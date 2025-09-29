Córdoba: Llaryora relanzó un plan insignia del PJ con foco en el sector más golpeado por el ajuste de Milei

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , lanzó una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP) , la iniciativa destinada a generar oportunidades de empleo para jóvenes, uno de los sectores más afectados por el ajuste del gobierno de Javier Milei . Pidió un plan similar a nivel nacional.

En el gobierno provincial señalaron que la gestión apuesta a un modelo de gestión del Estado como alternativa a los planes del kirchnerismo y la ausencia de Estado nacional que pregona el modelo libertario.

El objetivo del plan, que dio su inicio en el gobierno de José Manuel de la Sota y continuó con Juan Schiaretti , es insertar en el mercado laboral a 15 mil jóvenes cordobeses por año.

El mandatario provincial, tras su viaje por Europa , participó este lunes del evento junto a la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure y al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini .

El Programa Primer Paso (PPP) es una bandera del PJ y el cordobesismo que busca la alianza entre el sector público y el sector privado, con el objetivo de brindar la primera experiencia formal laboral a jóvenes cordobeses.

Desde el Panal, como se lo denomina al Centro Cívico de Córdoba, señalaron que el PPP es un modelo de gestión del Estado que quieren instalar en el debate nacional como una muestra de hay otro modelo posible al conocido en los últimos gobiernos nacionales..

En tiempos electorales, donde Llaryora ha tomado un rol predominante como uno de los principales impulsores de la alianza Provincias Unidas, busca mostrar con gestión, una vez más, las falencias del modelo libertario.

En mensaje a Javier Milei

El gobernador no sólo enalteció la política histórica peronista sino que la comparó a nivel regional señalando la importancia también para las empresas. “Es el mejor programa de entrenamiento laboral de Argentina y, quizás, de Latinoamérica”, dijo, además de destacar que el cordobesismo fue pionero en incorporar a personas con discapacidad en el mundo laboral.

Llaryora pidió que Argentina tenga un programa similar para que miles de jóvenes de todo el país puedan tener su primera experiencia laboral. Palo para el líder libertario y autobombo para sumar porotos en el posicionamiento nacional. Sin nombrar al Presidente, se leyó el doble knockout para Milei.

“Si Córdoba lo puede hacer, la Argentina también lo puede hacer. Hay que construir más puentes y menos trincheras”, lanzó.

El plan en Córdoba y el pedido a las empresas

El PPP se creó en el año 1999 como respuesta a la crisis de desempleo de ese entonces, con el objetivo de facilitar a los jóvenes cordobeses de entre 16 y 25 años su primera experiencia laboral a través de la capacitación y entrenamiento en empresas.

Desde aquel entonces, con De la Sota en la gobernación, y de forma ininterrumpida, Schiaretti y, ahora, Llaryora dan continuidad a la iniciativa, precursora en la promoción de programas de primer empleo para la juventud.

Esta iniciativa se suma al +26, otra estrategia del gobierno provincial “para atemperar los efectos del plan económico de Milei sobre el empleo cordobés”, indicaron a Letra P.

En modo campaña, el guiño también fue para los empresarios. Llaryora celebró el trabajo conjunto entre el sector público y privado en esta política pública. “Al PPP permanentemente se le incorporan ideas innovadoras y ello es gracias al trabajo con el sector privado”, resaltó en el Centro Cívico.

Les solicitó que tengan la voluntad de poner la mirada sobre los programas de empleo y que no le priven la oportunidad a un joven o a una persona mayor de capacitarse, de entrenarse. “Muchos jóvenes están ansiosos de tener una primera experiencia laboral, de formarse en el empleo, y lo harán con mucha voluntad y esfuerzo”, les dijo.