El ómnibus "anticasta" de Javier Milei anticipa otro choque frontal contra la política

El Presidente aclaró que negociar es una opción: “Si bien no elegimos el camino de la confrontación, tampoco le escapamos. Porque sabemos desde el día que decidimos meternos en política que dar esta pelea no iba a ser fácil”, desafió al final de su discurso.

Pero no adelantó cuál es su propuesta alternativa para que los jubilados no pierdan con la inflación. No tendrá un debate fácil: la Coalición Cívica propuso una actualización por inflación retroactiva a enero. En el Gobierno evalúan que sea desde marzo, con un plus extra para evitar pérdidas mayores en el empalme.

En el resto de la oposición dialoguista -UCR y partidos provinciales- empiezan a mirar de mejor forma la indexación vigente desde 2020, porque aumenta el valor real de las jubilaciones si baja la inflación. No será un debate fácil.

Milei tuvo un gesto con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al anunciar que insistirá con aprobar los casos de legítima defensa. Se trata de la “Ley Chocobar”, que homenajea al policía Luis Chocobar. Permite tirar por la espalda. En la oposición no hay consenso.

Otro capítulo de la ley ómnibus que mencionó Milei fue la privatización de la agencia Télam. Su herramienta legal es el decretazo, que declara las emergencias en el Estado. El Congreso, por ahora lo protege

Leyes anti casta

“Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anti casta”, anunció Milei.

El primero consiste en eliminar las jubilaciones de privilegios para Presidente y Vicepresidente, uno de los artículos que se habían incorporado durante el debate de la ley ómnibus. No tiene detractores porque no puede ser retroactivo.

Milei anunció una reforma sindical, para la que tendría respaldo pleno de la oposición dialoguista. El proyecto dispondrá que las autoridades de los gremios sean supervisadas por la Justicia Electoral, con mandatos de cuatro años. La otra propuesta es que los convenios laborales discutidos en forma particular entre empresas y trabajadores, primen sobre los que están vigentes por ley desde hace cinco décadas y ningún gobierno pudo derogar.

“Vamos a terminar con esa locura de imponer a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años”, fue el desafió del presidente.

Gesto al PRO

Milei se acercó al PRO con el proyecto “Ficha limpia”, que promueve la diputada Silvia Lospennato. La iniciativa consiste en prohibir que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia puedan ser candidatas. En 2019, el peronismo planteó que, de avanzar, exigirán incorporar otros delitos a la proscripción.

El Presidente agregó algo más: propuso que todo exfuncionario público con la misma condena por delitos de corrupción pierda sus beneficios, como las jubilaciones. Un proyecto para reflotar las causas de corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Milei también anunció reducir “drásticamente” la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores y descontar la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro.

Otra reforma polémica es eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. “Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios”, señaló. Es otro de los capítulos de la ley ómnibus que no pudo aprobarse. Unión por la Patria denunció que podría habilitarse el aporte a las campañas de actividades delictivas.

Penas por emitir

El último proyecto que anunció Milei fue para penalizar por ley al Presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria.

No conforme, anunció que propondrá que ese delito “esté a la altura de un delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible, para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones”.