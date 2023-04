Córdoba: mientras espera a De Loredo, JxC ahoga los gritos de guerra en la capital

En 30 días deberán resolver planteos y demandas de variada índole, muchas de vieja data. Si De Loredo no es de la partida, será clave la resolución del método para la selección de nombres. Las opciones siguen siendo valerse de encuestas, según el formato que el deloredismo impulsaba para la alianza a nivel provincial; ir a elecciones internas, con poco margen de maniobra; o el denostado dedo porteño, aún a punto de extinción.

Nadie anticipa un escenario de ruptura, con postulantes corriendo por fuera. En todos los casos hablan de institucionalidad y respeto por lo que se decida en nombre de JxC, pero hay quienes aprovecharon la oficialización de las fechas para tensar una cuerda que nunca soltaron.

Hay un dato no menor. El angelocista Javier Fabre exigió elecciones internas al Comité Provincia de la UCR y sigue latente su amenaza de llevar el conflicto aliancista a barandillas.

Apellidos y números

Con su despliegue territorial como base y mediciones propias en la mesa, el radicalismo presiona para blindar el tope de la lista, aún sin el líder del bloque Evolución. Aunque no cierran la chance de fórmulas cruzadas, creen que cualquier combinación resultará mejor con una boina blanca en la cabeza de la nómina.

Primero en vocear intenciones, Juan Negri afirma que JxC está unido y deberá ir a los comicios “con lo mejor que tenga”. “Los que aseguren mejores números deben encabezar la fórmula, como se hizo a nivel provincial”, remarca.

No obstante, asegura sentirse “firme” y dice contar con mediciones que lo muestran por encima de sus rivales en la interna. También remarca la continuidad de un trabajo codo a codo con De Loredo. Por tal razón, se inclina por encuestas para definir los puestos. “Las reglas serán las de una coalición unida, no las que cada uno prefiera. Eso no está en dudas. El dedo no va más”, resalta, luego de un fin de semana en que también se mostró junto a Horacio Rodríguez Larreta, su referencia nacional, durante su visita a Córdoba.

Su adversario en la interna radical, Diego Mestre, no reconoce cambio alguno en su trabajo tras la confirmación de la fecha. “Sigo caminando, con reuniones en los barrios, y trabajando con los equipos por las propuestas”, afirma.

Sobre la selección de las candidaturas cree que aún resta un largo ejercicio de conversaciones, al tiempo que remarca la necesidad de contar con reglas claras. “No confío en las encuestas”, anticipa, destacando las virtudes de una elección interna sobre lo que disponga la mentada Mesa.

Más confrontativas han sido las reacciones amarillas. En particular Soher El Sukaria, quien desde el fin de semana mismo, tras también mostrarse con el alcalde porteño, incrementó su presencia en las calles junto a su tropa, con el regreso de los clásicos timbreos.

“Mientras algunos siguen enfrascados en cuestiones dirigenciales, con nuestro equipo seguimos donde siempre estuvimos: en los barrios. No concebimos otra manera de hacer política que no sea la de estar al lado de la gente”, dijo la diputada durante una recorrida por Villa El Libertador.

Su entorno asegura no sentirse intimidado por los números correligionarios, y mucho menos por sus apellidos. En simultáneo, remarcan que el PRO es parte de la alianza. Como tal, tiene acciones y figuras de renombre, las cuales apoyan a la única candidata mujer del espacio.

Sebastián García Díaz, que también se inclina por la encuesta como patrón de selección, no sólo ratificó sus intenciones, sino que redobla la apuesta ante sus contendientes en el espacio, a quienes no reconoce “trascendencia”. “Llegó el momento de jugar fuerte”, anticipa.

A su turno, Javier Pretto destaca que, con la fecha conocida, cada aspirante deberá ajustar su agenda. “Vamos a seguir recorriendo la ciudad, avanzando con los diagnósticos sobre los problemas para elaborar la mejor propuesta".

Autoridad partidaria, cree que la definición de fórmulas debe ser fruto de una discusión. “Vamos a trabajar con la conciencia de que debemos tener la fórmula más competitiva. Las apetencias personales no serán un obstáculo para constituir la alianza”, vaticina.

"Es probable que la campaña para la ciudad esté influida por la provincial. Es probable que quien gane la gobernación ponga también al intendente. Si hay un escenario de derrota, no sé si todos querrán jugar. Como sea, todos juegan por dentro, no debería haber inconvenientes para firmar JxC", sintetiza un armador del larretismo.