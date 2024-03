El Congreso de Javier Milei, un reality show para la causa libertaria

Ante los bloques de La Libertad Avanza, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse , detalló mejor la aventura libertaria : muchas reformas, explicó, no precisan leyes y el Congreso servirá como un reality show.

La ley ómnibus de Milei

Milei anunció que el megaproyecto que sacudió el Congreso en enero volverá a discutirse. Sólo si se aprueba, prosperará el Pacto de Mayo con los gobernadores.

El debate se retomará de varias formas. Habrá iniciativas del Gobierno con algunos capítulos, como el financiamiento a los partidos políticos, el aumento de los casos de legítima defensa y el cambio de fórmula de indexación jubilatoria. Completarán el paquete anticasta, que empezaría con la reforma laboral.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, negociará con los gobernadores reflotar la totalidad de la ley ómnibus. Milei está dispuesto a tratarla en simultáneo a un consenso fiscal entre la Nación y las provincias, sobre el que ya hay algunos borradores en la oposición dialoguista.

Uno lo escribió el diputado Ricardo López Murphy, del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal. Incluye coparticipar impuestos que Milei quiere eliminar, como el del Cheque y el País. Empezarán a estudiar la letra fina el martes.

La coordinación entre los 24 gobernadores es difícil y la urgencia financiera en las provincias juega a favor de la Casa Rosada. Algunos como Claudio Poggi (San Luis) y el radical Leandro Zdero (Chaco) reclaman reflotar la reversión de Ganancias, porque les garantiza hasta dos meses de salarios.

¿Sesiones especiales en el Congreso?

La oposición muestra una postal inédita: fragmentada, sin sellos partidarios fuertes ni liderazgos sólidos y sujeta a una liga de gobernadores multicolor, que demostró ser capaz de arruinarle una ley al presidente, pero no expone una alternativa de Gobierno.

Este viernes, previo a la apertura de sesiones, cada bloque tuvo su cumbre. En Diputados, la UCR, dividida entre dialoguistas y díscolos, acordó permanecer en sus bancas.

También consensuó mantener la sobriedad HCF. El ala progresista de esta bancada (el socialismo, Margarita Stolbizer y la Coalición Cívica) propuso terminar la tregua con Milei ese día y marcarle la cancha con pedidos de sesiones especiales.

La primera sería para tratar proyectos que garanticen el pago del incentivo docente. Unión por la Patria y el sector de la UCR referenciado en Martín Lousteau están listos para ayudar.

La Coalición Cívica pide discutir su fórmula de indexación jubilatoria, que se ajusta por inflación retroactiva a enero. Es más generosa que la que prepara Milei.

El jefe de HCF, Miguel Pichetto, se resiste a convertir el recinto en un foro opositor. Una sesión especial esconde una jugada: forzar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a convocar a reuniones constitutivas de las comisiones y evitar que algunas no abran nunca.

El encierro de Villarruel

La vicepresidenta se fue de la apertura de sesiones con un desafío complejo: abrir el recinto para tratar la agenda anticasta de Milei y evitar que la oposición rechace el decretazo, la herramienta del Gobierno para aplicar sus reformas. Si las dos Cámaras del Congreso lo votan en contra, se anula.

La pelea de los gobernadores con Milei por fondos, liderada por el chubutense Ignacio Torres, consolidó una masa crítica en el Senado dispuesta a voltear el DNU. Los partidos provinciales de Misiones, Santa Cruz, Río Negro y Córdoba dieron el golpe de gracia con una nota enviada Villarruel para pedirle debatir el decretazo en una sesión. Junto a Unión la Patria, garantizan una mayoría en contra.

Sus referentes se lo habían anunciado a la vicepresidenta y entendieron que iba a convocar a una sesión el 7 de marzo. El exégeta presidencial Santiago Caputo lo supo, fue al Senado a visitarla y consensuaron resistir.

Villarruel espera que el anuncio del Pacto de Córdoba ablande a los gobernadores y acepten debatir el DNU en comisión, con la visita de funcionarios. La vice juega al límite: UP la acusa de incumplir sus deberes por no llamar a sesión y sólo por ahora no lo planteó en Tribunales.

El Senado cerrado

La decisión de Villarruel de no convocar a sesión paralizó el Senado. Quedaron congelados los tratados internacionales que Milei quería aprobar en el verano.

Nunca se constituyó la comisión de Acuerdos, que debe elegir a los titulares de juzgados embajadas. La larretista Guadalupe Tagliaferri, era la elegida para presidirla y esperó todo el verano que la vicepresidenta la llamara. No ocurrió.

Tampoco se sancionó la ley para combatir el lavado de activos que pide el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI). La demora podría derivar en una sanción al Gobierno en los próximos días.

Villarruel, que tiene escaso o nulo diálogo con la Casa Rosada, hace malabares para que el Senado no se le vaya de las manos. Les pidió ayuda a senadores opositores como Carlos Espínola, de Unidad Federal.

El exmedallista olímpico firmó la nota de los partidos provinciales y tomó la misión de convencer a la vice de tratar el decretazo rápido. No lo logró. Volverán a hablar esta semana.