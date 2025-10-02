Córdoba: las iglesias metieron el dedo en la llaga narco y presionan a los candidatos en campaña

Ausente en la primera etapa de la campaña para las elecciones legislativas, la problemática del narcotráfico se ha metido en la agenda de discusión de la dirigencia que busca representar a Córdoba en la Cámara de Diputados a partir de diciembre. Referencias de las iglesias católica y evangélica bajaron línea en el sprint final.

Pero han sido las principales congregaciones religiosas de la provincia las que han exigido a funcionarios y postulantes a asumir un compromiso firme con la problemática. Coinciden, católicos y evangélicos, en advertir sobre el incremento de consumo que perciben en sectores vulnerables.

Como contó Letra P , iglesias y templos ofician en muchos sectores de la capital y el Gran Córdoba como núcleos de contención para miles de personas que padecen el impacto de la crisis social y el repliegue del Estado de sus tareas de asistencia.

Este miércoles, la Mesa Cristiana de Adicciones , compuesta por católicos y evangélicos, convocó a candidatos y candidatas, de las 18 listas, al encuentro “Compromiso con Córdoba”, que se realizó en la sede céntrica de la Universidad Católica de Córdoba . Presentado como un espacio de reflexión y compromiso, el evento planteó tres vías para abordar: adicciones, salud mental y narcotráfico.

Se trata, coinciden sacerdotes y pastores, de tres problemas de creciente presencia en sus abordajes cotidianos. El restante, vinculado a ellos, es la inseguridad, que aparece al tope de las preocupaciones de los habitantes de la capital y su región metropolitana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pastoral de Adicciones de Córdoba (@pastoraldeadicciones)

La coordinación de la jornada corrió por cuenta del padre Pablo Viola, referente de la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, reconocido también por su trabajo social en zonas vulnerables.

“Buscamos concientizar a quienes buscan ser representantes de la comunidad sobre cuáles son los temas que tienen que estar presentes en agenda. Vemos una ruptura de la alianza entre la política y el pueblo. Comprometer a la política con estos temas es ayudarla a que recupere esa alianza. Vivimos un momento crítico y queremos que nos cuenten qué piensan al respecto”, explicaron desde la Iglesia.

Juan Schiaretti y la Libertad Avanza, ausentes

Un total de 15 de las 18 listas que participarán en octubre enviaron representantes a la cita. Ausentes, por distintas razones, tres de las principales fuerzas: Provincias Unidas , La Libertad Avanza y el FIT-U.

Juan Schiaretti, candidato por la primera, encabezó un encuentro con dirigencia y militancia del departamento Tercero Arriba, que se realizó en Río Tercero. Allí lo acompañaron la número dos de la lista e intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, y el también candidato y presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto.

candidatos a diputados que asistieron de la Mesa Cristiana de Adicciones

En el caso de los libertarios, las razones se dividieron en dos: primero, la presencia de Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado en actividades de comisiones en Diputados; luego, la superposición con actividades ya pactadas.

Para el FIT-U, principal alianza de izquierda, hay diferencias ideológicas insalvables que invitan a rechazar, una y otra vez, las convocatorias de la Iglesia.

Desde la organización del encuentro no añadieron valoraciones a las ausencias. Prefirieron destacar la aceptación de la mayoría de las fuerzas. Entre las presencias destacaron los partidos que disputarán el voto libertario, Constanza San Pedro, por Fuerza Patria; Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba; Aurelio García Elorrio, por Encuentro por la República; Patricia Rodríguez, segunda en la lista de la UCR.

Una herida abierta en Córdoba

En la previa se especulaba con la conveniencia de una cita como esta para el peronismo cordobesista. La vigencia, o directamente el recrudecimiento, de las problemáticas planteadas interpela directamente a una gestión que lleva 26 años ininterrumpidos en el poder.

El crecimiento del narco en la región, inabarcable desde una mirada meramente punitivista, es advertido desde hace años por partidos como el vecinalismo. Uno de los más críticos con las políticas impulsadas por las administraciones peronistas ha sido quien hoy se desempeña como ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Los opositores más encarnizados han llegado a vincular al tráfico de estupefacientes con acuerdos políticos, con la Policía de Córdoba como cómplice necesaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pedrobossaok/status/1973568270914691492&partner=&hide_thread=false Di mi presente como candidato a Diputado Nacional por el @proargentina en la Mesa Cristiana de Adicciones en el Auditorio de la @UCCoficial donde dialogamos sobre salud mental, narcotráfico y, sobre todo, el futuro de los jóvenes de Córdoba y de toda la Argentina. pic.twitter.com/DRfqESOATb — Pedro S. Bossa (@pedrobossaok) October 2, 2025

Más recientes son los azotazos por la ludopatía, cuyo crecimiento exponencial se vincula a la decisión de permitir el juego online en la provincia, merced a un acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio.

También se carga a cuenta del PJ, en particular a las recientes gobernaciones de Schiaretti, el incumplimiento de la Ley de Salud Mental que rige a nivel nacional, primer paso para lo que gremios y colectivos de profesionales han denunciado como “vaciamiento” de las instituciones vinculadas a la materia.

La construcción de Martín Llaryora

Horas antes, a 150 kilómetros de la UCC, Martín Llaryora daba importantes pasos para consolidar el vínculo con el culto evangélico.

En el anuncio del inicio de los trabajos para completar la Autopista Nacional Ruta 19, el gobernador ubicó en la mesa principal a sus principales interlocutores con los templos, Marco Ferace, intendente de Santiago Temple y noveno candidato a diputado en la lista de Provincias Unidas; Gabriel Larrahona, director de la Oficina de Culto intermunicipal.

Marco Ferace con Martín Llaryora en el anuncio de la finalización de la autovía ruta 19 en Córdoba Martín Llaryora en el acto de inicio de obra de un tramo abandonado de la Autopista que une Córdoba con San Francisco

Pastores, referentes de Parlamento y Fe, ambos enlazan el trabajo territorial en sus comunas con una dinámica de construcción política que asigna relevante importancia al movimiento evangélico.

Sobre ese trasfondo, voceros del sector anticiparon el inicio de una prueba piloto para el abordaje de las adicciones. Se anuncia como “Monitor de Adicciones” y permite una interacción directa entre la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) y los pastores evangélicos.

Según anticiparon a Letra P, el primer paso será dado en Arroyito, con la recuperación de una escuela rural que funcionará como centro de tratamiento para varones con problemas de adicciones. Además de la asistencia de profesionales, el plan contempla un abordaje del entorno familiar de los pacientes.

Las mismas fuentes destacan que para el tratamiento completo, que incluye reinserción laboral, resulta fundamental contar con los planes que ha presentado la Provincia, bajo uno de los lemas de campaña: “gobernar es generar trabajo”.

De uno y otro lado, admiten, la prioridad es mostrar humanidad en tiempos de ajuste y múltiples violencias. También de aceitar vínculos con el credo que más ha crecido desde el cambio de siglo en la provincia.