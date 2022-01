Baldassi: “No le guardo rencor a Macri, me la juego por Larreta”

Nada altera la calma de Héctor Baldassi. Parece refractario al nerviosismo que se vive al interior de Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba ante la visita de Horacio Rodríguez Larreta. “No me hace falta la foto”, señala el diputado nacional, pero confirma que estará con el jefe de Gobierno porteño. Con la misma tranquilidad, asegura que acompañará al alcalde porteño en su camino hacia 2023: “Lo veo con capacidades para ser presidente”, destaca.

Cuidadoso, no profundiza sobre la distancia que tomó con el expresidente Mauricio Macri. Prefiere remarcar que “el pelado” es la persona “capacitada” para ocupar la primera magistratura. Sabe que su decisión puede tener un gran valor a futuro: el exárbitro es uno de los principales rostros en la jurisdicción que se pinta de amarillo en cada contienda nacional.

También considera que la alianza opositora está en condiciones de ser la alternativa electoral para cambiar el signo político de la gestión provincial. En esa sintonía, que ecualiza en un dial distinto a los rumores de proximidad con Juan Schiaretti, evalúa que Luis Juez cuenta con legítimas aspiraciones a la gobernación.

-¿Cuán cerca se encuentra de Horacio Rodríguez Larreta?

-Estoy más cerca de Horacio que de cualquier otro.

-Entonces, apuntalará su camino hacia 2023

-Es así. Conozco a Horacio desde el primer momento en el que me involucré en política. Es un tipo muy comprometido con todo lo que significa la gestión. Hay que darle la oportunidad a un tipo laburador, que trabaja en equipo.

-Su cercanía con Larreta, ¿lo aleja de Macri?

-No estoy enojado con Macri. Hace mucho que no hablo con él, pero no le guardo rencor. Me juego por Larreta porque considero que es la persona que está capacitada para ser el presidente. No voy a sacar los pies del plato. Voy a estar para trabajar y apoyar a quien elijan los argentinos como candidato a presidente.

-¿Las candidaturas deben definirse en una interna?

-Sí, no hay que tener miedo a las internas. Nadie se va a ir de Juntos por el Cambio. La gente tiene que elegir quiénes van a encabezar la boleta. Patricia Bullrich es una excelente dirigente. Cuando se dirima quién va a ser el candidato, vamos a trabajar todos juntos. Y quién dice no sea una lista conjunta.

-Habla de dos candidatos del PRO, pero no menciona a Macri

-También puede ser un actor, ¿por qué no? Mauricio es el líder del PRO y lo hemos acompañado siempre. Pero no dejemos afuera a los radicales. (Gerardo) Morales está candidateándose y (Alfredo) Cornejo también. (Gustavo) Valdés ha insinuado que quiere ser candidato. ¿Y por qué no? Si han ganado en sus provincias con contundencia. Todo eso se va a ir dirimiendo. Al sexto o séptimo mes de este año se van a empezar a definir las situaciones para que al inicio del 2023 ya estén los precandidatos para competir.

-¿En Córdoba, las candidaturas deberían definirse este año?

-Ya en diciembre debería saberse quién es el candidato a gobernador. Y deberá tener el respaldo de los candidatos a nivel nacional, que no deberían ser tibios porque la provincia necesita un recambio. Hay que buscar el mecanismo para lograr un solo candidato y no cometer el error de 2019 de ir separados en dos listas. Sería excelente que en Córdoba hubiese PASO para elegir los representantes, como ocurrió para diputados y senadores el pasado año.

-¿Los resultados de las elecciones de noviembre tendrán peso a la hora de definir candidaturas?

-Fue un espaldarazo fuerte a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y al resto de los candidatos para que sigamos trabajando en una alternativa para los cordobeses. Tanto ellos como el PRO se mentalizaron para seguir construyendo juntos. Hay que dejar de lado vanidades y complementarse para buscar el mejor candidato y formar el mejor equipo.

-¿Cree que Juez es el mejor postulante de Juntos por el Cambio para la gobernación?

-Demostró que puede ser el candidato a gobernador. Aprendió muchísimo En política también existe la maduración, el aprendizaje, hasta la moderación. Luis ha congeniado todas esas circunstancias y hoy es un gran candidato.

-¿Cómo analiza las rispideces que existen en el PRO cordobés?

-Es algo que no ayuda. Habría que preguntarse por qué pasa. El PRO tiene dirigentes, representantes, pero mucha gente no los conoce. Es un partido que crece, con futuro, pero no tiene un referente importante en Córdoba. Hay gente trabajadora, con posibilidades, pero hoy no tiene una persona que encierre todo lo que dije sobre Luis Juez.

-¿Tomó distancia del partido en Córdoba?

-Nunca estuve en el partido. Nunca fui militante. No me siento de la estructura partidaria. Estoy en la política, pero no vengo de la política propiamente dicha. No me molesta. Siento la política diferente, de carne y hueso. Eso es tener contacto con la gente, escucharla.

-Pero participó de la realidad del partido. De hecho, entre los primeros nombres que se asocian al PRO en Córdoba está el suyo

-Nunca participé del partido. El año pasado se especuló con la posibilidad de ir a internas para elegir autoridades partidarias. Me habían nombrado, pero decidí que no iría en ninguna lista. Sí apoyaría a la de Pedro Dellarossa, intendente de Marcos Juárez, porque él había sido realmente legitimado por el voto en su ciudad. Finalmente no hubo interna y se acordó que el presidente sea nuevamente Javier Pretto.

-¿Imagina un acuerdo electoral entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri?

-No. No lo veo del lado de participar juntos. Sí, de trabajar. Por el país hay que dejar de lado las grietas y buscar consensos que deriven en políticas a largo plazo. Es la única posibilidad de salir adelante.