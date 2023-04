Mauricio Macri canalizó hacia la figura de Rodrigo de Loredo su frustración por el desenlace de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba , que terminó con la proclamación de la candidatura a la gobernación de Luis Juez , cuyo perfil de candidato el expresidente no compra.

No está claro aún como materializará su reacción ante el incumplimiento de la promesa de competir en internas que le hizo el diputado de Evolución radical, alentado por un influyente de la mesa chica amarilla y nexo entre las partes, Darío Nieto , en la oficina porteña decorada con un retrato a gran escala de Nelson Mandela .

Son momentos de rosca intensa con un agravante: la situación en la Capital sigue sin resolverse, aunque las apuestas de esta semana indicaban que De Loredo aceptaría acompañar a Juez en la fórmula por el Panal. En el PRO, la estrategia que se cocina es reactiva. “JxC no va a ser una síntesis del radicalismo”, prenden la mecha.

El síntoma de la tensión quedó expuesto cuando la precandidata a intendenta amarilla, Soher El Sukaria, se mostró con la presidenta de la Coalición Cívica de Córdoba, Leonor Martínez Villada; y el alma máter del espacio, Gregorio Hernández Maqueda. En el epígrafe de la foto sugirieron que cerraron filas. La respuesta era previsible porque, antes, De Loredo y Negri (hijo), pasearon un acuerdo electoral del que el segundo no duda ni por un segundo; aunque el macrismo le dice bajito: “Rodrigo nos llamó antes para avisarnos que iba a salir esa foto”. El negrismo se mofa: “Elisa Carrió y Mario Negri tienen una sociedad política y una amistad inquebrantable. Parte de ese acuerdo es la banca en la Legislatura”.

https://twitter.com/SoherElSukaria/status/1643357851170267136 Dialogamos, como desde hace años, porque compartimos la vocación de ver a nuestra Ciudad de Córdoba mejor, gestionando con valores desde el gobierno.

Con la unidad de JXC como premisa y un programa de gobierno consensuado para ofrecerles a los cordobeses en este 2023. pic.twitter.com/xTzAHDo0KJ — Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) April 4, 2023

La situación fue escalando en el transcurso de la semana al calor de las especulaciones. Si De Loredo y Juan Negri efectivamente cerraron un acuerdo con base en la competitividad electoral, la posibilidad de una fórmula radical pura no puede descartarse. El problema que ni en el PRO ni en la UCR descartan por estas horas el plan de la doble candidatura del evolucionista, es decir, presentarse en la ronda provincial para al mes siguiente (o cuando el intendente Martín Llaryora convoque) pelear por el gobierno de la Capital, donde es fuerte.

La versión circulante tuvo su correlato práctico en el Concejo Deliberante. En el deprimente edificio legislativo de la ciudad, radicales de diferentes núcleos fracasaron en la elaboración de un recurso judicial contra la modificación del Código Electoral que aprobó el bloque de Hacemos por Córdoba, después de los oficios de la frentetodista Olga Riutort, y prohibió las candidaturas testimoniales. Mestristas, negristas y macristas coincidían en plantear la ilegalidad de la aprobación de la enmienda (se hizo en sesión especial); mientras que el deloredista Esteban Bria insistía en avanzar contra la cuestión de fondo. Parece que la pulseada fue ganada por los primeros y se presentaría esta semana bajo el argumento de que es una “vía rápida”.

El aviso

El Sukaria no se baja de la pelea por la intendencia capitalina. Tampoco el presidente del PRO, Javier Pretto, quien aguarda que su compañero de fórmula, el defensor del Pueblo, Mario Decara, vuelva al ruedo político apenas confirme su salida del organismo. Como el manual de JxC indica, habrá presiones del macrismo para no firmar la alianza en la Capital hasta que no se resuelva un método de selección de postulantes. También, deslizan el pedido de la interna.

El dueto de aspirantes del partido fundado en Buenos Aires observa cómo sus posibilidades se reducen. Si De Loredo no es el compañero de Juez, la UCR pedirá el renglón; pero si es candidato a intendente, también lo hará. Para colmo de males, Juan Negri no hace promesas que mantengan la expectativa amarilla. A su tropa le plantea que toda la fórmula tiene que ser competitiva, independientemente de la extracción partidaria. “El dedo no va más. Si se van, que lo expliquen”, dicen en las canteras negristas.

De Loredo - Juan Negri

El Sukaria saca a relucir el triplete: apoyan su aspiración el ahora peligroso Macri, Larreta y María Eugenia Vidal, pero también es cierto que el PRO local no está unificado y adopta criterios de resolución distintos según la cara del cliente. Así sucedió en Río Tercero, donde le sacaron el sello al macrista a cargo del circuito por enfrentar al intendente deloredista, Marcos Ferrer.

Otra vez, todo el mundo a la espera de De Loredo para aplacar los ánimos y dar certidumbre a una alianza que tensiona por abajo y empieza a crujir en varios municipios del interior.