Daniel Passerini inauguró un centro de adicciones y cruzó a Javier Milei: "La discapacidad no es un gasto"

El intendente de la ciudad de Córdoba , Daniel Passerini , inauguró el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental . El cordobesista apuntó con críticas a Javier Milei por las decisiones políticas en torno a la discapacidad y la salud pediátrica.

“La discapacidad no es un gasto; el Garrahan tampoco es un gasto”, afirmó el mandatario capitalino y médico generalista.

El intendente de la capital mediterránea no perdió oportunidad para apuntar contra el Presidente y sus decisiones en torno a temas sensibles como la salud, las adicciones y la discapacidad.

Durante la inauguración del nuevo espacio de acompañamiento, el dirigente cordobesista expresó su preocupación ante la falta acompañamiento y de abordaje desde el Estado nacional en materia de políticas de cuidado y atención de la salud mental.

“Vemos mucho poder de fuego en las autoridades del Gobierno nacional, donde quien reclama por un derecho, se lo trata como un delincuente. Y a quienes están con una situación de discapacidad se les ofrece un puño cerrado”, se lamentó.

Passerini, médico generalista de profesión y en ejercicio, indicó que el consumo problemático no es un problema criminal, es un problema de salud que tiene que ser abordado desde una perspectiva de Derechos Humanos. “Y eso haremos: darle la mano tendida y visibilizarlos como sujetos de derecho”, puntualizó.

Nuevo espacio de acompañamiento en Córdoba

Raíces, el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental brindará atención integral, preventiva y asistencial a todos las y los vecinos de barrio Parque Futura y zonas aledañas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasseriniOk/status/1973456693200552265&partner=&hide_thread=false Un nuevo espacio para la contención de quienes más lo necesitan.



En un momento de tanta crueldad, el Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental “Raíces”, en barrio Parque Futura, es un lugar para escuchar, cuidar y acompañar a nuestros vecinos y vecinas con una… pic.twitter.com/l5OLBXzbzM — Daniel Passerini (@PasseriniOk) October 1, 2025

Se trata del cuarto centro que “consolida una red para fortalecer los vínculos barriales y da nuevas oportunidades para una vida más plena”.