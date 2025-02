Martín Llaryora crea seis fiscalías antinarcotráfico en Córdoba: todos los nombres del gobernador

La fiscalía de Río Cuarto estaría a cargo de Georgina Soledad Osella, hoy fiscal de Instrucción y Familia en Laboulaye; mientras que la de Villa Dolores la ocuparía José Agustín Tolosa quien, se desempeña como secretario de la Fiscalía de Instrucción y Familia de Laboulaye, a casi 400 kilómetros de donde sería designado.

CÓRDOBA, TERRITORIO HOSTIL PARA EL NARCOTRÁFICO



Dimos un paso decisivo para cumplir con el compromiso asumido de duplicar las fiscalías de lucha contra el #narcotráfico en nuestra provincia.



Elevé a la @LegislaturaCBA los pliegos con los nombres seleccionados para cubrir… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 12, 2025

La fiscalía de Cruz del Eje fue concursada por Martín Gabriel Torés Martínez; la de San Francisco, por María Florencia Bortolussi, hoy frente a la prosecretaría de Instrucción y Familia de Villa María.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico en Villa Carlos Paz estaría ocupada por María Laura Vivian quien se desempeña en la Fiscalía de Instrucción Múltiple de esa localidad de Punilla.

Las fiscalías y la ley de seguridad de Córdoba

La creación de estas entidades judiciales forman parte de uno de los pilares de la nueva ley de seguridad provincial, aprobada en diciembre de 2023 sólo por el oficialismo. Cabe recordar que la oposición no sólo no votó la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana sino que, en esa oportunidad, se retiraron del recinto y no propusieron nunca nada alternativo.

Además de estas nuevas fiscalías, la ley contempla también la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía; el uso de armas no letales; la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.

A estos puntos se suman la incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad; la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia; la estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles y la obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.

La promesa de Deán Funes

En su discurso de apertura de sesiones legislativas, en la localidad de Deán Funes, el gobernador Llaryora indicó que la lucha contra el narcotráfico es una de sus grandes preocupaciones. "Donde hay droga, hay violencia, y donde hay violencia, hay muerte”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, señaló que la medida constituye “un paso decisivo en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobernador de duplicar las fiscalías de lucha contra el narcotráfico en todo el territorio provincial, que exigía, entre otras cosas, mayor presencia de fiscales especializados en la materia”.

llaryora apertura de sesiones 2025.jpg Martín Llaryora anticipó que enviaría los pliegos en el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba.

Además, López adelantó que se están enviando pliegos para cubrir las vacantes de nuevas Fiscalías Múltiples para el interior y para las fiscalías vacantes. “Dará a la Justicia mayores herramientas en la lucha contra la inseguridad”, agregó el funcionario.

La postura de la oposición en la Legislatura

El jefe de la bancada radical Matías Gvozdenovich indicó que desde su bloque habían propuesto que se cubran las vacantes de las fiscalías con cargos vacíos: “Me parece bárbaro”. Sin embargo manifestó “preocupación y disconformidad por el faltante de personal de la FPA por una mala planificación”.

El legislador indicó que se crean distintas bases en el territorio cordobés que son para hacer, temporariamente, trabajos operativos y para articular investigaciones pero “falta personal”. Dijo a Letra P: “Vas trasladando el mismo personal a las distintas bases. No solo faltan los fiscales sino el personal para atrapar a los narcos, sino es un edificio vacío, como los hospitales, como todo lo que viene haciendo este gobierno”.

Por su parte, su par radical pero del bloque Construyendo Córdoba, Dante Rossi, manifestó su coincidencia en acelerar el correcto funcionamiento de las fiscalías antinarcotráfico.

“Muchas veces el gobierno hace anuncios altisonantes para mostrar que resuelve problemas y se demora en la ejecución. Estos temas son urgentes. El narcotráfico crece en Córdoba, sobre todo en la frontera con Santa Fe y se hace imprescindible el funcionamiento de las fiscalías”.

El integrante del bloque unipersonal Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, señaló que “es positivo que se cubran las vacantes” . El libertario Agustín Spaccesi consideró que “hacen falta fiscalías antinarcotráfico enfocadas en lo que puede la provincia de Córdoba que es el narcomenudeo. Es algo a lo que no hay que darle tregua ni descanso”.

La aprobación de los pliegos requiere mayoría simple, por lo que se da por descontado que el oficialismo logrará el número con las bancas aliadas.