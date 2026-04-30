Asaad relanza el PJ de Neuquén: respaldo a Kicillof y proyección 2031

El peronismo de Neuquén arrancó una nueva etapa con una definición que no deja margen para matices. “Recibimos un partido destruido, abandonado en su infraestructura”, afirmó el flamante presidente del partido, José Carlos “Turco” Asaad , en diálogo con Letra P , en lo que constituye la crítica más explícita de la nueva conducción al kirchnerismo saliente.

Jugado a favor del gobernador bonaerense Axel Kicillof , Asaad imagina un futuro alentador dentro de cuatro años . “Tenemos que sentarnos a hacer una autocrítica y pensar en una alternativa para 2031", sostiene el intendente de Vista Alegre .

El puntapié inicial fue la primera reunión del Consejo Provincial tras las internas. Allí se avanzó en la reorganización partidaria y en la designación de autoridades clave, como la nueva apoderada y otras figuras de la organización interna. “Hay que levantar al PJ, ponerlo en valor y construirlo desde las bases”, resumió el jefe comunal del Alto Valle .

Según explicó el dirigente justicialista, el objetivo inmediato es ordenar el funcionamiento interno. Por eso propone reuniones mensuales, mecanismos de participación más abiertos y una dinámica que combine presencialidad con instancias virtuales para garantizar que todos los consejeros tengan intervención real.

La hoja de ruta tiene como objetivo consolidar territorialidad y una proyección a largo plazo. Asaad habló de un “peronismo con impronta neuquina” y planteó la necesidad de reconstruir el partido desde intendencias y concejalías. “Tenemos que sentarnos a hacer una autocrítica y pensar en una alternativa para 2031”, sostuvo.

image El Partido Justicialista de Neuquén definió sus autoridades y empezó un nuevo ciclo.

El objetivo del nuevo titular del Consejo Justicialista de la Patagonia es recuperar presencia en escenarios locales donde el peronismo perdió peso en los últimos años. En esa línea, el discurso apunta a una identidad más ligada a la defensa de la provincia que a la reproducción de debates nacionales.

Diferencia interna

“Nosotros no somos kirchneristas. Somos peronistas, hay otro punto de vista y visión partidaria”, explicó el intendente. La frase marca un intento de diferenciación respecto de sectores que dominaron el PJ en etapas anteriores. Incluso, habló de haberle ganado “al kirchnerismo parrillista” y planteó la necesidad de “sumar a todos los peronistas” en un nuevo esquema.

Esa jugada intenta correrse de una identidad que consideran desgastada en la provincia y evitar una ruptura que termine fragmentando aún más al espacio.

kicillof

En contraste con esa diferenciación, Asaad tomó posición en la discusión nacional y señaló a Kicillof como la figura que expresa la renovación del peronismo. “La cara nueva que tiene hoy el espacio es Axel. Se ganó ese lugar por capacidad”, afirmó.

El respaldo no implica alineamiento automático, pero sí marca una referencia dentro de un peronismo nacional en plena reconfiguración. Desde Neuquén, la apuesta es acompañar un proceso de renovación sin perder identidad propia.

Defender Neuquén de los libertarios

Asaad también delineó cómo ve el escenario político hacia adelante, tanto en la provincia como a nivel nacional. Su lectura es binaria porque observa un mapa de un lado con los sectores que “defienden Neuquén” y los libertarios.

Nadia Márque en campaña La senadora por Neuquén, Nadia Márquez, quiere ser gobernadora.

“Esto se va a dividir entre quienes defendemos hospitales, la escuela pública y los recursos, y quienes vienen por más ajuste y entrega”, planteó. La advertencia apunta directamente al modelo económico nacional y a su impacto en las provincias. “Vienen por los recursos, el agua, la tierra y los hidrocarburos”, insistió, en un discurso que busca conectar con la defensa histórica de los recursos neuquinos.

Federalismo, obra pública y justicia social

En ese marco, el presidente del PJ neuquino redefinió el concepto de justicia social en clave territorial como las rutas, las becas Gregorio Álvarez, escuelas y obra pública diseminada en diversas regiones de Neuquén. “El gobierno nacional no aportó ni una aspirina a los municipios”, disparó, reforzando la crítica al centralismo y posicionando al peronismo como defensor de los intereses locales.

“El peronismo quiere defender Neuquén, si ese espacio ve que podemos ser una herramienta, habrá diálogo y consenso”, señaló al hacer referencias a las coincidencias con planteos del gobernador Rolando Figueroa.

“Hoy el peronismo no está preparado para tener un candidato a la gobernación”, dice dejando abierta la posibilidad a sumarse un armado que tenga otra cabeza de lista a partir de una autocrítica que suena más a pase de factura que a cualquier otra cosa. La estrategia, ahora, piensa reconstruir primero, competir después.