José Luis Espert, en duda para la campaña en Buenos Aires tras el escándalo por su presunto vínculo narco

El escándalo por el vínculo de José Luis Espert con el presunto jefe narco Fred Machado puso en puntos suspensivos la participación del candidato de La Libertad Avanza en la campaña de Buenos Aires , al menos por esta semana. Nadie confirma su participación en las actividades que tiene previstas para Olavarría y La Plata .

El primer faltazo del libertario fue en Tres Arroyos , cuando el viernes pasado se bajó de una actividad que iba a encabezar junto a Diego Santilli en la Sociedad Rural de esa ciudad. Aquella ausencia por “temas particulares”, se dio antes de que se destape el supuesto vínculo con Machado, aunque con la bronca todavía creciente del sector agropecuario , marginado del beneficio de la eliminación de las retenciones a todos los granos. Tampoco asistió a un almuerzo que tenía previsto el sábado en Puán.

Ahora todas las miradas están puestas en qué hará el diputado en sus apariciones previstas para Olavarría este martes, en una agenda cargada de varias actividades, y el jueves en La Plata, donde participaría de un encuentro con profesionales junto a otros referentes bonaerenses de LLA.

José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión de Fred Machado que usó durante la campaña presidencial de 2019.

Este domingo, el diario Perfil y Eldiario.ar informaron que los peritos contables de Texas, donde se investiga a Machado, determinaron que en 2020 le giró al candidato libertario 200 mil dólares . Según la investigación, el dinero provenía de Debora Lynn Mercer-Erwin , detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Por la noche, Espert se defendió en una entrevista en TN. "Es una campaña del kirchnerismo", fue el argumento esgrimido.

No obstante, este lunes el jefe de la campaña en Buenos Aires, Sebastián Pareja, el asesor Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron una reunión en Casa Rosada para determinar cómo seguirá la campaña del candidato libertario. Los coordinadores de la estrategia bonaerense temen que la presencia de Espert se vuelva un factor negativo en cada destino.

Por lo pronto, el diputado tiene agenda junto a Santilli en Olavarría para el martes, con visitas a pymes en el Parque Industrial, un encuentro en la Sociedad Rural, otro en la Cámara Empresaria y un café con vecinos. El jueves 2, en La Plata, debe participar junto a Pareja de una charla con profesionales, en el marco de la campaña sectorizada que diseñó LLA.

espert-milei-lomas-zamora.jpg José Luis Espert y Javier Milei.

¿José Luis Espert se baja de la moto?

En el equipo de trabajo de Espert repiten que todo se trata de “una opereta del kirchnerismo” y que nada detendrá al candidato. Allí aseguran que no se modificará el accionar y que la parada en La Plata está confirmada, así como toda su agenda de campaña.

Corrió Milei en Lomas: apedreado, el Presidente huyó en camioneta seguido por Espert en moto pic.twitter.com/QNn08Cc3Ux — LETRA P (@Letra_P) August 27, 2025

Sin embargo, otras voces que forman parte de la campaña no son tan optimistas y admiten que es probable que vuelva a pegar el faltazo. Se trata de dos municipios grandes donde gobierna el peronismo lo que, consideran, podría complicar las actividades.