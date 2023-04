Córdoba: el vice amarillo para Llaryora, un plan que sigue verde

“Tengo un metro ochenta. Más precisamente, 1,79. Eso mido, si quieren saber. Si es para otra cosa, no cuenten conmigo. Yo tengo claro dónde juego. Me dan gracia esos rumores”. Entre risas, Héctor Baldassi, diputado del PRO por Córdoba , sale al cruce de las versiones que lo ubicaban como potencial compañero de Martín Llaryora para la fórmula con que Hacemos por Córdoba (HxC) intentará retener la gobernación en las elecciones para la renovación de autoridades provinciales .

Nunca formalmente planteado, dicho pacto se originó en 2015 por la necesidad de garantizar condiciones de gobernabilidad ante un enemigo común: el kirchnerismo. Desde entonces ha servido también para tabicar el trayecto de otros rivales a quienes ambos miran con desconfianza. En particular para el candidato a gobernador Luis Juez , a quien el expresidente de Boca nunca avaló como miembro pleno de JxC .

Desde entonces la opción para bloquear el paso del senador ha tenido dos vías. Una concurrente: fortalecer las aspiraciones de su rival en la interna. Otra, agitada por jugadores amarillos: sumar referentes macristas al armado cordobesista, alejándoles de JxC.

Tras la renuncia del diputado de Evolución a la pulseada por la cabeza de la lista, con el consecuente enojo por el “incumplimiento de compromiso”, se desempolvaron distintas versiones de una figura puramente macrista para completar la fórmula cordobesista.

Sin embargo, a una semana de la fecha límite para la presentación de las alianzas que competirán el 25 de junio, la posibilidad es considerada remota, casi imposible, tanto por armadores como por las propias figuras aludidas.

"Me causó gracia cuando me contaron. No soy oportunista. Digo siempre dónde juego. Yo acompaño a Luis Juez, el candidato de mi espacio. Por él trabajo desde mi lugar. Es momento de terminar con 24 años de un mismo signo en el gobierno provincial", amplía el exárbitro internacional, a quien voces oficialistas aseguran haber "medido en intención de voto".

"No olvidemos que en noviembre de 2021 la gente nos dio un voto de confianza. Tenemos que estar centrados en esta oportunidad, con los valores y trabajo de siempre", precisa el diputado, quien aprovecha para ratificar su permanencia junto a Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO.

"No hay ninguna conversación, negociación u ofrecimiento referente a un acuerdo así. Ni siquiera analizo esa posibilidad. Para qué analizar algo que nunca estuvo en ninguna mesa de diálogo", remarca Soher El Sukaria, quien la pasada semana volvió a mostrarse junto a Macri.

Reafirmando sus palabras, la diputada afirma mantenerse "inamovible" en su postulación para la intendencia de la capital. Sólo, repite, aceptaría declinarla si el candidato cambiemista es De Loredo.

Concentrado en sus tareas como Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, Santos, el dirigente por el que se inclinaba el expresidente y que cuenta con excelente llegada a la cúspide cordobesista, se mantiene alejado de la discusión.

En su entorno aseguran que acompaña las decisiones del partido, siempre dentro de la alianza. Allí mismo, los socios más desconfiados lo refieren como un dirigente con un magro caudal de adhesiones. "En concreto no hay nada. Sólo rumores periodísticos al voleo. Es absolutamente imposible plantearlo en términos inmediatos. Los tiempos que manejaron ellos para tratar de encauzar algo están casi agotados. Queda muy poco margen hacia adelante", sintetizan en el círculo del exfuncionario provincial.

Con escepticismo, no son pocos quienes desconfían de una jugada de último momento del ingeniero. Por las dudas, recuerdan que sólo horas atrás el PRO fue uno de los partidos que suscribió formalmente la alianza JxC para participar del 25J. "Imagino que no le permitirían usar el nombre", ironiza un dirigente radical.

Como este medio ya contó, el exintendente de Marcos Juárez Pedro Dellarossa también era mencionado como uno de los tentados por el peronismo. Incluso, desde encumbradas oficinas del Palacio 6 de Julio colocaban al hombre del kilómetro cero del cambio como el "ideal" para la fórmula. Hizo méritos: logró vencer al propio Schiaretti en las elecciones municipales del año pasado que, entre otro de sus atractivos, contó con el pase de la mujer amarilla que mejor medía en las encuestas, Verónica Crescente, a la boleta peronista.

Consultado sobre estas versiones, Dellarossa descartó un cruce de vereda. "Esto es problema de ellos (de HxC). Este tipo de acuerdos no depende de un dirigente, sino de cómo se alinee un partido. No soy rupturista, no pego el portazo por un cargo", afirmó.

¿Qué presentará Llaryora como muestra de la ampliación de la alianza? Es una gran incógnita.