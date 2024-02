Los gobernadores negocian un acuerdo fiscal en el Congreso para acorralar a Javier Milei

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

“Convocamos al conjunto de los representantes del pueblo en esta Cámara a debatir un acuerdo federal parlamentario en defensa de la Nación y las provincias”, señaló el comunicado del bloque presidido por Unión por la Patria.

La rosca del Congreso

El diputado Ricardo López Murphy, de HCF, escribió los primeros borradores de un consenso fiscal y este jueves lo expondrá ante su bloque, coordinado por Miguel Pichetto, un promotor de los acuerdos. Los más paranoicos de esa bancada sospechan que Milei supo del trabajo que estaba haciendo el exministro de Economía y por eso lo convirtió en foco principal de sus críticas.

Además de la coparticipación del impuesto al cheque (una iniciativa de Frigerio) y el PAIS (una exigencia de Llaryora), López Murphy estudió el costo fiscal de las impositivas, un tema que pidió revisar Sergio Massa en sus últimos presupuestos y no fue tenido en cuenta. El principal es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que consume el 0,22% del PIB.

Durante el debate de la ley ómnibus, Frigerio y Torres empujaron para sostener los fideicomisos, están dispuestos a revisar su continuidad, no sin antes poner el foco sobre algunos trámites que concentra el Gobierno, como el registro automotor.

Los líderes de HCF mantiene diálogo con Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Preparan medidas sobre subsidios energéticos y financiación de obras.

Jubilaciones de Milei

En el heterogéneo bloque HCF hay otras propuestas que se filtran en el debate parlamentario. Como explicó Letra P, la Coalición Cívica presentó un proyecto para modificar la fórmula de actualización jubilatoria y pide que se ajuste por inflación retroactivo a enero.

María Eugenia Vidal, del PRO, trabaja en una propuesta similar al que propuso el Gobierno en la ley ómnibus, con indexación por inflación desde marzo y montos fijos para compensar el descalce.

Kicillof Kirchner2.avif Axel Kicillof, uno de los gobernadores de UP que pedirá un pacto fiscal.

Sin se abre el debate por jubilaciones, el bloque de Córdoba exigirá que la Nación cumpla con el subsidio a su caja previsional. Registran deudas millonarias, durante el debate de la ley ómnibus LLaryora negoció cubrirla con bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y Milei se resistió.

El gobernador tiene un bloque de cinco diputados que pedirá por este tema cada vez que se negocien fondos entre la provincia y la Nación. “En realidad, no hace falta ninguna ley. Son aportes que nos deben”, aclaró ante Letra P un diputado cordobés.

Lamento radical

Los federales tienen contactos con Evolución, la línea interna de la UCR identificada con el presidente del partido, Martín Lousteau, que cuenta entre sus filas con Pullaro. El resto de los mandatarios del partido se muestra más dialoguista y colaboraron sin éxito para sancionar la ley ómnibus.

Siguieron esa línea Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), quien la semana pasada logró un gesto del Gobierno: la refinanciación de la deuda con Nación.; lo que no logró Torres.

El chaqueño lo consiguió horas antes de ingresar en default y el ministro del interior, Guillermo Francos, le aclaró que le descontarán la coparticipación.

En diálogo con legisladores, Zdero se lamentó por no haber logrado la baja del mínimo no imponible de Ganancias, una propuesta de Milei. En las provincias del norte, donde casi no hay trabajadores que lleguen a los topes vigentes de ese impuesto, el aumento de coparticipación hubiera cubierto hasta dos meses de salarios.

Valdés recibió a Milei en Corrientes la semana pasada y Cornejo insiste en que, mientras el Presidente sea popular, es mejor no marcarle la cancha. De todos modos, en la UCR hubo apoyo unánime a Torres.

Se suma UP

A través de sus diputados, los gobernadores de Unión por la Patria anunciaron este martes que están dispuestos a participar de un consenso fiscal. UN comunicado de UP defendió por igual al mandatario bonaerense Axel Kicillof (quien dejó de recibir un aporte para sus policías) y al chubutense Torres.

Además, la bancada peronista propuso un consenso fiscal que incluya la continuidad de los aportes nacionales para pagar salarios docentes (en lo que hay acuerdo con un Evolución radical), coparticipar el impuesto PAIS y conservar el fondo compensador de Transporte del Interior del país. No mencionaron la distribución del impuesto al cheque, aunque Kicillof habló del tema con Frigerio en noviembre.

El otro reclamo de UP es derogar el decretazo, como se conoce el DNU 70/23, un compendio de desregulaciones que incluye cambios en 300 leyes. En el Senado ya hay una mayoría dispuesta a rechazarlo y en Diputados se requiere de HCF o de la mayoría de la UCR.

Tal como señaló Kicillof en su conferencia del lunes, el decretazo tiene además las emergencias que utiliza Milei para justificar los recortes de fondos a las provincias. Si queda derogado, no podría justificarlas.