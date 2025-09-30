OPERATIVO CONTROL DE DAÑOS

José Luis Espert sigue en campaña: pese al escándalo narco, el candidato cumplió con su agenda en Olavarría

El diputado de LLA estuvo en el distrito de la Séptima, donde ganó Fuerza Patria. El jueves visitará La Plata y el sábado acompañará a Milei a San Isidro.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Espert1
Notas Relacionadas
José Luis Espert, diputado antileyes de La Libertad Avanza.
BALA O BALA

Doctrina Espert: fuera de la ley, todo

Por  Juan Rezzano

El candidato a diputado de La Libertad Avanza llegó por la mañana al Parque Industrial de la ciudad del cemento para visitar una pyme y luego mantuvo un encuentro en la Sociedad Rural local. Más tarde conversó con emprendedores y empresarios en la cámara que los nuclea y terminó la jornada en un bar, tomando un café con vecinos.

Espert
José luis Espert en Olavarría.

José luis Espert en Olavarría.

Tras la actividad de este martes que compartió con el exintendente del PRO Ezequiel Galli, quedó claro que Espert no se va a bajar de la campaña y que, a pesar de los cuestionamientos internos, el Gobierno lo banca.

La agenda seguirá el jueves en La Plata, con una charla que ofrecerá en El Teatro de calle 43 entre 7 y 8 junto a profesionales de la ciudad. En este caso estará con Pareja. El sábado irá a San Isidro, donde está previsto un acto con la presencia de Javier Milei, la cúpula libertaria y los referentes provinciales de la alianza LLA.

Temas
Notas Relacionadas
José Luis Espert, el candidato (en problemas) de Javier Milei
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Espert, el candidato (en problemas) de Milei

La Casa Rosada niega un impacto electoral tras la denuncia y señala al kirchnerismo. Cumbre para definir el rol del candidato en el último tramo de la campaña.
Con José Luis Espert en el ojo de la tormenta narco, el peronismo prefiere no interrumpir y sigue en la suya
DOCTRINA NAPOLEÓN

Con Espert en el ojo de la tormenta narco, el peronismo prefiere no interrumpir y sigue en la suya

La dirigencia territorial prefiere dejar que La Libertad Avanza siga dando pasos en falso. Juan Grabois y el Congreso al frente de la batalla.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Una alianza inédita de abogados prepara una denuncia contra Milei por las vacantes en la Justicia
MI LEY

Una alianza inédita de abogados prepara una denuncia contra Milei por las vacantes en la Justicia

Por  Gabriela Pepe
José Luis Espert, el candidato (en problemas) de Javier Milei
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Espert, el candidato (en problemas) de Milei

Por  Pablo Lapuente
Javier Milei en Tierra del Fuego: protestas y caminata suspendida en un paso de campaña fallido
OPERATIVO DARLA VUELTA

Milei en Tierra del Fuego: protestas y caminata suspendida en otro paso de campaña fallido

Por  Laura Funes
José Luis Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Jorge Taiana por 14 puntos
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Taiana por 14 puntos

Por  Susana Maidana