Daniel Passerini inauguró un centro de adicciones y cruzó a Javier Milei: "La discapacidad no es un gasto"

Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.
El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, inauguró el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental. El cordobesista apuntó con críticas a Javier Milei por las decisiones políticas en torno a la discapacidad y la salud pediátrica.
Durante la inauguración del nuevo espacio de acompañamiento, el dirigente cordobesista expresó su preocupación ante la falta acompañamiento y de abordaje desde el Estado nacional en materia de políticas de cuidado y atención de la salud mental.
“Vemos mucho poder de fuego en las autoridades del Gobierno nacional, donde quien reclama por un derecho, se lo trata como un delincuente. Y a quienes están con una situación de discapacidad se les ofrece un puño cerrado”, se lamentó.
Passerini, médico generalista de profesión y en ejercicio, indicó que el consumo problemático no es un problema criminal, es un problema de salud que tiene que ser abordado desde una perspectiva de Derechos Humanos. “Y eso haremos: darle la mano tendida y visibilizarlos como sujetos de derecho”, puntualizó.
Nuevo espacio de acompañamiento en Córdoba
Raíces, el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental brindará atención integral, preventiva y asistencial a todos las y los vecinos de barrio Parque Futura y zonas aledañas.
Un nuevo espacio para la contención de quienes más lo necesitan.
En un momento de tanta crueldad, el Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental "Raíces", en barrio Parque Futura, es un lugar para escuchar, cuidar y acompañar a nuestros vecinos y vecinas.