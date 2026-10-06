Jujuy: Sadir espera un guiño de Karina Milei para sumar los votos que le faltan y tomar deuda en el exterior

El gobernador de Jujuy , Carlos Sadir , necesita siete votos opositores para autorizar un endeudamiento de u$s 85 millones. Es exactamente la cantidad de legisladores que integran el bloque de La Libertad Avanza , que pasó de las objeciones iniciales a esperar una definición de Karina Milei antes de resolver si acompaña el financiamiento para ampliar la Ruta Nacional 9 .

Dos legisladores libertarios consultados por Letra P admitieron que las nuevas explicaciones de funcionarios provinciales despejaron buena parte de sus dudas sobre el crédito. En el espacio también evalúan el costo político de rechazar recursos para una obra que consideran necesaria. Antes de definir su voto, esperan una señal de la conducción nacional.

El bloque libertario había anticipado su rechazo pese al respaldo público del senador Ezequiel Atauche a la obra y a las gestiones ante el gobierno nacional para conseguir financiamiento. Con las objeciones técnicas parcialmente despejadas, la discusión pasó a depender también de una definición política de la cúpula libertaria

Sadir espera esa señal después de regresar de París , donde participó junto a Javier Milei y otros gobernadores de la Argentina Week . El jujeño también respaldó la suspensión de las PASO en 2027 , una de las iniciativas que la Casa Rosada negocia con los mandatarios dialoguistas. Es decir, viene encadenando gestos de acercamiento.

La relación entre Sadir y Milei combina cooperación y competencia. El Presidente busca el respaldo de los gobernadores para avanzar con su agenda nacional y el jujeño espera que la conducción libertaria facilite votos para una de las principales obras de su gestión. La cooperación, sin embargo, todavía no se tradujo en un acuerdo político y La Libertad Avanza dice que va a disputar Jujuy con candidatos propios en 2027.

El puntapié inicial para el endeudamiento de Jujuy

El oficialismo destrabó el primer paso legislativo para lograr el endeudamiento. Después de una primera ronda de explicaciones que no alcanzó para acelerar el tratamiento, los funcionarios volvieron a la Comisión de Finanzas y lograron que el proyecto obtenga despacho favorable. Según informaron fuentes de distintos espacios, fue firmado exclusivamente por legisladores oficialistas.

El proyecto autoriza al Ejecutivo a tomar crédito por hasta US$85 millones para financiar la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 9. También permite garantizar las obligaciones con fondos de coparticipación y otros recursos provinciales. Por otro lado, autoriza al Gobierno a efectuar retenciones automáticas para atender los pagos.

El vicegobernador Alberto Bernis, presidente de la Legislatura, reconoció que el oficialismo conversa con La Libertad Avanza y el peronismo para reunir los 32 votos necesarios. Los siete libertarios podrían aportar por sí solos todo lo que falta, pero no son la única vía. El equipo de Sadir mantiene en paralelo una negociación con el peronismo dialoguista que conduce Rubén Rivarola.

La Libertad Avanza espera definiciones de Karina Milei

Kevin Ballesty, Federico Canedi y Matías Paternó estan entre los diputados libertarios que cuestionaron el monto, las garantías y la falta de precisiones sobre las condiciones financieras antes de que los funcionarios ampliaran la información. Ahora, sin embargo, hay violetas reconocen que la posición ya no es la misma.

Una voz del peronismo dijo en estricto off que, al menos hasta este lunes, la postura era rechazar el endeudamiento, aunque reconoció que la definición dependerá de las negociaciones que lleva adelante Rivarola. Así las cosas, Sadir tiene dos vías abiertas para conseguir los votos que le faltan.

El calendario agrega presión. Pablo Civetta, funcionario a cargo de la obra, anunció a fines de septiembre que el gobierno provincia proyectaba iniciar los trabajos en octubre y anticipó desembolsos por unos $3 mil millones entre ese mes y noviembre. El vocero Alberto Siufi sumó después que la provincia hará las previsiones para afrontar el adelanto financiero necesario para comenzar mientras se tramitan los créditos.

Carlos Sadir y Raúl "Chuli" Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy.

El comienzo de los trabajos, por lo tanto, no quedó atado al primer desembolso del crédito. El propio proyecto sostiene que para realizar la obra es necesario obtener financiamiento por hasta u$s 85 millones. La licitación tuvo como único oferente a JUMI, la empresa que presentó originalmente el proyecto bajo el régimen de iniciativa privada.

La obra tendrá además impacto en Alto Comedero, donde los libertarios mostraron un rendimiento superior al registrado en el resto de San Salvador de Jujuy y concentran parte de su estrategia para 2027. Si La Libertad Avanza aporta sus siete votos, habilitará el financiamiento de una obra que, de cumplirse el cronograma oficial, estará en ejecución durante la campaña en un territorio que pretende disputar.