queda para el final del período legislativo y la cantidad de temas pendientes que deberían tratarse, como el presupuesto 2027, el endeudamiento, la ley fiscal impositiva y los mencionados en la reforma electoral. Algo así sucedió el 28 de diciembre de 2021 cuando, después de días de negociaciones, se hizo la última reforma a la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. A partir de esas modificaciones, se tomó como primer mandato de los intendentes el iniciado en 2019 -y no en 2015-, lo que les permitió a quienes habían sido reelectos en 2019 volver a presentarse en 2023.

Ahora, si no se debate en conjunto buena parte de ese combo, el regreso de las reelecciones indefinidas parece imposible.