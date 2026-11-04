Misiones: la designación de Soledad Balán abre el juego por las candidaturas a la intendencia de Posadas

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , designó a la exdiputada provincial Soledad Balán al frente del Plan Misionero de Desarrollo e Integración en Barrios Populares . La decisión se enmarca en los cambios en el equipo de gobierno, pero también abre el juego por las candidaturas en Posadas con la fractura del misionerismo como telón de fondo .

Dentro de del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional , Balán tendrá a su cargo la dirección y desarrollo de un área donde podrá intervenir en una temática en la que es especialista: la problemática de los barrios populares. Esto le dará a la dirigente visibilidad y músculo político de cara a una posible disputa en la capital de esa provincia del Norte Grande.

Aunque evita pronunciarse públicamente sobre una posible candidatura para 2027, el nombre de Balán comenzó a sonar durante los últimos meses en las charlas políticas sobre la sucesión municipal en Posadas . De hecho, ella misma confirmó que quiere ir por Movimiento por lo que Viene meses atrás. Como contó César Pucheta en Letra P , Lalo Stelatto ya avisó que irá por otro mandato en la capital. Lo hizo cuando terminó de confirmar su alejamiento del oficialismo e inauguró su propia herramienta política, Unión Independiente .

“Por supuesto que quiero ser candidata a intendente de Posadas, porque sigo teniendo el mismo compromiso, la misma pasión, la misma empatía y las ganas de transformar la ciudad”, aseguró durante una entrevista en el programa El Periodista de Canal Doce, aunque reconoció que no "son deseos individuales". "Hay que ver qué queremos colectivamente, y en eso confío en la visión de quien nos lidera políticamente, que es Hugo", dijo.

La dirigente ya compitió en uno de los lemas del misionerismo en 2023. Finalmente, Stelatto fue reelecto y Fernando Meza terminó en el segundo lugar. Ella terminó a pocos votos construyendo su propuesta alrededor de cuestiones como la integración de los barrios, los servicios básicos, el empleo, el deporte y la descentralización de la ciudad.

Más allá de las aspiraciones de Balán, la estrategia del oficialismo consiste en abrir el juego para que diferentes candidatos puedan disputar en la capital provincial. Saben que es necesario sumar fuerzas para enfrentar al espacio de Carlos Rovira, equilibrar el peso político que aún sostiene Stelatto y tratar de valerse de la Ley de Lemas para ganar en Posadas. En ese armado, hay más nombres que ya resuenan en el espacio del gobernador como el del diputado Oscar Herrera Ahuad, y a los ministros Fernando Meza (Desarrollo Social) y Facundo López Sartori (Agro y Producción). El nuevo clima en el oficialimo hace que un buen número de extrapartidarios empiece a anotarse en esa lista.

Más cambios en el Gabinete de Hugo Passalacqua

La designación de Balán se da en el marco de un proceso de modificaciones en el gabinete que todavía no concluyó. De hecho, el gobierno de Passalacqua la puso en funciones días atrás, en el marco de dos nuevas designaciones y un desplazamiento.

José Antonio Amable arribó como subsecretario de Coordinación de Gabinete, después de renunciar a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, mientras que Mariela Bernardy llegó a la administración del Mercado Concentrador de la capital provincial.

Al mismo tiempo, Joaquín Montenegro fue desplazado de la Subsecretaría de Coordinación General del Ministerio de Coordinación de Gabinete, luego de dar positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba un auto oficial.