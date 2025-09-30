José Luis Espert sigue en campaña: pese al escándalo narco, el candidato cumplió con su agenda en Olavarría

El candidato a diputado de La Libertad Avanza llegó por la mañana al Parque Industrial de la ciudad del cemento para visitar una pyme y luego mantuvo un encuentro en la Sociedad Rural local. Más tarde conversó con emprendedores y empresarios en la cámara que los nuclea y terminó la jornada en un bar, tomando un café con vecinos.

Olavarría es el distrito más populoso de la Séptima sección , donde el peronismo, que no ganaba un elección de medio término desde hace 20 años, superó a los libertarios por un margen que le permitió quedarse con las tres bancas de senadores provinciales que se pusieron en juego el pasado 7 de septiembre.

Lejos de lo que se especulaba, Espert continuó con naturalidad su agenda de campaña, luego de la cumbre que tuvieron ayer en la Casa Rosada el jefe de campaña bonaerense, Sebastián Pareja, el asesor Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem . En el encuentro se discutió cómo seguiría el curso de la campaña el candidato salpicado por el escándalo que fue denunciado por Juan Grabois.

Tras la actividad de este martes que compartió con el exintendente del PRO Ezequiel Galli, quedó claro que Espert no se va a bajar de la campaña y que, a pesar de los cuestionamientos internos, el Gobierno lo banca.

La agenda seguirá el jueves en La Plata, con una charla que ofrecerá en El Teatro de calle 43 entre 7 y 8 junto a profesionales de la ciudad. En este caso estará con Pareja. El sábado irá a San Isidro, donde está previsto un acto con la presencia de Javier Milei, la cúpula libertaria y los referentes provinciales de la alianza LLA.