LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Daniel Passerini inauguró un centro de adicciones y cruzó a Javier Milei: "La discapacidad no es un gasto"

El intendente de Córdoba apuntó a las políticas del gobierno nacional. Salud pediátrica y mental, la prioridad de la agenda cordobesista en la capital.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.

Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba.

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, inauguró el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental. El cordobesista apuntó con críticas a Javier Milei por las decisiones políticas en torno a la discapacidad y la salud pediátrica.

Notas Relacionadas
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, junto a Miguel Siciliano y Laura Jure. 
Elecciones | 26 de octubre

Passerini sube a los candidatos de Provincias Unidas a la gestión de la ciudad de Córdoba

Por  Yanina Babiachuk

“La discapacidad no es un gasto; el Garrahan tampoco es un gasto”, afirmó el mandatario capitalino y médico generalista.

centro de adicciones daniel passerini cordoba
Daniel Passerini, intendente de C&oacute;rdoba

Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Durante la inauguración del nuevo espacio de acompañamiento, el dirigente cordobesista expresó su preocupación ante la falta acompañamiento y de abordaje desde el Estado nacional en materia de políticas de cuidado y atención de la salud mental.

“Vemos mucho poder de fuego en las autoridades del Gobierno nacional, donde quien reclama por un derecho, se lo trata como un delincuente. Y a quienes están con una situación de discapacidad se les ofrece un puño cerrado”, se lamentó.

Passerini, médico generalista de profesión y en ejercicio, indicó que el consumo problemático no es un problema criminal, es un problema de salud que tiene que ser abordado desde una perspectiva de Derechos Humanos. “Y eso haremos: darle la mano tendida y visibilizarlos como sujetos de derecho”, puntualizó.

Nuevo espacio de acompañamiento en Córdoba

Raíces, el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental brindará atención integral, preventiva y asistencial a todos las y los vecinos de barrio Parque Futura y zonas aledañas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasseriniOk/status/1973456693200552265&partner=&hide_thread=false

Se trata del cuarto centro que “consolida una red para fortalecer los vínculos barriales y da nuevas oportunidades para una vida más plena”.

Temas
Notas Relacionadas
Daniel Passerini, intendente de Córdoba
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Passerini cuestionó los vetos de Milei y lo acusó de castigar a los sectores más vulnerables

El intendente de Córdoba reclamó al Congreso revertir las leyes frenadas y defendió salud y educación públicas como prioridades frente al ajuste nacional.
Martín Llaryora y Daniel Passerini en campaña por Provincias Unidas
Elecciones | 26 de octubre

Llaryora y Passerini activan los centros vecinales en la campaña de Provincias Unidas

El intendente consagró 355 autoridades barriales de la ciudad de Córdoba. En San Francisco, el PJ encabezará una cumbre vecinalista de la Región Centro.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jorge Taiana y un raid por la Tercera con todas las tribus para repetir la paliza del 7S
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Taiana encabeza un raid por la Tercera sección con todas las tribus para repetir la paliza del 7-S

Por  Macarena Ramírez
Javier Milei no pega una.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Mal momento para depender de Trump: el gobierno de Estados Unidos, "cerrado"

Por  Marcelo Falak
José Mayans, lider de la oposición. 
CONGRESO | SENADO

La oposición acordó interpelar al ministro Lugones, pero salvó a Karina Milei

Por  Mauricio Cantando
Javier Mieli, Toto Caputo y las retenciones cero
Campo de batalla

Retenciones cero: cerealeras y productores pelean por la tasa de interés del financiamiento a Caputo

Por  Francisco Aristi