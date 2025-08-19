Martín Llaryora arrancó la campaña con una cumbre de 400 pastores de la iglesia evangélica

Con la campaña hacia las legislativas rodando y un día después del cierre de listas, el gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , participó junto a su candidato, Miguel Siciliano , el intendente capitalino, Daniel Passerini y la senadora Alejandra Vigo de la 1º Jornada de Reflexión y Encuentro Pastoral junto a más de 400 pastores y pastoras evangelistas.

El jefe del bloque cordobesista en la Legislatura y tercero en la lista de Provincias Unidas que encabeza Juan Schiaretti , concentrará buena parte de sus acciones en la capital, aunque en el Panal lo definen como "el todoterreno" de la nómina.

Uno de los impulsores del espacio Provincias Unidas desde hace un tiempo teje lazos con la comunidad evangélica de Córdoba . Hace poco más de un mes, Llaryora reglamentó la obtención de la Personería Religiosa para las iglesias y la presentó este lunes por la tarde, en el Teatro Comedia de la capital, con la presencia de más de 400 pastores y pastoras de la ciudad que se congregaron en la 1ª Jornada de Reflexión y Encuentro Pastoral. Allí se entregó el Decreto 176/25 y la nueva resolución.

Se trató de “un momento histórico” y “un reconocimiento largamente esperado para la incansable labor de la comunidad evangélica en la provincia”, señaló Mariano Almada , secretario de Relaciones Institucionales y Culto de Córdoba.

El tercer integrante de la lista de PU tuvo una destacada ubicación. Siciliano valoró “la importancia de la misión que la iglesia tiene en nuestros barrios, tendiendo una mano al que lo necesita y acompañando muchas veces al más vulnerable”.

Con la campaña en mode on, se estima que Siciliano tome las riendas del proceso proselitista en la capital. Avalando las tareas del gobernador y del intendente de “tender puentes con todo el tejido social”, marcó la diferencia con el gobierno nacional de Javier Milei.

“En estos tiempos tan difíciles, necesitamos más que nunca la articulación entre el Estado y las instituciones, para alcanzar a cada uno de los vecinos”, dijo antes de agradecer e invitar al auditorio a “seguir construyendo una Córdoba que vaya para adelante”.

La candidata de Gabriel Bornorni, ¿molesta?

Casualidad o causalidad, en la misma jornada que el PJ oficialista hacía migas con líderes cristianos, La Libertad Avanza (LLA) de Gabriel Bornoroni presentaba oficial y públicamente a sus candidatos pero con una ausencia: Evelin Barroso. La pastora de Cita con la Vida no asistió al encuentro que también tuvo a Luis Juez como protagonista.

En la tropa libertaria negaron los rumores de enojo de Barroso por el sexto lugar, detrás de Laura Rodríguez Machado, la diputada amarilla que votó a favor del aborto.

El rol de la pastora se asume crucial en un electorado que representa un 20% del padrón e integra un segmento poco explorado, según admiten desde las usinas del cordobesismo.

Tras ser una de las primeras oradoras en el Derecha Fest, el evento organizado por La Derecha Diariode Javier Negre y en el que participaron figuras como Agustín Laje, el Gordo Dan, Diego Recalde, Nicolás Márquez, con el cierre del propio Milei, la posición de Barroso en la lista violeta fue llamativo.

La nuera del fundador de uno de los templos más importantes de la provincia, Carlos Belart, fue ubicada en el sexto lugar, priorizando el nombre de Laura Rodríguez Machado, diputada por el PRO y único nombre “no puro” de la nómina libertaria para dar batalla en las urnas.

La pastora no sólo se puso la campaña al hombro, predicando en su iglesia y en eventos organizados por el partido violeta. Su mensaje es claro: dirigido a las mujeres, en defensa de la familia. Aquí es donde ingresa otro punto de conflicto: los valores. El rumor de una presunta molestia de Barroso estaría vinculado a que Rodríguez Machado está a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.