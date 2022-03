El PRO cordobés espanta los rumores de un acuerdo con Schiaretti

La conducción del PRO de Córdoba relativizó el impacto de las declaraciones realizadas por el jefe del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Legislatura provincial, Orlando Arduh, respecto de la eventual participación del gobernador Juan Schiaretti en la alianza local y las calificó como una expresión fuera de lugar y más propia de la “ciencia ficción”.

“Veo a un Schiaretti importante a nivel nacional y en JxC, que no es poca cosa. Es un dirigente que ha demostrado que es un opositor acérrimo a este gobierno actual y no tiene otra posibilidad política”, había dicho el legislador radical, provocando la reacción de distintos sectores. “Si Schiaretti toma esa decisión, no será Arduh quien la comunique. No parece serio. Quizás sea él quien deba explicarlo. Lo conozco y hablaré con él”, dijo Javier Pretto, titular del PRO, a Letra P y afirmó haberse enterado del comentario de Arduh a través de redes sociales.

La mención de un acuerdo con el actual gobernador no solo reabre heridas sin restañar. También sacude procesos de construcción postergados por años. Al interior de la alianza, subsisten sospechas de la existencia de quintacolumnas que prefieren sabotear cualquier armado y resultan funcionales al peronismo vernáculo. “Los hay, pero somos más los que trabajamos por la unidad del espacio, para conformar una buena opción para los cordobeses. Queremos ser quienes lleven adelante un cambio de signo político”, matiza Pretto.

En tal dirección, aunque reconoce que los gobiernos de Hacemos por Córdoba (HxC) “han tenido cosas buenas”, lejos están de conformar un ejemplo. “No es modelo para nosotros. En absoluto. Hay mucho que cambiar, comenzando por las prioridades de gestión”, afirma el exdiputado nacional.

En el PRO de Córdoba capital otras voces apuntan a una maniobra de prensa. “Sus dichos no representan la postura del partido a nivel provincial. Tampoco a nivel nacional”, dicen a Letra P.

En la Coalición Cívica (CC) cuestionan la representatividad del dirigente de Punilla. “Tiene derecho a ostentar su relación con el PJ. El problema está en usurpar el título de presidente del bloque de Juntos por el Cambio, siendo que la mayoría de los legisladores de JxC no están en su bloque”, explican.

A su turno, el radical Dante Rossi volvió a señalar un camino de salida para su correligionario. “Dirigente de JxC que busque alianza electoral con Schiaretti tiene que irse a Hacemos por Córdoba”, dijo en su cuenta de Twitter.

Un nuevo socio

Las réplicas a los dichos de Arduh, al que recientemente sus correligionarios suspendieran su afiliación por haber encabezado la iniciativa que legalizó las apuestas online, llegaron minutos después de la primera reunión de la coalición opositora en la que participara, como invitado aún, el movimiento Encuentro Vecinal.

Tal como anticipara Letra P, el convite había sido realizado por el presidente de la CC, Gregorio Hernández Maqueda, a su par vecinalista, Aurelio García Elorrio, a quien representaron las autoridades del partido, Juan Amestoy y María Rosa Marcone. García Elorrio es justamente uno de los más enfáticos opositores a HxC y autor de un libro en el que denuncia un pacto entre Schiaretti y el expresidente Mauricio Macri.

El encuentro tuvo carácter formal y precedió a lo que será la conformación de la mesa técnica del ámbito provincial de JxC, en la que todos los socios, incluido Encuentro Vecinal, comenzarán a delinear un reglamento interno para definir las candidaturas para los comicios provinciales del año próximo.

Como anfitriones oficiaron presidentes y vicepresidentes de cada uno de los miembros de JxC en Córdoba: Julio Ochoa (UCR), Martín Pereira (Primero la Gente), Graciela Vilata (Frente Cívico y Social), Verónica Heredia Cuestas y Yanina D'Angelo (Coalición Cívica Ari) y el mencionado Pretto.

“Fue positivo. Coincidimos en la defensa de los mismos principios. Hay matices, pero te diría que acordamos con el 95 por ciento de los objetivos”, indicó el exintendente de La Carlota y exdiputado nacional.

El dirigente amarillo también ratificó que los vecinalistas expusieron los requerimientos expresados por García Elorrio. Entre ellos, el de manifestar expresa voluntad de ganar en 2023 y desvincularse de cualquier amalgama nacional. “No hay dudas al respecto. En JxC tenemos vocación de poder. Tenemos la voluntad para realizar el cambio que necesita la provincia. No solo para ganar las elecciones, sino también para conformar un frente sólido”, afirmó.

“Tampoco hay dudas sobre los alineamientos. No respondemos a pedidos u órdenes nacionales, tal como quedó demostrado en las elecciones de noviembre. Por eso también vamos a establecer un acuerdo programático. A esa reunión también hemos invitado a Encuentro Vecinal”, anticipa Pretto. Tal encuentro se realizaría, en principio, este miércoles.