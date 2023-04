Córdoba: la UCR va por la capital, con Negri y Mestre en la misma mesa

Sin embargo, en la recta final hacia unas elecciones municipales aún sin fecha, ambas postulaciones anticipadas parecen atravesadas por una onda victoriosa, impulsada por el propio De Loredo pese a su renuncia a la gobernación.

Con sus razones, por el momento ninguno se muestra dispuesto a bajarse. Negri (h) remarca que su proyecto lleva tanto tiempo de maceración como cuadras ha recorrido para rellenarlo. “Mi única aspiración es ser intendente. Me he preparado por años. Soy concejal y nadie me ha regalado nada”, afirma en diálogo con Letra P.

Alineado con Rodríguez Larreta en la interna del PRO, “Juani” asegura tener buen vínculo con los socios amarillos, pero no duda en señalar que las encuestas lo muestran “despegado” del resto de aspirantes a la intendencia. La excepción, claro, es De Loredo, con quien mantiene “un sólido acuerdo”. “Si él baja a la ciudad, juntos sumamos 40 puntos”, se ilusiona.

Sin desconocer la relevancia de las artes de su padre Mario, quien nuevamente aparece enzarzado en discusiones por el armado de listas, Negri relativiza el peso de su apellido. “Yo no quiero colgarme de él y él no quiere ni aparecer conmigo. Acá no hay dedo, por eso pido encuestas, eventualmente internas, para definir al candidato. Porque no hay duda que JxC tiene que llevar lo mejor”, afirma.

En ese marco, tiende puentes a sus correligionarios. “Si nos ordenamos, nadie nos verá detrás del PRO”, asevera. El aludido es el hermano de Ramón Mestre, quien oportunamente lo invitara al lanzamiento del Instituto de Políticas Públicas, una iniciativa de cuño mestrista. “Diego no ha dicho que será candidato, pero hay diálogo y más de un café”, afirma.

Menos enfático, Diego Mestre admite la existencia de un trabajo conjunto, pero dentro un marco institucional. “En el Instituto de Políticas Públicas todos los núcleos internos elaboramos propuestas para un eventual gobierno municipal”, destaca.

El presidente del Comité Capital reconoce conversaciones de tono electoral con otras líneas internas, pero no desestima sus apetencias. Pide, otra vez, que se precisen los métodos de definición.

“Las decisiones dependerán de las reglas para definir candidatos. Hasta ahora no hemos podido acordar un sistema más democrático, como las internas. Sabemos que Rodrigo es el que mejor mide, pero él no sabe candidato a qué será. Yo converso con todos, tratando de llegar a un acuerdo, pero con mis anhelos y proyectos vigentes”, explica.

https://twitter.com/SoherElSukaria/status/1646203285882257453 Gran charla con @mauriciomacri donde dialogamos sobre los desafios de Argentina y del fin del populismo que se aproxima para poder vivir en libertad y prosperar dignamente. pic.twitter.com/YwsssHIn8Q — Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) April 12, 2023

Dejar todo

Aun a sabiendas de las desventajas con que corren frente al “aparato” radical, en el PRO no prevén la declinación de sus nombres. En particular Soher El Sukaria, quien en la semana, junto a Macri, refrescó sus credenciales. “Quiero ser intendente y voy a dejar todo para serlo. Debemos encontrar un reglamento para que todos puedan competir en la selección de candidatos”, dijo la diputada.

Por si acaso, destacó que corresponde a su fuerza “encabezar la propuesta para la ciudad”. “En lo personal me siento capacitada para gobernar y tomar decisiones. Tenemos un gran equipo y el enorme respaldo de Mauricio”, argumentó.

En su entorno destacan que sólo aceptaría bajar su postulación si De Loredo aceptase pelear en la capital provincial. “No va a ser vice de otro. Ella quiere liderar o ir con Rodrigo. Tiene el apoyo del partido y más aún”, deslizan.

Las mismas voces creen que aún hay margen para una jugada desde la ciudad de Buenos Aires, sede del partido amarillo. “En toda pulseada tiene incidencia la casa matriz. Es mentira que en Córdoba haya independencia total. Luis Juez es candidato con guiños de Patricia (Bullrich) y de Horacio. En la capital, el juecismo y el radicalismo, que agarran el 1 y 2 de la boleta provincial, van a tener que ceder. Hay actores nacionales preponderantes alineados con Soher”, recuerdan.

“Para las municipales habrá que firmar una alianza distinta a la que se suscribió el viernes, con otro reglamento. Vamos a rediscutir con cada partido, proponiendo un acuerdo de cúpulas como hubo para la provincia”, anticipan.