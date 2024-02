Luego de que su bloque de Diputados fuera definido como "traidor" por no apoyar las facultades delegadas que incluía la ley ómnibus , Elisa Carrió contraatacó por donde más le duele al presidente Javier Milei : el gasto en jubilaciones, uno de los más abultados del presupuesto. Este jueves, su bancada presentó un proyecto con el que propone una nueva fórmula de ajuste previsional atada a la inflación.

La iniciativa no tiene firmas de otras bancadas y los líderes de la CC, Maximiliano Ferraro y Juan López , buscarán adhesión de otros bloques que colaboraron con la aprobación en general de ley ómnibus : la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, referenciada en los partidos provinciales, que fueron clave para frustrar la sesión del martes.

La fórmula que propone CC consiste en aumentar los haberes según la variación del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), medido por el Indec, considerando el "tercer mes inmediato anterior al de la prestación". El cálculo no es casual: el primer aumento sería con la inflación de enero, tal vez la más alta de este año.

Además, el proyecto contempla un aumento del 10% en marzo en "concepto de pago a cuenta de las prestaciones del mes de abril". En el resto de los bloques dialoguistas evitaron dar definiciones y aceptaron que difícilmente el Gobierno acepte considerar estas variables. "Es algo muy bueno para los jubilados, pero no para Milei", sostuvo ante Letra P un diputado de HCF que participó de las negociaciones.

En la UCR tampoco emitieron opinión y anticiparon que si Carrió consigue activar el debate, podrían tener sus votos. "Compartimos el concepto, que los jubilados no pierdan contra la inflación, y que en el empalme entre fórmulas no se le quite a los jubilados ningún mes", señalaron fuentes de la bancada.