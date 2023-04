Córdoba: De Loredo insiste con la "doble" y Llaryora vende empate con Passerini

En otras palabras, la vía de la doble candidatura no está descartada en Juntos por el Cambio (JxC) y el equipo letrado de la coalición ya tiene lista la ruta judicial que transitará con el objetivo de que no quede firme la modificación del Código Electoral Municipal, que aprobó el bloque peronista en el Concejo Deliberante. No hablan de un intento de derogación, que asumen improbable, aunque argumenten que la sesión especial habilita un planteo de forma; y el presunto ataque al derecho de igualdad de condiciones en la competencia electoral, otro de fondo.