Malvinas: la tropa de Patricia Bullrich pide cambios al proyecto de Santiago Caputo y complica la aprobación

Patricia Bullrich exhibió este martes a su grupo de 15 diputados nacionales que le reportan para debatir la agenda legislativa y se mostró dispuesta a exigir modificaciones a proyectos de ley impulsados por Javier Milei . Los más cuestionados fueron la ley de soberanía de Malvinas y la reforma del sistema de biocombustibles.

La primera iniciativa es promovida por Santiago Caputo , fue dictaminada la semana pasada y Bullrich planteó sus diferencias con las sanciones previstas a las compañías que registran operaciones hidrocarburíferas en el archipiélago. "No tuvieron en cuenta que hay empresas que operan en el país y tienen empleados", se lamentó la senadora. El despacho excluyó de los castigos a las compañías que comandan las inversiones, pero a Bullrich tampoco la conforma.

Sabrina Ajmechet , una de las legisladoras presentes, reiteró que no apoyará el artículo que pena con hasta 12 años de prisión por las "campañas de injerencia extranjera". La versión original extendía el castigo a "campañas de desinformación" y el cambio no dejó conforme a la diputada. Martín Menem quiere aprobar este proyecto sobre Malvinas en una sesión del 18 de noviembre, pero deberá aceptar modificaciones si quiere tener una mayoría. "Firmaron el dictamen sin preguntar", se escuchó ayer en la reunión de Bullrich.

Como había anticipado Letra P , la exministra de Seguridad armó desde comienzos de año una tropa propia en Diputados y recién este martes decidió hacerla pública, justo cuando la tensión con la Casa Rosada escaló más alto que nunca. Inicialmente se reunían 11, pero se sumaron Avico, Petrovich y Quiroz. Luego asumió Matzkin en reemplazo del vocero presidencial, Adrián Ravier .

Esta semana se negó a participar de reuniones del gabinete y de la mesa política, que finalmente Karina Milei suspendió. El grupo de bullrichistas es compacto, pero tiene sus matices. Algunos quieren profundizar las diferencias con el Gobierno, como Ajmechet. Giudici lidera el sector dialoguista, junto a Bongiovani.

Bullrich no está dispuesta a pedir permiso. En la última sesión del Senado, el pasado jueves modificó por su cuenta todos los temas de ley que se trataron. Hace tiempo que dejó de consultarle al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia de sus decisiones. "Todo lo que le dije a Milei terminó pasando. Le recomendé echar a Manuel Adorni, tomar medidas para el consumo y asistir a las pymes", reseñó la senadora.

Los diputados consultados aclaran que no hay planes de enfrentar a Milei en una primaria, pero que si el Presidente no es competitivo la senadora intentará ocupar su lugar en las elecciones. "En 2019 con el PRO habíamos perdido la relación con la gente y nos enteramos en las primarias. No nos debe volver a pasar", dijo a Letra P uno de los diputados que participó de la cumbre de la senadora.

Durante la reunión se conoció la suspensión de embargos de la ARCA para las pymes hasta 2027, una medida celebrada por el grupo de los 15. La quincena de votos que controla Bullrich no solo puede romper el oficialismo, sino que le impide a Milei blindar un eventual veto presidencial. Por caso, Bullrich ya anunció que apoyará el proyecto sobre discapacidad aprobado en Diputados y resistido por el ministro de Salud, Mario Lugones.

El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde.



Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas.… https://t.co/atgP4azuZP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 3, 2026

Presupuesto y PASO, sin comentarios

Como parte de su plan para diferenciarse de Milei, Bullrich ordenó no hablar de dos temas que forman parte de la agenda del Congreso en la última parte del año: Presupuesto y eliminación de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). "Son temas de los gobernadores y el que se tiene que encargar es Diego Santilli", sostuvo la senadora.

La continuidad de las primarias, de todos modos, le agrada a la mayoría de los bullichistas, porque les permitiría exigir mejores lugares en las listas. Campero fue el único que dijo en la reunión que prefiere la continuidad del sistema electoral. Varios de los presentes coinciden por lo bajo en que es mejor que haya PASO y evitar que Karina Milei arme las listas a gusto.

"Campero, Vázquez y Arabia quieren ser reelectos y amenazarán con ir a internas hasta lo último", especulan en el bloque La Libertad Avanza (LLA) de Diputados, en el que no tomaron bien la foto de la tropa de la senadora, que buscarán fracturar. Apuntan al dialoguismo de Giudici, que forman parte de la mesa chica del bloque oficialista.

Ajmechet planteó que lo mejor es empezar a plantear discusiones en las reuniones de bloque, donde Menem rara vez abre lugar para los debates. "Son encuentros informativos y ya no sirven", dijo uno de los diputados en la reunión.

ELECCIONES 2027 Encuesta: dos de cada tres bonaerenses respaldan la eliminación de las PASO y complican al peronismo



El 66,3% apoya el proyecto impulsado por La Libertad Avanza y el 22,8% lo rechaza



La interna, el principal problema del PJ



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… pic.twitter.com/Zy8cxN42eT — LETRA P (@Letra_P) November 3, 2026

Biocombustibles, sin cambios

Bullrich bajó línea sobre el proyecto de reforma del sistema de biocombustibles. Como contó Letra P, la iniciativa aprobada en el Senado no fue dictaminada en la cámara baja porque el PRO exigió un cambio para beneficiar a las pymes de biodiesel. Solicitó que el corte obligatorio para este sector descienda de 7,5%, que es el total, a 6%.

La iniciativa lo rebaja hasta 4% en 2031 y crea un corte total de 10%. O sea, promueve que las grandes aceiteras se queden una porción del mercado y puedan ubicar una parte de su producción ociosa, debido al cierre de los mercados externos. El partido amarillo acepta el ingreso de los grandes jugadores al mercado local del 5%, con un corte total del 11%.

"El cambio no hace falta, porque las pymes ya tienen su mercado garantizado", instruyó Bullrich. Si Menem quiere dictaminar con modificaciones, en el recinto perderá 15 votos. Las cuentas cambiaron.