En Córdoba, todas las miradas apuntan a Rodrigo de Loredo

Luego de que el gobernador Juan Schiaretti fijara la fecha de las elecciones en Córdoba para el próximo 25 de junio, las miradas comenzaron a direccionarse hacia Martín Llaryora , el intendente de la capital provincial que ahora debe terminar de diseñar el año electoral mediterráneo eligiendo un día para definir a quien lo sucederá en la Municipalidad de Córdoba. Al igual que el gobernador, el sanfrancisqueño no parece tener apuro, a pesar de la ansiedad opositora.

En su entorno, la idea de separar las elecciones gana cada vez más terreno. Letra P ya había anunciado que el intendente que quiere ser gobernador no correría detrás del anuncio de Schiaretti, sino que se tomaría su tiempo . Si bien hace un par de semanas la especulación era separar los calendarios electorales de la provincia y la capital apenas por unos días, luego del anuncio que confirmó a Juez como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) y aún mantiene en suspenso el futuro de De Loredo, la resolución se extenderá por un lapso mayor.

Schiaretti Llaryora Paserrini.jpg

En ese contexto cobra sentido el apoyo del oficialismo municipal al despacho del proyecto de la concejala Gabriela Paulí, que ocupa la banca de la que tomó licencia Olga Riutort para hacerse cargo de la sede cordobesa del PAMI. La iniciativa busca impedir que postulantes que ocupen un casillero en la boleta provincial puedan aspirar a cargos municipales y extiende el plazo para que la intendencia convoque a elecciones. Según la normativa vigente, debe hacerlo 90 días antes de los comicios. La propuesta que hasta ahora apoya el oficialismo busca reducir esa distancia a los 65 días.

Darle a Llaryora 25 días de ventaja para poder definir la estrategia citadina también le permitirá jugar con la presión que De Loredo viene recibiendo desde diferentes sectores del radicalismo para convertirse en el acompañante de Juez en la boleta provincial. En una especie de clamor que empezó a generarse desde el momento mismo del renunciamiento, diferentes sectores de la UCR cordobesa reconocen “la nobleza” del gesto del diputado y se animan a hablar de “fórmula invencible” en caso de que el dúo que se disputaba la cabeza de la boleta cambiemista se convierta en un binomio en junio. Algo de eso sucedió este miércoles, cuando en un plenario realizado en la ciudad de Hernando, el Foro de Intendentes consideró que, con la unidad opositora consolidada, “existe una oportunidad histórica de accionar todos juntos para dar por finalizado un largo ciclo ininterrumpido del peronismo en la provincia”.

Lapicera

A sabiendas de esa doble posibilidad que analiza el diputado, Llaryora también gana tiempo para definir la estrategia según el lugar que De Loredo elija para empujar la estrategia de JxC. En las mesas del peronismo coinciden en que el dirigente que preside el bloque de Evolución UCR en la Cámara de Diputados es el único con chances concretas de disputarle un mano a mano a Passerini.

Con la ventaja que da la lapicera, el intendente capitalino podría aguardar el movimiento para tomar su decisión. Podría separar la elección para apuntalar a su candidato si De Loredo decide ser candidato a intendente o podría unificar los comicios para contrarrestar la potencia de la fórmula opositora desde la ciudad, si el diputado anunciara su candidatura a la vicegobernación.

Juez De Loredo.jpg

En medio de esa partida donde nadie quiere mostrar primero sus cartas, la dirigencia cordobesa echa mano a su recurso electoral más añejo: acusar al adversario de protagonizar pactos a espaldas del electorado. Para la concejala que presentó el proyecto de modificación del Código Electoral, evitar la doble candidatura de De Loredo persigue el fin de desmontar una supuesta alianza de Schiaretti con Mauricio Macri, en la que el peronismo cordobés despeja el camino en la capital para mantenerse en la administración provincial. Para el radicalismo, la ordenanza en discusión es un “nuevo manoseo orquestado por Hacemos por Córdoba y el kirchnerismo”.

“Con esta modificación buscan seguir agregando incertidumbre a las reglas de juego electorales dentro de un proceso iniciado, donde lo que debería hacer el intendente es lo único que no hace: decirle a los cordobeses cuál es la fecha en la que vamos a votar. No es más que un mero atropello a las instituciones democráticas de la ciudad que denota el nerviosismo de un gobierno que no puede evitar sentir el final de ciclo”, dice el comunicado que repartió el bloque opositor en la previa a la conferencia de prensa convocada de urgencia este miércoles.