Tu reelección, con la mía, no: los intendentes se le rebelan a Milei tras el alivio al transporte del AMBA

Daniel Passerini se puso al frente del reclamo de los intendentes por el aumento de subsidios a los colectivos del AMBA.

El pacto tácito de Javier Milei con las provincias quedó herido luego del alivio al boleto del AMBA . Con un ojo en la inflación y otro en su reelección, el Presidente aumentó los fondos para que no aumentara el boleto en el área metropolitana y profundizó la brecha del costo del transporte en el interrior. La medida reavivó la bronca de los intendentes , que este miércoles expresaron su bronca en el Congreso .

Unos 80 jefes comunales se congregaron en Buenos Aires y fueron recibidos por la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. El tema de los subsidios al transporte estuvo al tope de los reclamos. Es una bandera cara a los sentimientos de los alcaldes, quienes vienen clamando por el recorte desde que Milei asumió . De hecho, el grupo se conformó en torno a ese pedido.

Lo que azuzó el fuego del reclamo, que venía tranquilo , fue la decisión del Ministerio de Economía de aumentar los subsidios al transporte del AMBA. La medida alcanzó a 104 líneas de colectivos nacionales que recorren la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El objetivo, autorizado por Toto Caputo , fue mantener el boleto congelado en $742.

Hay dos razones detrás de la decisión de la Casa Rosada . Una es económica: que el aumento del boleto no impacte en la inflación. En la canasta de precios que toma el INDEC se toma el valor del boleto de las líneas nacionales, beneficiadas por los subsidios. Hay una diferencia nada desdeñable con las provincias, donde el valor no baja de los $2 mil pesos en ciudades como Rosario .

La otra razón es política. La medida es un alivio al bolsillo en la zona más poblada del país, donde más deteriorada está la imagen del Presidente. Si bien no se condice con los dichos de Milei sobre que “el que propone tocar la microeconomía, propone hacer corrupción”, es un pedido que se venía escuchando cada vez más en La Libertad Avanza . De hecho, Patricia Bullrich salió a festejarlo.

La respuesta de los intendentes

Lógicamente, el aumento de los subsidios en el AMBA no cayó bien en las provincias. Por eso, los alcaldes decidieron movilizarse para plantear sus reclamos, en una jugada que se leyó como una advertencia a Milei que podría resumirse en algo así como “no vas a hacer campaña para tu reelección con mi plata”.

De la partida fueron varios pesos pesados. Al frente se puso Daniel Passerini, de Córdoba. También se sumaron el rosarino Pablo Javkin; la jefa comunal de Paraná, Rosario Romero; y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. La bronca fue aún peor dado que casi simultáneamente con el anuncio de la Casa Rosada, en la mayoría de esas ciudades se oficializaron aumentos del boleto.

Javkin cruzó al gobierno por el reparto de subsidios al transporte, habló de inequidad con el AMBA y convocó a la liga de intendentes del interior al Congreso nacional para elevar el reclamo



"La discriminación que sufrimos es histórica" pic.twitter.com/NOI4hfLHcT — LETRA P (@Letra_P) November 2, 2026

"Hay U$S460 millones para el AMBA contra cero pesos para el interior”, se quejó Passerini. “Los subsidios no pueden ser solo para una jurisdicción cuando los recursos salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que se paga en todo el país", sostuvo el cordobés. Su propuesta fue eliminar dicho tributo y, a cambio, prometió que los municipios bajarán un 35% el valor del colectivo.

Para Javkin, "resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que vale un ciudadano del interior a la hora del uso del transporte público”. “Este no es un tema nuevo, pero nunca fue tan grave. Si a mí la Nación me deja de cobrar el IVA, me comprometo a trasladarlo peso por peso a la reducción del DReI”, sumó en alusión la tasa municipal de higiene.

El dialoguismo muestra los dientes

La situación no solo afectó el vínculo de Milei con los municipios del interior, donde mejor le suele ir en términos electorales, sino también que afectó la negociación en el Congreso con los bloques dialoguistas. Es un condimento nada menor teniendo en cuenta que en el horizonte aparecen la discusión por el Presupuesto 2027 y el dilatado intento oficialista de al menos suspender las PASO.

Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte en el AMBA, mientras Salta y las provincias del interior seguimos haciendo un enorme esfuerzo para sostener el servicio. Hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias… pic.twitter.com/qbs9nNNPzF — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 3, 2026

Esa complicación aparece no sólo en los bloques vinculados a los alcaldes que dieron el presente en Diputados, sino también en el peronismo del Norte Grande que sabe acompañar las iniciativas de la Casa Rosada. Allí, tributan mandatarios como Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, que controlan unos 15 votos en la cámara baja y otros siete en la cámara alta.

Sáenz lo planteó en sus redes. “Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de 'no hay plata' se contradice con estas decisiones”, apuntó el gobernador salteño. “No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros. ¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?”, se preguntó.