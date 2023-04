Córdoba: Llaryora, Juez y De Loredo definen su suerte a 13 días del cierre de listas

Él solo: Llaryora no definirá a su candidato a vice hasta la semana previa al 6 de mayo.

Un calendario electoral completo, dos candidatos a la gobernación, un candidato a la intendencia de la capital. Hasta el momento, las certezas para las fuerzas que polarizan el debate electoral en la Provincia de Córdoba no suman más que tres datos que parecen pocos, pero son fundamentales.

Con el intendente de Villa María, Martín Gill , ya adentro del esquema, también habrá dirigentes que hasta las elecciones de 2021 formaron parte de las filas del Frente de Todos y organizaciones sociales que oficializarán su pacto con el cordobesismo. La historia, dicen en el llaryorismo, no se agotará con el acto del lunes. Las negociaciones continuarán hasta el momento mismo de la oficialización de las listas, en el último minuto del sábado 6 de mayo.

Que el acto se celebre en Río Cuarto no debiese llevar a pensar en un guiño a favor de los deseos del intendente local, Juan Manuel Llamosas, de convertirse en candidatoa la vicegobernación, señalan en la mesa de Llaryora. La definición respecto del acompañante del intendente capitalino en la fórmula lejos está de resolverse. “Vamos a esperar hasta una fecha más cercana al cierre de listas”, dijo a este medio uno de los hombres más cercanos al armado oficialista. Lejos de formar parte de una estrategia para no anticipar movimientos, la razón principal es que ese nombre todavía no aparece con claridad.

En la mesa política de Llaryora y Schiaretti llegan encuestas casi a diario. Más allá de los números generales, que dicen leer “tranquilos y confiados”, quienes miden a potenciales compañeros o compañeras de fórmula no arrojan resultados determinantes. “Todos están parejos y ninguno suma demasiado a lo que ya tenemos”, aseguran.

La senadora Alejandra Vigo, la diputada Natalia De la Sota, la intendenta radical Myrian Prunotto, el exministro de Turismo macrista Gustavo Santos y hasta el diputado y exárbitro Héctor Baldassi son los nombres que se analizan con la minuciosidad que debe combinar la suma de votos y el menor daño interno posible. Como toda jugada, un movimiento arriesgado podría generar algunas heridas.

Hay un sector del peronismo que no quiere saber nada con que el segundo de Llaryora sea una figura extrapartidaria. “Sobran dirigentes de nuestra fuerza que pueden representar y ocupar ese lugar”, dijo De la Sota en una entrevista con Letra P. Entre quienes piensan parecido, hay muchos dirigentes del interior que desde hace rato reniegan de los coqueteos del schiarettismo que terminan privilegiando a los “nuevos aliados” en detrimento del peronismo histórico. El último gran estallido en esa dirección fueron las elecciones en Marcos Juárez, donde el gobernador ordenó apoyar a una candidata que se había emancipado de la gestión PRO de Pedro Dellarrossa y terminó perdiendo la elección por 16 puntos.

Para mayores complicaciones, al peronismo del interior cordobés le aparece una vertiente para canalizar ese enojo y negociar lugares expectantes en las listas legislativas: el armado del Frente de Todos, que esta semana oficializó su fórmula de unidad con un apellido histórico para el PJ mediterráneo a la cabeza.

Las complicaciones del enigma De Loredo

En JxC todos miran a Rodrigo De Loredo. Con mayores dificultades que el peronismo, debido a la amplitud de la coalición y la incidencia de los factores externos a Córdoba que se ponen de juego en la interna, la coalición opositora no puede resolver su interna hasta tanto el diputado de Evolución no resuelva si será candidato a vice de Luis Juez, si buscará ser el intendente de la Capital o si pateará el tablero intentando una doble candidatura.

Todo en la oposición cordobesa son “planes B”. Entre ellos, la elección del nombre que acompañe en la fórmula a Juez. La conducción del radicalismo mediterráneo se juega un pleno en ese lugar. El negrismo busca imponer a un hombre de su riñón. Pica en punta el diputado y presidente del Comité provincial, Marcos Carasso) Mientras, aparecen otros nombres con peso propio, como el de la diputada Soledad Carrizo.

El mestrismo, por su parte, apuesta a una candidatura nacional de su principal referente, el exintendente Ramón Mestre, y a seguir peleando por la candidatura de su hermano, Diego, en la Capital. Ese lugar también es ansiado por Juan Negri, el hijo del diputado Mario Negri, que avanza en las conversaciones con De Loredo. La llave, la tiene el dirigente de Evolución. Si el candidato en la ciudad es él, los demás se deberán bajar.

En ese marco, a JxC le resta resolver qué lugar ocuparán el partido amarillo y la Coalición Cívica. La salida más elegante será que algún referente del PRO termine encabezando la lista para la Legislatura; mientras que otro, muy probablemente una mujer, complete la fórmula para la Ciudad. La Coalición Cívica exigirá una mayor participación en las listas legislativas. Hoy ostenta sólo una banca e intentará además no perder el espacio que ocupa en el Congreso.

Mientras, miran con recelo los movimientos en la ciudad de Buenos Aires y buscan evitar que algún desprendimiento de sus partes termine engordado el armado del cordobesismo.