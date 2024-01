La Libertad Avanza (LLA) empezó con dificultades su trabajo parlamentario: en un plenario de comisiones del Senado no logró dictaminar en su totalidad la agenda de tratados internacionales incluida en la convocatoria a sesiones extraordinarias del presidente Javier Milei . Habrá un próximo intento la semana próxima y, de no prosperar, los temas pendientes no podrán ser incluidos en la primera sesión del año, prevista para el 11 de enero.

Mayoría ausente

El plenario evidenció que el acuerdo que consiguió la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la oposición no peronista para repartir autoridades de la Cámara y lugares en comisiones no se traslada en forma automática en las votaciones de los proyectos. Los únicos no oficialistas que avalaron el temario completo de tratados fueron Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Alejandra Vigo (Unidad Federal), esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. Unión por la Patria no tuvo expositores y no firmó ningún dictamen.